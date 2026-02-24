Giletti cancellato, anzi no: coas sulla chiusura di Lo Stato delle cose. La (strana) smentita della Rai
Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha replicato con una nota alle voci “totalmente false” circolate nelle ultime ore: il comunicato
Lo Stato delle Cose chiude i battenti, anzi no. Nella giornata di ieri, infatti, si erano diffuse voci sulla possibile cancellazione del programma di Massimo Giletti. Una notizia a dir poco inattesa, anche e soprattutto considerati gli ottimi ascolti della trasmissione (che ieri ha toccato addirittura l’8,8% di share su Rai 3). Ecco perché oggi martedì 24 febbraio 2026 il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha voluto fare chiarezza con un comunicato a smentire la chiusura de Lo Stato delle Cose. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Lo Stato delle Cose: la Rai smentisce la cancellazione, il comunicato
Arrivata nella giornata di ieri come un fulmine a ciel sereno, la notizia della chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose aveva subito fatto discutere. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Domani, infatti, il programma di Massimo Giletti sarebbe dovuto proseguire fino al prossimo 31 marzo per poi sparire dal palinsesto di Rai 3 per "esaurimento del budget". Una decisione inaspettata e insospettabile, anche e soprattutto considerati i buoni risultati della trasmissione, volata all’8,8% di share con 1,2 milioni di spettatori negli ascolti tv di ieri. In mattinata, tuttavia, è arrivata la smentita.
"La conclusione della stagione 2025/2026 è quella prevista dal piano editoriale e ampiamente annunciata alla presentazione dei palinsesti e nella conferenza stampa lo scorso settembre" ha fatto sapere Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento. Attraverso un comunicato diffuso in mattinata, infatti, Corsini ha voluto smentire i rumor riguardanti la chiusura de Lo Stato delle Cose. Nella nota, però, non viene specificata la data inizialmente "prevista dal piano editoriale", che potrebbe dunque essere stata anticipata o confermata proprio al 31 marzo.
Il taglio del budget Rai: perché Massimo Giletti chiuderà in anticipo
Che si tratti di una chiusura anticipata o di un fine di stagione programmato, quel che è certo è che l’edizione 2025/26 de Lo Stato delle Cose ha avuto vita breve. Lo scorso anno il programma di Massimo Giletti era proseguito addirittura fino al 9 giugno con ben 33 puntate, mentre quest’anno andrà in archivio già a fine marzo. Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini non ha negato i problemi di costi, parlando una riduzione generale del budget in casa Rai: "Il taglio delle risorse destinate a Rai e la conseguente riduzione del budget della Direzione Approfondimento hanno portato ad una rimodulazione della nostra offerta e, in particolare, a un intervento sul numero di puntate complessivo di tutti i programmi della Direzione".
