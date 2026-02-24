Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Giletti cancellato, anzi no: coas sulla chiusura di Lo Stato delle cose. La (strana) smentita della Rai

Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha replicato con una nota alle voci “totalmente false” circolate nelle ultime ore: il comunicato

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lo Stato delle Cose chiude i battenti, anzi no. Nella giornata di ieri, infatti, si erano diffuse voci sulla possibile cancellazione del programma di Massimo Giletti. Una notizia a dir poco inattesa, anche e soprattutto considerati gli ottimi ascolti della trasmissione (che ieri ha toccato addirittura l’8,8% di share su Rai 3). Ecco perché oggi martedì 24 febbraio 2026 il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha voluto fare chiarezza con un comunicato a smentire la chiusura de Lo Stato delle Cose. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Lo Stato delle Cose: la Rai smentisce la cancellazione, il comunicato

Arrivata nella giornata di ieri come un fulmine a ciel sereno, la notizia della chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose aveva subito fatto discutere. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Domani, infatti, il programma di Massimo Giletti sarebbe dovuto proseguire fino al prossimo 31 marzo per poi sparire dal palinsesto di Rai 3 per "esaurimento del budget". Una decisione inaspettata e insospettabile, anche e soprattutto considerati i buoni risultati della trasmissione, volata all’8,8% di share con 1,2 milioni di spettatori negli ascolti tv di ieri. In mattinata, tuttavia, è arrivata la smentita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"La conclusione della stagione 2025/2026 è quella prevista dal piano editoriale e ampiamente annunciata alla presentazione dei palinsesti e nella conferenza stampa lo scorso settembre" ha fatto sapere Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento. Attraverso un comunicato diffuso in mattinata, infatti, Corsini ha voluto smentire i rumor riguardanti la chiusura de Lo Stato delle Cose. Nella nota, però, non viene specificata la data inizialmente "prevista dal piano editoriale", che potrebbe dunque essere stata anticipata o confermata proprio al 31 marzo.

Il taglio del budget Rai: perché Massimo Giletti chiuderà in anticipo

Che si tratti di una chiusura anticipata o di un fine di stagione programmato, quel che è certo è che l’edizione 2025/26 de Lo Stato delle Cose ha avuto vita breve. Lo scorso anno il programma di Massimo Giletti era proseguito addirittura fino al 9 giugno con ben 33 puntate, mentre quest’anno andrà in archivio già a fine marzo. Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini non ha negato i problemi di costi, parlando una riduzione generale del budget in casa Rai: "Il taglio delle risorse destinate a Rai e la conseguente riduzione del budget della Direzione Approfondimento hanno portato ad una rimodulazione della nostra offerta e, in particolare, a un intervento sul numero di puntate complessivo di tutti i programmi della Direzione".

Potrebbe interessarti anche

Massimo Giletti

Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttore

La tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai...
Ascolti 23 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla Rai

Il meglio di Zelig vince la prima serata con il 17,5% di share, Rosso Volante al 14,...
Massimo Giletti

Massimo Giletti furioso a Processo al 90°: “Io con certa gente non parlo”, poi lascia lo studio. Cosa è successo

Ieri sera, nel salotto sportivo di Rai 2, lo scontro tra Gian Luca Rossi e Massimo G...
Ascolti 9 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino

Taratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1...
Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio

C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cattaneo depositerà a breve in...
Massimo Guletti Massimo Lovati

Giletti nel caos, Lovati lancia la bomba su Garlasco: "Chiara ha scoperto cose innominabili". Poi le urla su Crans Montana

La puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 9 febbraio 2026 è stata ricca, toni acce...
Ascolti 16 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2

Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di ...
Sanremo 2026, Mediaset pronta al contro attacco dopo l'ospitata di Corona in Rai

Sanremo 2026, contro attacco Mediaset dopo l'ospitata di Corona in Rai: Maria De Filippi sfida il Festival

L'intervista dell'ex re dei paparazzi da Massimo Giletti pare non sia stata gradita ...
Massimo Giletti Angela Taccia

Garlasco in Tv, Giletti e la versione cambiata di Sempio: "Non quadra". Ma Taccia è una furia: "Ci chiederete scusa"

La puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 23 febbraio 2026 ha dedicato ampio spazi...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Paolo Petrecca

Paolo Petrecca
Auro Bulbarelli

Auro Bulbarelli
Achille Lauro

Achille Lauro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963