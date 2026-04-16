Giletti e la chiusura anticipata (con addio), la Rai smentisce: “Due puntate in più”, svolta sul futuro del conduttore Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ci sarebbe stato alcun ‘taglio’ de Lo Stato delle Cose, poi la promessa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si abbassano i toni in casa Rai. Dopo la polemica per la presunta chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, infatti, si è cercato di non fare scoppiare un vero e proprio ‘caso’ Massimo Giletti. Il conduttore si era lamentato apertamente della ‘cancellazione’ del suo programma, ma il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ci sarebbe stato alcun taglio. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Massimo Giletti, la polemica per la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose

Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti è giunto al capolinea della sua avventura stagionale al timone del programma di Rai 3 e non ha mai fatto mistero di tutta la sua delusione per questa chiusura anticipata. Lo scorso anno, infatti, Lo Stato delle Cose proseguì fino a inizio giugno; quest’anno ha chiuso i battenti a metà aprile. Il conduttore aveva polemizzato in diretta coi vertici Rai nel corso della penultima puntata, spingendo la tv di Stato a intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha infatti sempre specificato come si sia trattato semplicemente della chiusura prevista dal nuovo piano editoriale, volto a tagliare i costi a causa del budget ridotto. In sostanza, dunque, meno puntate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica del direttore Approfondimento Paolo Corsini e il futuro del conduttore in Rai

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Newsroom – il programma condotto da Monica Maggioni che a partire da lunedì prossimo prenderà il posto proprio de Lo Stato delle Cose – il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini è tornato anche sul ‘caso’ Massimo Giletti e sulla polemica per la presunta chiusura anticipata del suo programma. "Non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma" ha ribadito il direttore, spiegando di avere programmato addirittura due puntate ‘extra’ rispetto al piano editoriale: "Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più (…) Sono le nuove pianificazioni dovute al taglio di budget". Per quanto riguarda il futuro di Giletti in Rai, Corsini si è detto sicuro che "per il futuro ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare insieme". Il rischio è che qualcosa si sia comunque rotto e le voci di addio restano.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche