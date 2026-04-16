Giletti e la chiusura anticipata (con addio), la Rai smentisce: “Due puntate in più”, svolta sul futuro del conduttore
Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ci sarebbe stato alcun ‘taglio’ de Lo Stato delle Cose, poi la promessa
Si abbassano i toni in casa Rai. Dopo la polemica per la presunta chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, infatti, si è cercato di non fare scoppiare un vero e proprio ‘caso’ Massimo Giletti. Il conduttore si era lamentato apertamente della ‘cancellazione’ del suo programma, ma il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha chiarito una volta di più che non ci sarebbe stato alcun taglio. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Massimo Giletti, la polemica per la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose
Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti è giunto al capolinea della sua avventura stagionale al timone del programma di Rai 3 e non ha mai fatto mistero di tutta la sua delusione per questa chiusura anticipata. Lo scorso anno, infatti, Lo Stato delle Cose proseguì fino a inizio giugno; quest’anno ha chiuso i battenti a metà aprile. Il conduttore aveva polemizzato in diretta coi vertici Rai nel corso della penultima puntata, spingendo la tv di Stato a intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini ha infatti sempre specificato come si sia trattato semplicemente della chiusura prevista dal nuovo piano editoriale, volto a tagliare i costi a causa del budget ridotto. In sostanza, dunque, meno puntate.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La replica del direttore Approfondimento Paolo Corsini e il futuro del conduttore in Rai
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Newsroom – il programma condotto da Monica Maggioni che a partire da lunedì prossimo prenderà il posto proprio de Lo Stato delle Cose – il direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini è tornato anche sul ‘caso’ Massimo Giletti e sulla polemica per la presunta chiusura anticipata del suo programma. "Non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma" ha ribadito il direttore, spiegando di avere programmato addirittura due puntate ‘extra’ rispetto al piano editoriale: "Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più (…) Sono le nuove pianificazioni dovute al taglio di budget". Per quanto riguarda il futuro di Giletti in Rai, Corsini si è detto sicuro che "per il futuro ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare insieme". Il rischio è che qualcosa si sia comunque rotto e le voci di addio restano.
Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: “Serve fiducia reciproca”, che fine fa Lo Stato delle cose
Il direttore Approfondimento Rai ha commentato le parole del conduttore sulla chiusu...
Giletti cancellato, anzi no: coas sulla chiusura di Lo Stato delle cose. La (strana) smentita della Rai
Il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini ha replicato con una nota alle voc...
Massimo Giletti, altro che cancellazione: la Rai gli chiede gli straordinari. Perché
Dopo le voci di chiusura anticipata e considerati i buoni ascolti su Rai 3, il progr...
Giletti anticipa la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: "Non ci saremo", cosa succede
Il conduttore ha polemizzato sulla presunta cancellazione del suo programma, ma le s...
La Rai che verrà: Massimo Giletti a rischio addio, la scelta su Sanremo e il nuovo conduttore (scontato) di Domenica In
Continuano le indiscrezioni sul futuro della Rai e dei palinsesti televisivi autunna...
Garlasco in Tv, il nome di Sempio nel pc di Chiara Poggi: tutti gli elementi a suo carico al vaglio degli inquirenti
I messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi trovati sul computer dicono di più sui lo...
Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttore
La tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai...
Garlasco in TV, Roberta Bruzzone contro Massimo Giletti: “Fatti aiutare, con te non parlo”. Scoppia il caso degli audio
La criminologa è tornata a parlare del suo rifiuto di essere intervistata a Lo Stato...