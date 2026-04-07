Giletti annuncia la chiusura de Lo Stato delle Cose, lo sfogo contro la Rai: "Non ci saremo", cosa succede Il conduttore ha polemizzato sulla presunta cancellazione del suo programma, ma le sue parole su Garlasco fanno discutere: la condanna di Selvaggia Lucarelli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Massimo Giletti non ci sta. La puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda ieri lunedì 6 aprile 2026 è stata un successo in termini di ascolti, ma il conduttore ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo quella che sarà (forse) una chiusura anticipata del programma. Giletti è finito nell’occhio del ciclone anche per le sue parole su Marco Poggi, fratello di Chiara, e la sua ‘distanza’ dal caso Garlasco; una presa di posizione forte da parte del giornalista condannata anche e soprattutto da Selvaggia Lucarelli sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Massimo Giletti polemizza sulla chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose in diretta

Negli ascolti tv di ieri lunedì 6 aprile 2026 Massimo Giletti si è tolto l’ennesima soddisfazione e Lo Stato delle Cose si è preso il podio con oltre un milione di spettatori e addirittura l’8,2% di share. I numeri sono stati più che convincenti anche quest’anno ma, a quanto pare, il suo programma chiuderà i battenti in anticipo. Stando ai vertici Rai si tratterebbe della chiusura prevista dal piano editoriale (rivisto per motivi di budget), ma Massimo Giletti non ha mai fatto mistero sul fatto che per lui si tratti si una vera e propria cancellazione anticipata. La puntata di ieri (presumibilmente la penultima, con l’ultimo appuntamento previsto per il prossimo 13 aprile) ne è stata l’ennesima prova, dal momento che il conduttore ha lanciato una frecciata tutt’altro che velata proprio in merito alla fine del programma. "Noi non saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano… sapete che fine fanno" ha detto Giletti durante il blocco dedicato al delitto di Garlasco: "Qualcuno ci racconterà come mai sulle unghie della povera Chiara c’era un dna riconducibile a Sempio". Parole che hanno fatto scattare la polemica, anche e soprattutto sui social.

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Il ruolo di Marco Poggi e l’attacco di Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto

Al di là della polemica per la presunta chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose – come anticipato – a fare discutere è stata anche la posizione di Massimo Giletti sul futuro del caso Garlasco, di cui Marco Poggi (fratello di Chiara) si è sempre mantenuto ai margini. "Ogni tanto viene tirato in ballo. È curioso che non si sia mai visto e che Sempio abbia detto: ‘Ha fatto bene ad andarsene lontano’" ha dichiarato Giletti, facendo scattare la polemica. "Immaginate un mondo in cui un conduttore decide cosa debba pensare il fratello di una ragazza uccisa barbaramente, cosa dovrebbe fare, di chi dovrebbe sospettare, di chi dovrebbe essere amico" ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social, pungendo apertamente Giletti: "E immaginate che non si limiti a pensarlo, ma biasimi con veemenza in tv il fratello della vittima perché dovrebbe smettere di telefonare a un suo amico decennale, con un condannato in via definitiva in carcere, dicendo pure che quel dna è certo. La follia".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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