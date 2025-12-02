Christian De Sica travolto dalla sensualità di una femminista: il motivo è su Amazon Prime Video Continuano le avventure dei Bremer, Alfonso e Giacomo, insidiati dalla comparsa nella loro vita di una guru femminista

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Amazon Prime Video ha da poco diffuso il trailer della seconda stagione di una esilarante serie con Christian De Sica e Pietro Sermonti in una inedita coppia padre-figlio. I due, questa volta saranno alle prese con una sex guru femminista interpretata nientemeno che da Sabrina Ferilli. Entra nel cast anche Gianmarco Tognazzi, mentre tornano Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni, a cui si uniscono anche le nuove guest star Euridice Axen, Gianfranco Gallo, Francesca Agostini e Valerio Lundini. I 6 episodi della nuova stagione saranno disponibili in esclusiva su Prime Video.

Christian De Sica e Pietro Sermonti nel trailer di Gigolò per caso 2

Nella stagione 2 di Gigolò per caso, con protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti, l’attività dei Bremer è minacciata dalla comparsa di Rossana Astri ( Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee, rivoluzionarie e sovversive, finiranno inevitabilmente per mettere a rischio il business di Giacomo (De Sica) e la vita privata di Alfonso (Sermonti), soprattutto quando Margherita (Angiolini) diventa una delle sue seguaci più devote. Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Gigolò per caso 2 e dove vederlo in streaming

Come detto, Pietro Sermonti e Christian De Sica riprendono i rispettivi ruoli da protagonisti, a cui si aggiungono le new entry Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. Tornano anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni. Euridice Axen, Gianfranco Gallo, Francesca Agostini e Valerio Lundini saranno esclusive guest star per la stagione.

Gigolò per caso 2 è una serie co-prodotta da Amazon MGM Studios con Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti e Serena Sostegni per Lucky Red. La seconda stagione è diretta nuovamente da Eros Puglielli, mentre Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio firmano soggetto e sceneggiatura. Gigolò per caso 2 è disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026 in esclusiva su Amazon Prime Video.

Potrebbe interessarti anche