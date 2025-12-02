Christian De Sica travolto dalla sensualità di una femminista: il motivo è su Amazon Prime Video
Continuano le avventure dei Bremer, Alfonso e Giacomo, insidiati dalla comparsa nella loro vita di una guru femminista
Amazon Prime Video ha da poco diffuso il trailer della seconda stagione di una esilarante serie con Christian De Sica e Pietro Sermonti in una inedita coppia padre-figlio. I due, questa volta saranno alle prese con una sex guru femminista interpretata nientemeno che da Sabrina Ferilli. Entra nel cast anche Gianmarco Tognazzi, mentre tornano Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni, a cui si uniscono anche le nuove guest star Euridice Axen, Gianfranco Gallo, Francesca Agostini e Valerio Lundini. I 6 episodi della nuova stagione saranno disponibili in esclusiva su Prime Video.
Christian De Sica e Pietro Sermonti nel trailer di Gigolò per caso 2
Nella stagione 2 di Gigolò per caso, con protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti, l’attività dei Bremer è minacciata dalla comparsa di Rossana Astri ( Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee, rivoluzionarie e sovversive, finiranno inevitabilmente per mettere a rischio il business di Giacomo (De Sica) e la vita privata di Alfonso (Sermonti), soprattutto quando Margherita (Angiolini) diventa una delle sue seguaci più devote. Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il cast di Gigolò per caso 2 e dove vederlo in streaming
Come detto, Pietro Sermonti e Christian De Sica riprendono i rispettivi ruoli da protagonisti, a cui si aggiungono le new entry Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. Tornano anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Giorgia Arena e Francesco Bruni. Euridice Axen, Gianfranco Gallo, Francesca Agostini e Valerio Lundini saranno esclusive guest star per la stagione.
Gigolò per caso 2 è una serie co-prodotta da Amazon MGM Studios con Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti e Serena Sostegni per Lucky Red. La seconda stagione è diretta nuovamente da Eros Puglielli, mentre Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio firmano soggetto e sceneggiatura. Gigolò per caso 2 è disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026 in esclusiva su Amazon Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
De Sica e Sermonti stanno facendo ridere tutto il mondo con questa serie Prime Video
I due attori romani danno vita a un duo scoppiettante: tra situazioni piccanti e gag...
Alessandra Mastronardi a un passo dalle nozze (ma il fidanzato vuole rinunciare)
Tutti i film in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025: nella Donna per me l'attri...
Maria De Filippi porta Amici all'ombra delle piramidi in questo film su YouTube
La conduttrice si presta a una simpatica comparsata col suo iconico programma in una...
Alessandro Tomei, addio al sassofonista di Claudio Baglioni: le cause della morte e l'ultimo saluto
Il cantautore ha salutato il sassofonista, nome di spicco della scena jazz italiana ...
Ambra Angiolini sconvolta su Mediaset Infinity: fugge da un passato drammatico in questa serie da batticuore
Su Mediaset Infinity è disponibile una serie tv con protagonista Ambra Angiolini: tr...
Tu si que Vales, Mara Venier canta e Sabrina Ferilli scioccata: "Un capolavoro". Cosa vedremo stasera
Settima puntata con il talent di Canale 5 e i suoi talenti: ecco cosa vedremo staser...
Tu Si Que Vales (15 novembre), standing ovation e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera
Ottavo appuntamento all'insegna dell'emozione per il talent del sabato sera di Canal...
Tu si que vales, Ferilli furiosa con De Filippi: "Che ca**o vuoi?". E Bonolis gela: "Accattoni"
Nella nuova puntata di Tu si que vales, Ferilli è vittima di uno scherzo ben orchest...