Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante, il matrimonio (segreto): tutti i dettagli delle nozze
Matrimonio in segreto per Gigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale è convolato a nozze con Alessia Elefante: l'annuncio a sorpresa
Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante si sono sposati in gran segreto, lasciando stupiti i fan. La coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sull’organizzazione delle nozze, dopo la proposta avvenuta a Parigi nell’ottobre 2024.Solo nella serata del 2 maggio hanno deciso di condividere la notizia pubblicamente. Attraverso un messaggio sui social, hanno annunciato il matrimonio con una frase ironica e romantica: "Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato". Il post ha subito attirato l’attenzione e l’affetto dei follower, ricevendo numerosi messaggi di congratulazioni.
Gigio Donnarumma ha sposato in segreto Alessia Elefante: i dettagli sulle nozze
Felici e raggianti negli scatti condivisi online, Alessia Elefante appare con un elegante abito bianco fuori dagli schemi, impreziosito da un bouquet di fiori chiari, mentre accanto a lei Gianluigi Donnarumma indossa un completo color tabacco abbinato a una semplice maglia bianca. Le immagini mostrano una sala finemente decorata, scelta per ospitare il ricevimento celebrato lontano dai riflettori. L’atmosfera è curata nei dettagli, con allestimenti raffinati che suggeriscono una cerimonia intima ma elegante.
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Non sono stati diffusi particolari sulla data delle nozze né sulla location precisa, così come resta riservata la lista degli invitati. Tuttavia, alcuni indizi fanno pensare che la coppia non fosse completamente sola durante i festeggiamenti. Sullo sfondo si intravede infatti una tavola apparecchiata con decorazioni floreali e candele, sui delicati toni del bianco e del rosa. I due, già genitori del piccolo Leo, condividono una storia iniziata molti anni fa. Si sono conosciuti da giovanissimi a Castellammare di Stabia e hanno ufficializzato la relazione nel 2016, quando lui difendeva la porta del AC Milan. Il momento della proposta è arrivato nel 2024 a Parigi, periodo in cui il portiere giocava per il Paris Saint-Germain.
Chi è Alessia Elefante, la moglie di Donnarumma
Alessia Elefante è originaria di Castellammare di Stabia, ha 25 anni e lavora come interior designer, portando avanti la sua professione lontano dai riflettori. Ha una sorella gemella, Daniela, con cui condivide un legame molto stretto. Dal 2016 è sentimentalmente legata a Gianluigi Donnarumma e, già dall’anno successivo, la coppia ha scelto di vivere insieme.
Nonostante la notorietà del compagno, Alessia ha sempre preferito mantenere un profilo discreto, evitando l’esposizione mediatica e il mondo del gossip. Il loro rapporto si è dimostrato solido nel tempo, affrontando anche situazioni particolarmente difficili. Tra queste, l’episodio vissuto lo scorso anno, quando i due sono stati vittime di una violenta rapina nella loro abitazione. Durante l’aggressione sono stati immobilizzati e derubati di beni di valore, tra cui orologi, gioielli e accessori di lusso, per un totale di circa 500mila euro. Dopo l’accaduto, si erano rifugiati in un hotel per trovare sicurezza e tranquillità. Qui avevano ricevuto assistenza dal personale della struttura e le prime cure mediche. In seguito, erano stati ascoltati dalle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.
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