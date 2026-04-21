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Gigi Proietti, è morta la compagna Sagitta Alter: 60 anni d’amore, due figlie e il no al matrimonio

E' morta all'età di 85 anni Sagitta Alter, la donna che per quasi 60 anni è stata al fianco dell'attore Gigi Proietti.

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Redazione

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Sagitta Alter morta compagna gigi proietti
IPA

È morta a 85 anni Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti, figura discreta ma fondamentale nella vita privata e professionale dell’attore. La notizia, diffusa il 21 aprile 2026, ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e della cultura, ricordando una storia d’amore durata quasi sessant’anni. La sua morte arriva a distanza di sei anni da quella di Proietti, scomparso nel 2020.

Sagitta Alter è morta, addoi alla compagna di Gigi Proietti

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Sagitta Alter si è spenta a Roma, circondata dall’affetto delle figlie Susanna e Carlotta e dei suoi cari. Non sono state rese note cause specifiche del decesso. La sua scomparsa ha colpito profondamente chi l’ha conosciuta, come dimostrano le parole dell’assessore Massimiliano Smeriglio: "Un grande abbraccio e le mie condoglianze alle figlie Carlotta e Susanna Proietti, e a tutti i loro cari per la scomparsa della mamma Sagitta Alter, la compagna del nostro compianto Gigi – le sue parole -. Una perdita che ci rattrista profondamente".

"Sagitta era una donna meravigliosa, piena di vita e sempre positiva. È stata una donna molto importante, come tutte le donne che stanno vicino a questi grandi uomini. All’attività di produzione con Politeama e poi con la programmazione del Globe Theatre, finché c’è stato. Lei insieme alle figlie era l’anima di tutto", ha dichiarato a Repubblica Cinzia D’Angelo, storica portavoce di Gigi Proietti.

Chi era Sagitta AlterNata in Svezia nel 1940, Sagitta Alter arrivò in Italia da giovanissima, stabilendosi a Roma dove iniziò a lavorare come guida turistica. Fu proprio nella Capitale che, nel 1962, incontrò Gigi Proietti, allora poco più che ventenne e ancora agli inizi della sua carriera artistica. Il loro incontro, avvenuto in un contesto informale tra musica e locali romani, si trasformò rapidamente in un legame destinato a durare tutta la vita.

Alter decise di restare in Italia, rinunciando al ritorno nel suo Paese d’origine per costruire una relazione solida e duratura. I due vissero inizialmente in condizioni semplici, condividendo un piccolo spazio e affrontando insieme gli inizi difficili, prima del grande successo dell’attore. Con il tempo, la loro unione si consolidò fino a diventare un punto di riferimento stabile, lontano dal clamore mediatico.

Lei e Gigi Proietti non si sposarono mai, per una scelta consapevole e condivisa. Come raccontò la stessa Sagitta Alter:

"All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo riusciti a realizzarlo".

Oltre a essere la compagna di Proietti, fu anche una figura attiva nel mondo culturale: grazie alle sue competenze linguistiche lavorò come traduttrice e adattatrice teatrale, contribuendo dietro le quinte a diversi progetti. Dalla loro unione nacquero due figlie, Susanna e Carlotta. La prima ha intrapreso una carriera nel dietro le quinte come scenografa e costumista, mentre la seconda ha seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo, affermandosi come attrice e cantautrice.

Dopo la scomparsa di Gigi Proietti, morto il 2 novembre del 2020, Sagitta Alter si è impegnata a preservarne la memoria, partecipando alla nascita della Fondazione a lui dedicata, con l’obiettivo di tutelarne l’eredità artistica e sostenere le nuove generazioni di artisti. La sua vita resta così legata non solo a una grande storia d’amore, ma anche a un contributo concreto alla cultura teatrale italiana.

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