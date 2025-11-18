Gigi e Vanessa insieme, lo show torna in onda, ma è polemica: che succede
L'uragano Sinner ha messo in pausa lo show di Canale 5 e sul web piovono critiche: ma c'è una nuova data e tanta attesa.
Mercoledì 12 novembre 2025 doveva essere la loro sera. La musica, la complicità, l’amicizia raccontata sul palco da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: tutto pronto, settimane di promo, ospitate, anticipazioni. E invece… a poche ore dalla messa in onda, Mediaset aveva bloccato tutto. "Gigi e Vanessa insieme" non è andato in onda. E sui social parte subito il coro di domande: "Ma come? Perché adesso?"
Una decisione lampo, che ha spiazzato persino il pubblico più affezionato, quello che già pregustava il ritorno di una coppia amata e attesissima. Il vero nodo è uno solo: Jannik Sinner. I suoi match alle ATP Finals, in onda su Rai 2 e Sky, sono eventi che hanno catalizzato il Paese e Mediaset non ha voluto rischiare: il debutto di uno dei suoi show di punta è stato messo in pausa, preferendo preservarlo da una concorrenza che sarebbe stata devastante.
Sui social molti l’hanno letta come una scelta "furba", altri come segno di paura. "Possibile che basta Sinner per far saltare tutto?" scrive qualcuno. Ma i numeri, per una volta, parlano chiarissimo. La nuova data è fissata: mercoledì 19 novembre, per tre appuntamenti, Gigi e Vanessa insieme va in onda, e chissà che l’attesa non abbia fatto crescere l’hype. Ma se volete sapere di più sullo show, non vi resta che guardare il Video!
