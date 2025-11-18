Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Gigi e Vanessa insieme, lo show torna in onda, ma è polemica: che succede

L'uragano Sinner ha messo in pausa lo show di Canale 5 e sul web piovono critiche: ma c'è una nuova data e tanta attesa.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mercoledì 12 novembre 2025 doveva essere la loro sera. La musica, la complicità, l’amicizia raccontata sul palco da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: tutto pronto, settimane di promo, ospitate, anticipazioni. E invece… a poche ore dalla messa in onda, Mediaset aveva bloccato tutto. "Gigi e Vanessa insieme" non è andato in onda. E sui social parte subito il coro di domande: "Ma come? Perché adesso?"

Una decisione lampo, che ha spiazzato persino il pubblico più affezionato, quello che già pregustava il ritorno di una coppia amata e attesissima. Il vero nodo è uno solo: Jannik Sinner. I suoi match alle ATP Finals, in onda su Rai 2 e Sky, sono eventi che hanno catalizzato il Paese e Mediaset non ha voluto rischiare: il debutto di uno dei suoi show di punta è stato messo in pausa, preferendo preservarlo da una concorrenza che sarebbe stata devastante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sui social molti l’hanno letta come una scelta "furba", altri come segno di paura. "Possibile che basta Sinner per far saltare tutto?" scrive qualcuno. Ma i numeri, per una volta, parlano chiarissimo. La nuova data è fissata: mercoledì 19 novembre, per tre appuntamenti, Gigi e Vanessa insieme va in onda, e chissà che l’attesa non abbia fatto crescere l’hype. Ma se volete sapere di più sullo show, non vi resta che guardare il Video!

Potrebbe interessarti anche

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada Insieme: salta la puntata del 12 novembre

"Gigi e Vanessa insieme", sospeso: perché salta la puntata di stasera 12 novembre

Lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada non va in onda stasera. Slitta la pri...
Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada a Verissimo: "Mi sposo, dopo la separazione non me lo sarei mai aspettata"

L'attrice spagnola, raggiante, racconta la decisione di sposare Rossano Laurini con ...
Milo Infante Ore 14

Ore 14 Sera, stop improvviso: Milo Infante fermato dalla Rai, perché non va in onda

Il talk di Rai 2 salta la puntata di domani per far posto al tennis mondiale: per gl...
Io sono Farah

Mediaset, le novità del mese di novembre: tornano Io sono Farah e Tradimento, arriva Gigi e Vanessa, insieme

Mediaset rinnova il palinsesto di novembre: tornano le serie turche, si chiude This ...
Stasera in tv (12 novembre), La notte nel cuore sostituisce a sorpresa lo show di D'Alessio e Incontrada. Perché

Stasera in tv (12 novembre), La notte nel cuore sostituisce a sorpresa lo show di D'Alessio e Incontrada. Perché

Cosa vedere stasera, mercoledì 12 novembre 2025, in TV? Canale 5 si fa spaventare da...
Gabriele La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto

La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1...
Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, nozze a sorpresa col compagno Rossano Laurini: tutti i dettagli

L'attrice e presentatrice ha raccontato che presto si unirà in matrimonio con lo sto...
Panatta criticato dai social per la telecronaca su Sinner

Sinner vola in semifinale, social furiosi con Panatta e la telecronaca: "Sembra rosicare"

L'ex tennista, al commento tecnico del match su Rai 2, è stato inondato dalle critic...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede

Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Jannik Sinner
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Andrea Sannino

Andrea Sannino
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963