Gigi e Vanessa - Insieme, le pagelle: Incontrada pronta per Sanremo (10), Bonolis senza rivali (8). Ma D'Alessio resta indietro (5) Gigi e Vanessa - Insieme: le pagelle della replica su Canale 5. Promossi e bocciati dello show con D'Alessio e Incontrada

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Canale 5 propone lo show Gigi e Vanessa – Insieme, replica della prima serata in onda il 19 novembre 2025. L’evento celebra la longeva amicizia tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che hanno deciso di festeggiare tra musica e spettacolo con ospiti che li hanno accompagnati nel corso delle tre puntate viste in tv lo scorso anno. Tra i nomi di stasera Emma, Paolo Bonolis, Eros Ramazzotti e Giorgio Panariello. Ecco le pagelle dopo la prima replica del 16 giugno 2026.

Gigi e Vanessa – Insieme: i promossi della replica del 16 giugno 2026 su Canale 5

Incontrada pronta per il Festival di Sanremo (da sola). Voto 10. Canta, balla, intrattiene. E lo fa con una naturalezza che per molti resta un miraggio. Il mix tra spagnolo e italiano aggiunge fascino, ma è soprattutto l’intesa con Gigi a fare la differenza: autentica, spontanea, mai costruita. Guardarli insieme mette voglia di circondarsi solo di cose belle. Vanessa Incontrada è una delle figure più complete della televisione italiana. Punto. Se qualcuno continua a non riconoscerlo, probabilmente è questione di antipatia personale più che di analisi oggettiva. Questo show sembra cucito addosso a lei, forse persino più che a D’Alessio. Nel suo bagaglio professionale ha accumulato un’esperienza tale da poter attraversare qualsiasi registro senza perdere credibilità. E poi diciamolo: esistono due categorie di persone. Quelle che la immaginano già sul palco di Sanremo da sola come conduttrice e direttrice artistica. E quelle che mentono, o forse, ancora non ci arrivano.

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Giorgio Panariello si prende la prima serata di Canale 5. Voto 8,5. Non è ancora ufficiale, ma la sensazione è che manchi davvero poco. Panariello è tra i nuovi ingressi (o quasi) in casa Mediaset ed è, senza troppi giri di parole, quella quota di esperienza e brillantezza che può dare nuova linfa ai palinsesti. Ancora una volta si ha la sensazione della classica ingiustizia televisiva: un professionista del suo livello troppo spesso lasciato ai margini, senza un progetto continuativo all’altezza del suo ventaglio di talenti. Perché Panariello non è solo comicità: è scrittura, personaggi, tempi comici, mestiere puro che merita uno spazio maggiore. Con Gigi e Vanessa si muove con naturalezza assoluta. Quasi il terzo elemento perfetto di un trio che, per chimica e ritmo, richiama certe alchimie storiche alla Lopez, Solenghi e Marchesini. Che questa ospitata sia stata solo un antipasto di un progetto tutto suo, prossimamente su Canale 5? La domanda resta aperta. E la speranza, abbastanza evidente.

Paolo Bonolis: grazie di esistere. Voto 8. È uno di quei personaggi che stanno bene ovunque. Il problema (o il pregio, dipende dai punti di vista) è che quando entra in scena si prende tutto. Lo spazio, i tempi, il ritmo del programma. E lo fa con una naturalezza tale che non sempre è chiaro se sia un bene o un eccesso. Per questo resta un 8 e non un 10. Bonolis è IL conduttore. Padronanza assoluta, proprietà di linguaggio fuori scala e un’ironia tagliente, quasi chirurgica, che oggi ha pochi equivalenti in televisione. Come Incontrada, anche lui sembra non avere una collocazione attuale capace di restituirgli davvero giustizia piena. Meglio ospite che assente, comunque sempre centrale. A Gigi e Vanessa ha riportato in vita il gioco finale di Avanti un Altro, e con l’immancabile Luca Laurenti ha guidato la prima parte dello show tra risate, improvvisazioni e doppi sensi a profusione. Esattamente quello che ci voleva in una calda, ma ancora sopportabile, serata di giugno (anche se in replica).

Gigi e Vanessa – Insieme: i bocciati della prima puntata con D’Alessio e Incontrada

Gigi D’Alessio, c’è da migliorare. Voto 5. Non è mai semplice dare un’insufficienza a Gigi D’Alessio, uno dei professionisti più umili e solidi della musica italiana. Eppure, alla prima di Gigi e Vanessa – Insieme, una criticità è emersa in modo evidente e difficile da ignorare. Il problema si chiama gobbo. Anzi, il maledetto gobbo, ormai presenza fissa in quasi ogni programma televisivo. E qui la differenza si sente tutta: Gigi nasce musicista, non conduttore, e il linguaggio televisivo richiede un’impostazione diversa. Forse sarebbe servita una preparazione più lunga, più prove, più rodaggio, per evitare quell’effetto un po’ rigido che si è visto in più momenti della serata. Fatta eccezione per le parentesi al pianoforte, dove torna nel suo territorio naturale come nei concerti, D’Alessio ha spesso mantenuto lo sguardo fisso sul gobbo. Un dettaglio che pesa, perché anche le battute pensate per sembrare leggere e spontanee finiscono per risultare più costruite che vive. Per reggere davvero una conduzione di questo tipo, serve uno step in più. E Gigi, per storia e qualità, è assolutamente in grado di farlo.

Un copione troppo…copione. Voto 4. Sarà stato l’effetto gobbo, l’emozione della prima puntata o qualche inevitabile intoppo di rodaggio. Fatto sta che i momenti tra le performance degli ospiti convincono poco. Poco ritmo, battute prevedibili, siparietti già visti e già sentiti. Ormai è una costante: in ogni show musicale si finisce per infilare frasi prese in prestito dalle canzoni dell’ospite di turno, come se bastasse quello a creare leggerezza. E poi immancabili i finti battibecchi tra conduttori, la gara a chi "conduce davvero", lo scettro della puntata conteso con dinamiche sempre identiche. Alla prima di Gigi e Vanessa – Insieme succede esattamente questo. Il punto è che la responsabilità non sembra nemmeno solo dei protagonisti, né necessariamente degli autori delle battute. Forse è proprio il format a chiedere una revisione: da limare, ricalibrare, ripensare nei tempi e nei modi. Perché musica e intrattenimento possono convivere nello stesso spazio televisivo, ma solo se smettono di parlarsi addosso e iniziano a respirare davvero insieme.

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