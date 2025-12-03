Trova nel Magazine
Gigi e Vanessa insieme, lo show si chiude con una grande festa e nuovi ospiti da urlo: chi ci sarà nell'ultima puntata

Lo show che ha messo insieme amicizia e musica finisce stasera con il gran finale: tra gli ospiti Pio e Amedeo, Geolier e Claudio Bisio.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ultima puntata per Gigi e Vanessa insieme. Il varietà in tre puntate di Canale 5, che ha unito persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo, termina questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025. In questo appuntamento, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada salutano il loro pubblico con il gran finale dello show che ha saputo riunire i due artisti, e tantissimi loro amici e colleghi sul palco. Una profonda intesa artistica e personale, quella dei due conduttori, legati da anni da una bellissima amicizia che è arrivata al cuore dei milioni di spettatori che hanno seguito il programma, raggiungendo anche punte di share oltre il 18%. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Gigi e Vanessa insieme, anticipazioni e ospiti ultima puntata (3 dicembre)

Questa sera, per il gran finale di Gigi e Vanessa insieme, sul palco di Canale 5 saliranno volti amatissimi della musica e dello spettacolo: dalla musica urban di Geolier, alla comicità di Pio e Amedeo, passando per il talento di Mahmood e Alessandra Amoroso. Con loro anche Max Giusti, prossimo al debutto nel preserale della rete con Caduta Libera, Claudio Bisio e l’energia di tanti altri artisti come Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste. Un mix di ospiti variopinto, ognuno con il suo genere e personalità, uniti dalla voglia di fare festa in uno show nato per celebrare l’amicizia come filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo. Con tutti loro, ovviamente, ci saranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrata, e tutti saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi tra tutti i personaggi e il pubblico a casa e in studio.

Dove e quando vedere lo show

Vanessa e Gigi insieme è andato in onda per tre puntate, partite mercoledì 12 novembre 2025, tutte su Canale 5 in prima serata. Lo show sarà anche visibile on demand e in streaming sulla app e il sito di Mediaset Infinity.

Programmi

