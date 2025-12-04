Gigi e Vanessa insieme, Incontrada in una valle di lacrime: "Vorrei abbracciarla". E Giusti rischia grosso: "Caduta Libera" Nella puntata del 3 dicembre, tante lacrime e risate con Vanessa, Gigi D'Alessio, Claudio Bisio e Max Giusti: cosa è successo su Canale 5

L’ultima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in prima serata su Canale 5, mercoledì 3 dicembre 2025, presenta tanti ospiti divertenti – Max Giusti e Claudio Bisio, tra gli altri – e altrettanti momenti imperdibili. Ma soprattutto vede Vanessa immersa in una valle di lacrime già nei primi minuti del programma. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata, quella del 3 dicembre 2025, di Gigi e Vanessa Insieme.

Gigi e Vanessa Insieme, ultima puntata 3 dicembre 2025: cosa è successo

La puntata di Gigi e Vanessa Insieme inizia subito con lacrime della Incontrada, che non riesce ad accettare il fatto che è l’ultimo appuntamento con lo show che la vede al fianco di D’Alessio da ben tre settimane. Tutto comincia con lei che, tenendo una scatola di fazzoletti in mano, si asciuga il viso, dicendo di essere triste, emozionata e commossa, e Gigi che, a differenza della sua compagna di viaggio, è di buonumore: "Non ci faremo prendere dalla commozione". Allora Vanessa tenta di nascondere il suo stato d’animo dietro un sorriso forzato ed esclama: "No, figurati". A questo punto D’Alessio continua il suo discorso: "Ecco, perché questo show per noi è stato una bellissima festa ed è proprio questa atmosfera festosa che vogliamo vivere anche stasera".

Poi Vanessa, sforzandosi di non piangere, risponde: "Sì, festa, bellissima festa, tantissima festa!", e allora Gigi prosegue dicendo che sono pronti a fare divertire il pubblico a casa, offrendo una serata "di grande spettacolo, musica e divertimento, ma soprattutto con tanti amici all’insegna dell’allegria e del sorriso". Subito dopo, accorgendosi che qualcosa non va, conclude la presentazione domandando a Vanessa: "È vero?". L’attrice non può che rispondere con un sorriso, fingendo che vada tutto bene: "Allegria, sorriso, va bene così?", ma poi ammette: "Scusatemi, io non ce la faccio, non riesco a sopportare che questa è l’ultima puntata! Che devo fare? Sono commossa!". Infine, D’Alessio la invita a sorridere ancora una volta: "È strano, perché tu di solito non piangi mai! Ma commossa di che? Sarà una serata spettacolare! Devi sorridere!".

Sui social, come sempre, le lacrime di Vanessa Incontrada non passano inosservate, e c’è anche chi si dice dispiaciuto perché è l’ultima puntata dello show: "Vanessa commossa che è l’ultima puntata", "In che senso stasera è l’ultima puntata, ma come ci siamo arrivati", "Vanessa che si commuove, la vorrei abbracciare".

Max Giusti inciampa sulle scale a Gigi e Vanessa Insieme

Subito dopo entra in scena Max Giusti, che però inciampa sul gradino dello studio, rischiando di cadere in avanti e farsi molto male. Per fortuna, ritrova ben presto l’equilibrio e tutto questo non accade. "Oddio, sono ancora vivo! Sono ancora vivo! Ho rischiato", commenta il conduttore e attore, ridendo senza battere ciglio, nonostante l’accaduto. Quando Giusti si avvicina al centro del palco, Vanessa Incontrada gli chiede: "Ci sei? Ho visto che è successo qualcosa", e lui risponde: "Sì, c’era un gradino infingardo!". Non manca la battuta di Gigi D’Alessio: "Sai perché stavi scivolando? Sono le lacrime di Vanessa! Ha bagnato tutto!".

E anche in questo caso non mancano le reazioni sui social: "La giusta promozione per #CadutaLibera", "Il bello è che al momento della registrazione #gigievanessainsieme non sapevano ancora dell’anticipo della messa in onda di #CadutaLibera".

È in questa occasione che Max Giusti ripropone anche il gioco "Su la maschera", dove sia Vanessa sia Gigi devono indossare sulla testa dei cartelli e indovinare cosa c’è scritto sopra il proprio. Le battute si susseguono, ma il momento migliore è quando Vanessa deve indovinare la frase "A far l’amore comincia tu" e Gigi, per aiutarla, dice: "Quando sei con Rossano…". Vanessa poi gli chiede: "Che faccio con Rossano?", e D’Alessio risponde: "Che fai con Rossano? Non lo so, giocate a carte? Non penso…". È solo a questo punto che lei esclama a gran voce: "Ah!" per poi cantare il ritornello del brano e dire "Però mi ha aiutato molto Gigi!". Max Giusti chiude il gioco dicendo: "Posso dire? Grazie a Gigi e grazie a Rossano ce l’abbiamo fatta!"

Claudio Bisio con la parrucca da ‘Claudiano’ e Vanessa Incontrada non trattiene le risate

Un altro momento da recuperare è il nuovo appuntamento con la fiction "Strazio di donna". Questa volta, dopo Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, tocca a Claudio Bisio infilarsi nei panni di un corteggiatore di Porzia, la protagonista della storia interpretata da Vanessa Incontrada. Ma la puntata inizia già con le risate, perché appena l’attrice spagnola lo vede entrare con la parrucca bionda gli dice "Sei un cog**one, te lo dico!" e poi scoppia a ridere. "Ma si può, dai su!", commenta poco dopo Vanessa. E Bisio, già entrato nelle vesti del suo personaggio, Cla, afferma: "Scusate il ritardo, ma il parrucchiere ci ha messo più del previsto".

Gigi D’Alessio, che fa la colonna sonora della fiction con pianoforte e voce, interrompe subito la conversazione tra i due protagonisti e inizia a cantare la sigla, ma Vanessa, ridendo, lo blocca: "Gigi no, ma si può vedere Claudio Bisio con questa parrucca in testa?", e D’Alessio risponde: "Appunto, un momento più drammatico di questo! Se non parte qui la musica…".

Poi, quando Vanessa (nella fiction) racconta che col marito defunto avevano fatto ben 3 ore di coda per andare al museo di Van Gogh, D’Alessio torna a cantare la sigla e la Incontrada, già abbastanza in difficoltà da non guardare quasi mai Bisio negli occhi per evitare di ridere, sbotta: "Dai, ti prego, interrompi sempre mentre stiamo raccontando la nostra storia!". Gigi ribatte: "Ma tre ore di coda non è un dramma?", e Bisio interviene: "Tra un po’ sarà un dramma anche per il pianista, te le spezzo una per una quelle ditine!". Gigi D’Alessio però non si lascia intimorire e ribatte con una battuta: "Drupi, datti una regolata eh!". "Mettitici anche tu!", chiude Vanessa tra le risate.

Anche qui molti commenti sui social, anche per il ritorno della coppia Incontrada-Bisio dopo Zelig: "Gli ha detto ‘sei un coglione’", "Ed è subito Claudiano", "Vanessa sta facendo fatica, povera", "Vanessa che ride vedendo Claudio con la parrucca bionda", "Che coppia pazzesca che sono Claudio e Vanessa! Li adoro", "La parrucca di Claudiano, che ricordi". Ma c’è anche chi non apprezza il siparietto: "Questa scenetta molto stupida".

