Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio Nella puntata del 26 novembre, tanti ospiti di spicco ma è Gerry Scotti a fare le rivelazioni più eclatanti: cosa è successo da D'Alessio e Incontrada

Nella seconda puntata di Gigi e Vanessa insieme, condotta da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, non mancano ospiti d’eccezione, tra i quali Gerry Scotti, Noemi, Pierfrancesco Favino, Biagio Antonacci e Ale & Franz. Tra risate e musica, la serata vola via velocemente, portando buonumore nelle case di chi sa apprezzare un po’ di sana leggerezza. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 novembre di Gigi e Vanessa insieme.

Gigi e Vanessa insieme, puntata 26 novembre 2025: cosa è successo

La seconda puntata di Gigi e Vanessa insieme comincia con l’ingresso in studio di Gerry Scotti, che saluta tutto il pubblico con un appassionato "I love you". Il presentatore de La Ruota della Fortuna poi dice: "Io sono un ammiratore di Gigi, lui sa che quando posso lo seguo. Ho provato anche a cantare con lui, ma mi ha detto ‘vai va…’". A Vanessa Incontrada invece dice: "Tu sei un’attrice meravigliosa, passi dalle parti leggere e allegre a quelle drammatiche. Poi con Bisio non è che fossi una presentatrice, perché quello era un delinquente e invece Gigi è un galantuomo!" Subito dopo cita Carlo Conti: "Dietro le quinte sentivo che Vanessa era molto impaziente, voleva iniziare subito: mi sembravi Carlo Conti a Sanremo con me! Gigi invece era flemmatico. Bisogna fare con calma. Gli spagnoli sono stati 400 anni a Napoli e non hanno capito niente: ci vuole calma!".

Con Gerry Scotti non manca una bella sorpresa: il conduttore riporta in studio Chi vuol essere milionario? e il suo ‘La accendiamo?‘ per fare un test di coppia a Vanessa e Gigi. Tanti i momenti comici, come quando tra le opzioni di una domanda ("Gigi, durante un concerto, cosa ha voluto nel gobbo al posto del testo delle canzoni?") c’è "l’elenco dei nomi di tutti i suoi figli" e Scotti commenta: "Perché ci sono dei giorni che non se li ricorda tutti!". La risposta è "la diretta di una partita di calcio (Milan-Napoli due anni fa, ndr)". Quando Gerry gli chiede chi avesse vinto, Gigi risponde il Napoli e lui, da milanista, ribatte: "Io non ho guardato quella partita, mi dispiace ma ero a un concerto di Gigi D’Alessio". Ma scopriamo qualcosa in più anche di Vanessa Incontrada. Tra le opzioni alla domanda sull’unico ruolo che l’attrice spagnola non ha mai interpretato sullo schermo c’è "vetrinista in un negozio" e Scotti spiega: "Quando lei va a trovare suo padre, sapete cosa fa questo cuore di figlia? Anche se è famosa e tutti la riconoscono, lei si mette a pulire la vetrina del negozio di abbigliamento del papà".

Veniamo a sapere anche che D’Alessio ha un’ossessione per i fantasmini: "Appena vedo un negozio di fantasmini, li compro, mi piacciono", conferma il musicista, che aggiunge con ironia: "Riunisco tutta la famiglia e distribuisco fantasmini, ma solo di colore bianco". Vanessa invece colleziona calamite provenienti tutto il mondo. Poi scopriamo che l’unica volta che D’Alessio ha praticato un’attività sportiva si è rotto il ginocchio: si trattava del Tapis-roulant. "Mi ero dovuto operare. Ero già famoso e quando mi chiedevano cosa fosse successo, io rispondevo che era caduto, perché farsi male col Tapis-roulant è veramente una vergogna", confessa l’artista.

Ma cosa fa Vanessa tutte le sere prima di andare a dormire? Sistema tutti i cuscini dei divani: "Sempre! Non so perché, ma è la prima cosa che faccio appena entro a casa", confida l’attrice. E invece quale film di Gigi riuscì a superare in Campania gli incassi di Titanic? A rispondere alla domanda è direttamente LDA, il cantante e figlio di D’Alessio presente tramite collegamento telefonico. Il giovane dice "Annarè" senza alcuna esitazione e permette così a Vanessa di proseguire la partita. E ancora, quale film la Incontrada ha visto più di 30 volte? Questa volta a dare la ‘risposta definitiva’ è Rossano, il compagno di Vanessa che risponde: "I dieci comandamenti". Parte l’ironia in studio con D’Alessio che commenta: "Ma mentre lei se lo guarda 30 volte, tu che fai?" e Scotti che dice: "Pare che se guardi 30 volte I dieci comandamenti automaticamente vai in paradiso!". Vanessa Incontrada spiega: "Ho questa mania di guardare sempre i film che mi piacciono e questa è una storia che mi appassiona". A questo punto D’Alessio stuzzica: "E quali sono i 10 comandamenti?", e lei risponde: "Non me li ricordo, io amavo come interpretavano, perché recitavano un po’ Anni ’50, tutti in posa".

Gigi e Vanessa insieme, Biagio Antonacci e Pierfrancesco Favino tra canzoni e tennis

La serata continua con Biagio Antonacci che, insieme a Gigi D’Alessio, propone un medley dei suoi più grandi successi – da Se io, se lei a Iris e Sognami -, svelando inoltre di essere stato concepito vicino al Castel Dell’Ovo, a Napoli. Non manca la battuta di D’Alessio: "Tu sei più napoletano di me: io sono nato a Napoli ma non so dove sono stato concepito!".

Poi una seconda puntata della fiction con Vanessa Incontrada "Strazio di Donna", dove a interpretare il corteggiatore della protagonista è Pierfrancesco Favino. Tanti i momenti divertenti in questa occasione, anche perché Gigi D’Alessio finge di non aver ancora capito quando fare la colonna sonora della fiction e quando stare fermo con pianoforte e voce. Uno di questi momenti è senza dubbio quando Favino si scusa per il ritardo in quanto non riusciva a trovare parcheggio e Gigi D’Alessio parte con la musica ma viene bloccato dalla co-conduttrice: "Per me, Vanessa, trovare un parcheggio a Roma è proprio drammatico! Se non entro qua con la musica, quando?", evidenzia la ‘colonna sonora’ della fiction per spiegare perché è partita la sigla. Un’altra volta Gigi interrompe Vanessa nel bel mezzo di un dialogo e lei glielo fa notare: "Non puoi rompere un dialogo!", con Favino che ne approfitta per fare una battuta: "Rompesse solo il dialogo poi…"

Si continua con Lorella Cuccarini, che balla sulle note di Da-da-um-pa delle gemelle Kessler con Vanessa Incontrada (la puntata è stata registrata il 3 novembre, quando le due donne ancora erano in vita), per poi omaggiare Raffaella Carrà insieme ai conduttori dello show, con Gigi D’Alessio nei panni di "Pedro". Subito dopo assistiamo al ritorno di Pierfrancesco Favino in studio, alle prese con una partita di Tennis (a suon di canzoni) contro Gigi per presentare il nuovo film Il Maestro, tuttora nelle sale italiane. Un ottimo modo per promuovere la pellicola. Il guizzo finale poi non è da poco: prima di cantare insieme Como Suena El Corazon, Favino blocca D’Alessio nel momento in cui dice "Maestro" al direttore d’orchestra. Il motivo? "No, il Maestro sono io!", esclama Favino citando il titolo del film.

Noemi con l’inedito Bianca e il ricordo di Lucio Dalla

Non manca inoltre la presenza di Noemi, in studio per cantare insieme a Gigi D’Alessio L’amore si odia e non solo: presenta il nuovo singolo Bianca e scatta l’applauso del pubblico durante e dopo la performance. E ancora, Ale e Franz su quella panchina che abbiamo apprezzati fin dai primissimi anni di Zelig e che torna protagonista con il duo comico, sempre in gran forma, soprattutto quando intervengono nello sketch Gigi e Vanessa. Infine, entrano in scena, a sorpresa, Gigi Finizio e Sal Da Vinci per cantare con D’Alessio Napule, brano napoletano ormai celebre in tutta Italia. L’unico a mancare è il compianto Lucio Dalla, che nell’originale interpretava l’ultima strofa della canzone. Ma in realtà non è completamente assente, perché sullo schermo alle spalle dei tre artisti viene proiettata proprio la sua parte del brano durante l’esibizione. "Questa canzone racchiude la storia della nostra città, Napoli, ma soprattutto porta con sé un ricordo indelebile, quello di un amico speciale, un artista immenso che ha sempre amato Napoli, il grandissimo Lucio Dalla", dice Gigi D’Alessio.

