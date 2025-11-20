Gigi e Vanessa insieme, Incontrada in lacrime: a chi dice "Ti amo". Poi stuzzica D'Alessio: "Una presa in giro" Nella prima puntata del 19 novembre, sorrisi e momenti intensi, come la dedica a Vessicchio e Daniele e i siparietti: cosa è successo con Incontrada e D'Alessio

Nella prima puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio mercoledì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, sono tanti gli ospiti che si susseguono sul palco – da Paolo Bonolis e Luca Laurenti a Eros Ramazzotti ed Emma, da Giorgio Panariello a Stash e Claudio Santamaria -, alcuni dei quali tornano in più occasioni per portare il sorriso nelle case in modi differenti. Ma ecco cosa è successo nella puntata del 19 novembre 2025 di Gigi e Vanessa insieme, tra battute, siparietti comici e brani molto amati dal grande pubblico.

Gigi e Vanessa insieme, puntata 19 novembre 2025: cosa è successo

Accade di tutto nella prima puntata di Gigi e Vanessa insieme, in onda su Canale 5, a partire dalle 21:50 circa, nella prima serata del 19 novembre 2025. Tutto inizia con la presentazione del programma dei due conduttori, che già di per sé la dice lunga sul tono della serata: "Non potevamo scegliere titolo più azzeccato, perché ‘Gigi e Vanessa insieme’ contiene la parola che dà il senso a questo show". La Incontrada urla: "Vanessa!", ma D’Alessio placa subito il suo entusiasmo: "No! Non è questa la parola magica! E’ ‘insieme’, quindi la nostra coppia. Perché dovete sapere che io e Vanessa non siamo solamente colleghi, tra noi c’è una grandissima intesa". "E’ vero, basta guardarci negli occhi e ci capiamo subito!", conferma la Incontrada.

Ma subito dopo l‘attrice critica i colori dello studio scelti da Gigi: "Io li avrei preferiti un po’ più caldi, ecco", dice lei. "No, stavo dicendo che io e Vanessa la pensiamo sempre allo stesso modo, lei pensa esattamente quello che penso io…", sottolinea ancora una volta il cantante prima di ricevere un’altra critica dalla sua compagna di viaggio: "Non voglio essere maleducata, ma stavo guardando le giacche dei musicisti e io avrei scelto colori un po’ più vivaci". Insomma, il siparietto dura un po’, ma è ben costruito e con un finale che li vede finalmente d’accordo: "Ma certo che siamo d’accordo sul fatto che dobbiamo fare insieme questo show, ti prendevo un po’ in giro!".

Gigi e Vanessa insieme: Bonolis e Laurenti conducono Avanti un altro

I primi ospiti dell’evento televisivo sono Paolo Bonolis, che subito stuzzica D’Alessio dicendo che viene a Roma per lo show e per fare figli, e Luca Laurenti. La coppia ripropone la manche finale di Avanti un altro, il game show da loro portato al successo sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma prima di iniziare a giocare, Bonolis dice: "Non so se avete mai visto il gioco finale di Avanti un altro", e D’Alessio confessa di no, perché "di solito guardiamo altre cose a quell’ora". Bonolis, ironico, ringrazia e poi aggiunge: "Fate bene, anche perché il gioco è abbastanza complesso e perdereste i sensi".

E’ in questa occasione che arrivano, forse, le risate migliori della serata, soprattutto quando Luca Laurenti firma un finto assegno da 100mila euro senza sapere che in realtà sono i soldi messi in palio come montepremi: "Ma dove li prendo io 100mila euro?", chiede a Bonolis, che risponde: "E che ne so, si arrangi! Lo chiede a me?!". E infatti Laurenti passa tutta la manche a dire a Vanessa e Gigi che se sbagliano le risposte non è un problema, chiedendogli anche di seguire tre regole, una delle quali è proprio "cercate di evitare di vincere", seguita da "se vincete, poi me li ridate".

Quando si arriva alla domanda: "Scopaiola o Modaiola, è un uccello la passera…?", la Incontrada risponde: "Pastaiola? Non ho capito cosa hai detto…". Bonolis ripete ‘Scopaiola’ e Vanessa chiede: "Che vuol dire Scopaiola?". Da qui parte la risata del pubblico in studio, ma Paolo le spiega che si chiama così perché "pulisce per terra" e il gioco prosegue tra sbagli e battute, soprattutto quando a condurre la manche arriva Laurenti con i suoi problemi di lettura e Bonolis che perde la pazienza: "Ma lei non è che non ci vede, mette lettere dove non ci sono!". Il gioco finisce con Vanessa che ammette: "Siamo scarsi" e Bonolis che non può che confermare: "Due pippe vere!"

Eros Ramazzotti e i siparietti di Giorgio Panariello e Vanessa

Poi è il momento di Eros Ramazzotti, che propone un medley dei suoi successi: insieme a Vanessa e Gigi, intona Più bella cosa, cantando alcuni versi anche in spagnolo. E ancora, Giorgio Panariello che comincia l’intervento parlando della sua giacca con brillantini: "Io sono figlio delle stelle, me l’ha prestata Amadeus!" Poi chiede: "Che si fa, una ‘Tammurriata nera’? (è il titolo di un brano, ndr)", e D’Alessio gli domanda: "Ma tu che ne sai?". Qui Panariello cita Carlo Conti dicendo che sono "30 anni che lavoro con Conti, lo saprò cos’è una Tammurriata nera!" Subito dopo il comico dice di arrivare dal futuro e porta in scena 4 prototipi simili a Gigi D’Alessio, che cantano e capiscono solo il napoletano.

Non mancano i siparietti di Gigi e Vanessa, tra una canzone di Emma e un’interpretazione dell’attore Claudio Santamaria. Uno di questi mostra la Incontrada chiedere a D’Alessio come veda la sua carriera da cantante, e lui risponde: "Non la vedo. Proprio perché sono tuo amico e ti voglio bene ti dico di lasciare stare". Quando lei gli fa il labbrone, Gigi la accontenta insegnandole le basi del canto a partire dalle note: le prove (ovviamente) non vanno benissimo e infatti il siparietto riesce alla perfezione.

La nuova fiction ‘Strazio di Donna’ con protagonisti Claudo Santamaria e Vanessa Incontrada

Un altro momento bello è quello in cui Vanessa chiede a Gigi se abbia mai visto una sua fiction e lui dichiara: "Certo, non me ne perdo una. Mi è piaciuta di più quella in cui tu sei distrutta dal dolore, quella in cui hai il cuore spezzato per la morte di tua figlia". La Incontrada ipotizza "Tutto quello che ho" e poi gli chiede quale sia un’altra fiction che ha apprezzato molto. "Ah! Quella dove sei una donna distrutta dal dolore col cuore spezzato, perché le è morto il figlio in un incidente stradale!", dice D’Alessio, facendo nascere un sorriso sulle labbra di Vanessa e sane risate in studio. Lei risponde: "Come una madre", e poi il siparietto si ripete ancora una volta, con Gigi che dice: "Quella dove sei distrutta dal dolore perché la figlia è scomparsa".

Mentre il cantante sta parlando, l’attrice sembra pronta ad ‘attaccare’, ma quando sente che questa volta la figlia è ‘scomparsa’, commenta: "Non posso dire niente, hai ragione, la figlia lì è scomparsa". D’Alessio, infine, dice: "Però ti danno sempre delle parti dove soffri tanto", e lei ribatte: "Mi propongono sempre queste parti e io le faccio, anche se mi piacerebbe fare dei ruoli più allegri, solari". A questo punto Gigi le dice "Ci penso io, voglio accontentarti. Ci sta che a Mediaset ci sia uno spazio fiction solo per te con un personaggio completamente nuovo. Che personaggio è? Guarda, ho detto che devi fare una donna distrutta dal dolore e col cuore spezzato! Non è uguale agli altri, perché questa volta ti è morto il marito!"

E’ tutto pronto per improvvisare una scena di una nuova fiction dal titolo ‘Strazio di donna’, ma Vanessa non è da sola: poco dopo entra in scena Claudio Santamaria, e insieme danno vita a un’interpretazione volutamente sopra le righe, dove il dramma diventa esilarante, soprattutto quando Vanessa mostra all’attore la sua tecnica per concentrarsi e Gigi interviene, in quanto ‘colonna sonora’ della fiction, interrompendo tutti i dialoghi nei momenti clou con queste parole: "Non dirgli mai che siamo stati a letto, strazio di donna". Finisce che Santamaria è pronto a "rompere il suo pianoforte" perché è "de coccio" e D’Alessio si domanda: "Tu, Vanessa, piangi per le tartarughe, lui non sa dove mettere i fiori e li vuole inserire nell’urna. Se non è un momento drammatico questo, quand’è?"

Gli omaggi a Peppe Vessicchio e Pino Daniele a Gigi e Vanessa insieme

Tra i momenti più significativi, l’omaggio a Pino Daniele di D’Alessio e Stash con il brano Napul’è, le imitazioni di Francesco Cicchella, tra cui Antonello Venditti e Riccardo Cocciante, e lo sketch di Gigi ed Emma sulle note della canzone Buonanotte dottore: lui le dedica il brano al telefono e Vanessa, lavorando in un call center, continua a interromperlo con delle offerte telefoniche. E ancora, la storia d’amore raccontata dalla presentatrice, in cui si parla di un legame fortissimo che nel tempo si affievolisce e si riempie di silenzi per poi tornare più vivo che mai dopo che entrambi i componenti della coppia sono diventati più maturi e hanno imparato a stare bene anche da soli. Vanessa Incontrada, al termine del racconto di questa storia d’amore travagliata ma dal finale felice, si commuove mentre dice "Ti amo" e tiene gli occhi fissi verso la telecamera, per poi trattenersi dal piangere a dirotto quando D’Alessio canta subito dopo Mezze verità.

Infine, il grande e atteso ritorno della Bucatini Disco Dance di Bonolis e Laurenti e l’omaggio canoro a Peppe Vessicchio, molto apprezzato sui social: "Gigi che omaggia il grandissimo Peppe Vessicchio che ci ha lasciato due settimane fa, un grande uomo e un grande maestro che rimarrà sempre nei nostri cuori, un bellissimo finale di puntata, alla prossima settimana", "Volete farmi piangere", "Omaggio da brividi al Maestro Peppe Vessicchio".

Le reazioni sui social

Durante e dopo la prima puntata di Gigi e Vanessa insieme, in onda su Canale 5 mercoledì 19 novembre 2025, non mancano le reazioni (positive) sui social: "#GigieVanessaInsieme molto carino, raffinato, spiritoso, emozionante, gradevolissimo, bravissimi #GigiDAlessio e #VanessaIncontrada (anche bellissima) e begli ospiti. Programma scritto e realizzato con molta cura e riuscitissimo", "Uno spettacolo bellissimo", "Gigi D’Alessio è un artista veramente, veramente con la A maiuscola. Io non accetterò mai le critiche contro di lui, è un ottimo interprete, suona, sa tenere il palco anche come conduttore, è alla mano e simpatico, canta benissimo e chi nega o è sordo o mente", "Come si vede la bella amicizia tra Gigi e Vanessa bellissima serata. Meraviglioso finale", "Sono state 2 ore godibili e leggere. Uno show che, se pur non sia nulla di nuovo, merita tanto e spero in un buon riscontro", "Serata bella leggera volata con allegria, bravi ragazzi", "Perfetto show di cui avevo bisogno".

