Il magic moment Gigi D’Alessio, il biopic in Tv e 10 concerti di fila nella stessa location (magica): “Sarà meraviglioso” Dieci concerti consecutivi alla Reggia di Caserta e un biopic in arrivo: Gigi D’Alessio vive un momento d’oro tra musica, cinema e grande pubblico

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Un momento davvero speciale per Gigi D’Alessio, che si ritrova al centro di due progetti paralleli capaci di raccontarne carriera e popolarità. Da un lato una maratona live senza precedenti nella cornice della Reggia di Caserta, dall’altro un biopic che porterà sullo schermo la sua storia personale e artistica.

Un doppio binario che conferma il legame fortissimo tra l’artista e il suo pubblico. Tra musica, memoria e spettacolo, il "magic moment" di D’Alessio si traduce in numeri, emozioni e una presenza costante sulla scena culturale italiana.

Dieci concerti evento alla Reggia di Caserta: la maratona live di Gigi D’Alessio

Parte la lunga serie di concerti che vede protagonista Gigi D’Alessio nella storica cornice della Reggia di Caserta, all’interno della rassegna "Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session", uno degli appuntamenti musicali più rilevanti del calendario estivo campano. Dieci date ravvicinate – dall’8 al 21 giugno 2026 – trasformano Piazza Carlo di Borbone in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con concerti fissati alle 21.00. Un format che punta a valorizzare non solo la musica, ma anche il territorio, creando un flusso continuo di spettatori e turisti.

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L’evento ha anche un forte impatto economico: hotel, ristoranti, trasporti e attività locali vivono settimane di grande fermento grazie all’arrivo di fan da tutta Italia. I biglietti, a partire da circa 39 euro, rendono la rassegna accessibile a un pubblico ampio, rafforzando l’idea di uno spettacolo popolare ma di grande richiamo. Per l’artista si tratta del quarto ritorno in questa location simbolica, ormai diventata una sorta di "casa estiva" dove ripercorrere oltre trent’anni di carriera tra successi storici e brani più recenti. Una celebrazione live che unisce memoria e attualità.

"Solo se canti tu": il biopic su Gigi D’Alessio tra musica e famiglia

Parallelamente alla stagione dei concerti, prende forma anche il progetto cinematografico dedicato a Gigi D’Alessio: il biopic dal titolo "Solo se canti tu". A interpretarlo sarà Matteo Paolillo, volto noto al grande pubblico. Nel film, la vita dell’artista viene raccontata attraverso figure chiave del suo percorso personale: Massimiliano Gallo interpreterà il suocero, mentre Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo vestiranno i panni dei genitori. A dare corpo al mito della musica napoletana Giovanni Ludeno nei panni di Mario Merola.

Il film promette di alternare dimensione privata e carriera artistica, restituendo un ritratto intimo ma anche fortemente legato alla cultura musicale partenopea. Un racconto che non si limita alla celebrazione, ma prova a scavare nelle radici emotive e familiari del successo. Tra cinema e musica, il "magic moment" di Gigi D’Alessio si consolida così come uno dei capitoli più intensi della sua carriera.

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