"Gigi e Vanessa insieme", sospeso: perché salta la puntata di stasera 12 novembre Lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada non va in onda stasera. Slitta la prima puntata per evitare lo scontro con Jannik Sinner.

Sorpresa dell’ultimo minuto su Canale 5: Mediaset ha deciso di rinviare la prima puntata di "Gigi e Vanessa insieme", il nuovo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, inizialmente previsto per stasera, mercoledì 12 novembre 2025. Ecco perché.

"Gigi e Vanessa insieme", Sinner fa saltare la puntata del 12 novembre

Questa sera non ci sarà il debutto del duo D’Alessio-Incontrada in "Gigi e Vanessa insieme", un varietà in tre puntate che unisce persone e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Il ‘Biscione’ ha deciso di far slittare la prima puntata del programma a 24 ore dalla messa in onda, per evitare la concorrenza con il match di Sinner. Stasera, infatti, il tennista altoatesino sarà impegnato nel secondo turno delle ATP Finals di Torino contro il tedesco Alexander Zverev: la partita è in cartello dopo le ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky Sport. Lunedì, l’esordio di Sinner aveva già conquistato 3,1 milioni di telespettatori e il 14,6% di share, numeri che fanno prevedere un nuovo boom di ascolti. Per evitare un confronto diretto, Canale 5 ha quindi deciso di rimandare la partenza dello show di D’Alessio e Incontrada, preferendo tutelare uno dei suoi eventi di punta dell’autunno televisivo.

D’Alessio e Incontrada rimpiazzati da La Notte del cuore

Con una mossa dell’ultimo minuto, Canale 5 ha quindi deciso di stravolgere il palinsesto della prima serata, nonostante la forte promozione pubblicitaria che in questi giorni aveva annunciato la prima puntata di Gigi e Vanessa insieme per la serata odierna. I due protagonisti, inoltre, domenica scorsa erano anche transitati in coppia nel salotto di Verissimo per presentare al pubblico il loro programma. Al posto di Gigi e Vanessa Insieme, questa sera Canale 5 trasmetterà una puntata inedita de "La Notte del Cuore", la popolare soap turca che continua a registrare ottimi ascolti in prima serata.

"Gigi e Vanessa insieme", quando va in onda la prima puntata su Canale 5

Il debutto di "Gigi e Vanessa insieme" è rimandato a mercoledì 19 novembre 2025 in prima serata su Canale 5. Durante la puntata inaugurale, registrata qualche settimana fa, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada saranno accompagnati da numerosi ospiti speciali: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti. Il varietà promette musica dal vivo, divertimento e la complicità inconfondibile tra due volti amatissimi della TV italiana.

Questo il nuovo calendario:

Prima puntata: mercoledì 19 novembre

mercoledì 19 novembre Seconda puntata: mercoledì 26 novembre

mercoledì 26 novembre Terza puntata: mercoledì 3 dicembre

