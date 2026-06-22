Gigi D’Alessio, apoteosi al 'Maradona': concerto da brividi a Napoli per chiudere un biennio magico (anche in TV) Il cantante partenopeo ha appena annunciato la chiusura di un cerchio con l'ennesima esibizione nel tempio del calcio napoletano. A breve aprirà la vendita dei biglietti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Gigi D’Alessio ha scelto il modo più spettacolare possibile per chiudere, e rilanciare, un biennio che lo ha riportato al centro della musica e della tv italiana. L’annuncio di un nuovo, attesissimo concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, fissato per il 6 giugno 2027. Un ritorno a casa che arriva al termine di due anni in cui il cantautore ha riempito stadi e piazze, ma anche i palinsesti televisivi. Diventando progressivamente un volto popolare amato e apprezzatissimo, ben al di là dei confini della canzone napoletana. Ecco tutti i particolari.

Gigi D’Alessio, l’annuncio del concerto evento al Maradona di Napoli

Il cerchio si chiude esattamente dove si era riaperto. Nel 2025 Gigi D’Alessio aveva inaugurato la sua stagione d’oro con un doppio concerto al Maradona, celebrato anche in tv con lo speciale in prima serata "Gigi, Stadio Maradona – Una notte a Napoli", che ha portato l’energia di quelle serate nelle case del pubblico di Canale 5. Da lì in poi è stato un crescendo continuo: un tour negli stadi, sette notti in Piazza del Plebiscito a Napoli, un lunghissimo giro nei palasport e, infine, le dieci ‘notti magiche’ davanti alla Reggia di Caserta.

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Ed è proprio dal palco di Caserta che è arrivato l’annuncio destinato a far impazzire i fan: il 6 giugno 2027 Gigi tornerà al Maradona di Napoli, per un nuovo mega-concerto senza precedenti. Nel post Instagram con cui ha svelato l’evento, il cantautore ha ripercorso il viaggio degli ultimi 12 mesi, per poi rilanciare: "E secondo voi potevamo fermarci qui? Prossima fermata: NAPOLI, STADIO MARADONA 6 giugno 2027". I biglietti saranno disponibili da martedì 23 giugno 2026.

Il biennio ‘magico’ di Gigi D’Alessio (anche in tv)

Se il Maradona rappresenta l’apoteosi live per D’Alessio, è sul piccolo schermo che Gigi ha completato la sua trasformazione in star ‘totale’ dell’entertainment. Negli ultimi due anni si è infatti diviso tra Rai e Mediaset, fino a firmare con quest’ultima un contratto di esclusiva che ne ha sancito il ruolo di volto di punta della rete ammiraglia.

Il percorso televisivo recente racconta bene questo cambio di passo. Nel 2024 Gigi è stato coach a The Voice Generations su Rai 1, portando la sua esperienza di autore e interprete all’interno di un format dedicato alle voci di diverse generazioni. Poi il passaggio definitivo a Canale 5, dove ha messo il suo nome e la sua musica al centro di una serie di prime serate evento:

"Gigi & Friends – Sicily for Life" , grande show solidale di musica e racconto del territorio

, grande show solidale di musica e racconto del territorio "This Is Me" , ritratto televisivo tra biografia, duetti e performance

"Gigi e Vanessa insieme", varietà musicale condotto con Vanessa Incontrada nell’autunno 2025‑2026.

Nel 2026 è arrivato infine il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi, segno di una credibilità ormai trasversale, tanto verso il pubblico giovane quanto verso l’industria musicale nel suo complesso. E in parallelo, Canale 5 ha trasmesso "Gigi, Stadio Maradona – Una notte a Napoli", consacrando così in tv il doppio concerto che aveva inaugurato il suo nuovo corso live.

Per questo motivo, il ritorno di Gigi D’Alessio al Maradona nel 2027 non è solo un altro concerto, ma un simbolico capitolo finale di una stagione unica. Dopo aver riempito stadi, piazze, palasport e prime serate, Gigi si prepara a riportare la sua festa nel tempio del calcio e della musica di Napoli. E, conoscendo la sinergia costruita con Mediaset, è difficile immaginare che quella notte resti confinata solo tra gli spalti. Tutto lascia pensare che il cerchio, ancora una volta, si chiuderà e verrà raccontato anche in tv.

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