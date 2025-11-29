Gigi Buffon, il durissimo messaggio al figlio Louis che sta diventando una star Gigi Buffon lancia un messaggio al figlio 17enne Louis, autore di due doppiette nelle gare di qualificazione per gli Euroopei Under 18 con la Repubblica Ceca.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non basta essere il figlio di Gigi Buffon per sentirsi già un campione e, di conseguenza, un numero uno: Louis, figlio del leggendario portiere, lo sta scoprendo sulla propria pelle. Il giovane ha debuttato in Serie A e, tra consigli, orgoglio e le parole dolci di mamma Alena, arriva anche un forte messaggio dall’uomo che ha scritto la storia del calcio. Papà Gigi, infatti, non ha dubbi: la strada è lunga, le aspettative alte e le tentazioni numerose. Parole severe, metà tra amore e strigliata, in cui ricorda che il talento non basta se non si resta con i piedi per terra.

Il messaggio di Gigi Buffon al figlio Louis: "Hai dimezzato le tue possibilità"

C’è chi potrebbe pensare che, forse, il tutto sia troppo severo, chi invece gradirebbe più parole di supporto. Gianluigi Buffon, invece, non usa mezzi termini per tenere il figlio Louis coi piedi per terra. Il diciassettenne ha esordito in Serie A con il Pisa e a livello internazionale con la Repubblica Ceca, scelta al posto dell’Italia. Dopo il tris all’Azerbaigian della scorsa settimana, eccone un altro all’Irlanda del Nord: Louis conquista, così, applausi e consensi, ma Gigi lo ha ammonito: "Se credi a ciò che hai letto e ti dicono, allora hai dimezzato le tue possibilità." Negli studi di DAZN, Gigi ha mostrato orgoglio e un po’ di imbarazzo parlando delle proprie gesta e dei successi di Louis: "Mi ha preceduto di qualche giorno, per il suo esordio in Serie A. Ovviamente è stato un enorme orgoglio, una splendida emozione per un suo percorso virtuoso." Riflettendo sul momento di Louis e sulle pressioni per i figli d’arte, Gigi ha spiegato: "Come tutti i figli d’arte hanno la sfortuna di avere delle pressioni che gli altri non sanno nemmeno cosa voglia dire, ma anche la fortuna che appena fan qualcosa ne parlano tutti." E racconta del messaggio inviato al figlio per insegnargli a mantenere la serenità: "Ricordati che se fino a ieri avevi l’1% di diventare un calciatore adesso ne hai lo 0.5% perché se tu credi alle cose che si stanno leggendo, sappi che abbiamo già dimezzato le possibilità. Per cui, fa te… Deve continuare a fare quel che sta facendo in modo sereno."

Buffon ha, inoltre, sottolineato l’importanza del percorso e dell’esperienza: "Non cambia nulla, finché non farà un centinaio di partite tra i professionisti, non potrò chiamarlo e dirgli bravo hai fatto il massimo e sei stato un gran giocatore. La cosa più importante è non avere rimpianti e cercare di scrivere la storia, se ci riesci."

Le parole di Alena Seredova per il figlio Louis

Qualche giorno fa, anche Alena Seredova ha voluto commentare la bravura di suo figlio e non ha nascosto tutta la felicità e l’orgoglio che prova per i suoi successi. Infatti, ai media cechi ha raccontato: "Sono orgogliosa del suo comportamento e del suo carattere. Quest’anno affronta la maturità, poi sarà tutto più facile. Sono contenta che abbia segnato, tre gol sono tanti, e i ragazzi hanno giocato davvero bene."

