Gianni Sperti ricoverato in ospedale, lo sfogo dopo l’intervento: “Notizia sui social senza il mio consenso”. Come sta L’opinionista di Uomini e Donne e fedelissimo di Maria De Filippi ha raccontato l’operazione e ringraziato i fan, lamentandosi però della privacy violata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gianni Sperti rassicura tutti. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è intervenuto sui social per fare chiarezza sulle indiscrezioni riguardo la sua salute e raccontare l’operazione alla quale si è dovuto sottoporre. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Gianni Sperti in ospedale: i rumor sul ricovero e il chiarimento dell’opinionista

Negli ultimi giorni il nome di Gianni Sperti è finito al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni circolate sui social. Le voci hanno iniziato a diffondersi mentre era in onda una delle ultime puntate di Temptation Island, quando alcuni utenti hanno sostenuto che l’opinionista di Uomini e Donne fosse ricoverato in una struttura sanitaria della provincia di Bari. Da una semplice segnalazione, rilanciata online, il tam tam si è trasformato in poche ore in un susseguirsi di ipotesi sempre più allarmanti, facendo credere a molti che Sperti fosse stato colpito da un grave problema di salute o sottoposto a un intervento d’urgenza. A mettere fine alle speculazioni è stato lo stesso volto televisivo e fedelissimo di Maria De Filippi, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram ha deciso di spiegare l’accaduto e rassicurare il pubblico. L’ex ballerino ha infatti chiarito che il ricovero era legato esclusivamente a un’operazione pianificata da tempo e perfettamente riuscita, senza alcuna emergenza: "Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l’ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue. Però sì, ho affrontato un intervento programmato, non d’urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene. Anzi, sto benissimo… direi persino meglio di prima. Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto e per il calore che mi avete dimostrato. Un abbraccio".

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Lo sfogo sulla riservatezza e il ritorno in televisione: le parole di Sperti

Oltre a tranquillizzare chi in questi giorni gli ha scritto con messaggi di sostegno, Gianni Sperti ha espresso il proprio disappunto per la diffusione della notizia del ricovero senza il suo consenso. Secondo quanto raccontato, infatti, sarebbe stato riconosciuto da una persona presente in ospedale che avrebbe poi condiviso l’informazione online, dando il via a una catena di indiscrezioni. "Purtroppo qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia sui social senza il mio consenso, non rispettando la mia privacy. Per questo mi trovo a rassicurare tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto con affetto e preoccupazione" ha spiegato Sperti, ringraziando però il personale della struttura: "Ne approfitto per ringraziare tutta l’équipe medica del reparto di Chirurgia dell’Ospedale De Bellis di Castellana Grotte. Un centro universitario di ricerca e d’eccellenza che si è preso cura di me con grande professionalità, competenza e umanità. Grazie di cuore a tutti voi".

Ora Sperti può concentrarsi sul ritorno ai propri impegni professionali e, salvo cambiamenti, sarà nuovamente protagonista della prossima stagione di Uomini e Donne, al fianco di Tina Cipollari, con le registrazioni previste nelle ultime settimane di agosto e il ritorno in televisione a settembre.

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