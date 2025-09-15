Gianni Quaranta, morto il Premio Oscar di un film cult senza tempo Addio al grande maestro di cinema e teatro, che lascia in eredità progetti di grandissimo successo e alcune delle scenografie più famose al mondo.

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 82 anni Gianni Quaranta, scenografo, costumista, regista e designer italiano di fama internazionale, vincitore del premio Oscar per la migliore scenografia di Camera con vista. L’artista era nato ad Arsiè il 30 agosto 1943, diventando nei lunghi anni di carriera uno dei più grandi scenografi italiani, con all’attivo collaborazioni con alcuni dei più famosi registi italiani e internazionali: da Franco Zeffirelli a Lina Wertmüller, passando per Gian Carlo Menotti, Bernardo Bertolucci e James Ivory. In ricordo di Gianni Quaranta, ecco dove vedere in streaming il suo film più celebre e qualche dettaglio in più sulla sua strabiliante e indimenticabile carriera.

Camera con vista, il film premio Oscar per la miglior scenografia di Gianni Quaranta

Il film Camera con vista del 1985, tratto dal romanzo omonimo di E. M. Forster e diretto da James Ivory, è un dramma sentimentale ambientato nei primi anni del Novecento che vede come protagonista Lucy Honeychurch, una giovane inglese che parte per un viaggio in Italia con la cugina Charlotte. A Firenze, la sistemazione nell’albergo non rispecchia le promesse: non c’è la vista sul fiume Arno come previsto. Il signor Emerson e suo figlio George, ospiti dell’albergo, propongono allora uno scambio di stanze. Questo incontro, lontano dalle rigide convenzioni dell’Inghilterra vittoriana, rappresenta per Lucy l’inizio di un percorso interiore, fatto di desideri, dubbi e conflitti: restare all’interno dei confini del conformismo o seguire ciò che dice il cuore?

Helena Bonham Carter interpreta Lucy Honeychurch, Maggie Smith è la cugina Charlotte, Julian Sands veste i panni di George Emerson, mentre Denholm Elliott è il padre del ragazzo. A completare il cast troviamo un giovane Daniel Day-Lewis nei panni di Cecil Vyse, fidanzato ufficiale di Lucy in Inghilterra, insieme a Judi Dench, Simon Callow e altri attori di grande rilievo.

Nel 1987, questo film è stato candidato agli Oscar per ben otto premi, riuscendo alla fine a portarne a casa tre: migliore scenografia, migliori costumi e migliore sceneggiatura non originale. Un’immensa soddisfazione per il grande maestro Gianni Quaranta, autore delle scenografie del film. Un capolavoro che ad oggi è possibile rivedere in streaming sulle piattaforme Amazon Prime Video, Apple TV, CHILI e Google Play Film.

Gianni Quaranta, la carriera del grande artista

La carriera di Gianni Quaranta è stata lunga e ricca di successi, a partire proprio dagli studi all’Accademia di Brera che lo hanno poi portato a collaborare con Franco Zeffirelli a pellicole di enorme fama come Fratello sole, sorella luna e La traviata. Negli anni successivi, Quaranta ha lavorato accanto a registi come Bernardo Bertolucci in Novecento ed Ermanno Olmi in La leggenda del santo bevitore, dimostrando una sensibilità rara nel tradurre la visione dei registi in spazi scenici vivi e pulsanti.

Non meno importante è stato il suo contributo al film Farinelli – voce regina, e alle tante scenografie create per il teatro e la lirica, collaborando con istituzioni come La Scala, La Fenice e il Metropolitan Opera di New York. Una carriera costellata di premi e riconoscimenti che rimarrà inevitabilmente nella storia.

