Morandi e Ranieri bocciano Canzonissima: “Era più importante di Sanremo”, la reazione (gelida) di Milly Carlucci
Giudizi pesantissimi per la nuova Canzonissima, in onda ogni sabato sera su Rai1 da parte di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Milly Carlucci non la prende certamente bene
L’esordio in Tv di "Canzonissima", tornata sul piccolo schermo a distanza di decenni, era decisamente atteso, soprattutto perché c’era non poca curiosità nel cercare di capire come sarebbe stato sfruttato un format che ha fatto la storia della Tv. Affidare il format a una conduttrice che sa calibrare bene i toni da gestire come Milly Carlucci sembrava essere una scelta decisamente azzeccata, e invece ora a distanza di qualche settimana il bilancio non è dei migliori.
A criticare la trasmissione ci hanno pensato due colonne della nostra musica come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, giudizi che ovviamente non possono essere considerati di secondo piano.
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Le critiche dure di Morandi e Ranieri contro "Canzonissima"
L’opinione degli addetti ai lavori sui programmi che compongono il palinsesto Tv non può che essere importante, visto che finiscono per dire la loro a ragion veduta, consapevoli dei meccanismi che regolano queste situazioni. Se si prende in considerazione un format storico come "Canzonissima" diventa inevitabilmente importante capire quale sia il pensiero dei cantanti più amati, soprattutto quelli che avevano iniziato la loro carriera quando la trasmissione era in onda in passato.
Il giudizio di due stelle come Gianni Morandi e Massimo Ranieri è però poco favorevoli, nessuno dei due ha usato mezze misure. I due cantanti, è bene precisarlo, non bocciano a priori il progetto e la scelta di riproporre "Canzonissima, resa possibile dai diritti di cui è in possesso la Rai, ma si aspettavano qualcosa di diverso, che finora non hanno visto. L’interprete di ‘Fatti mandare dalla mamma’ è stato decisamente critico: "Quella di ora è una cosa diversa, è rimasto solo il nome rispetto a quella che io vinsi per tre volte. Era più importante del Festival" – ha detto in un’intervista di pochi giorni fa. Insomma, le similitudini con un titolo che tanti degli adulti di oggi conoscono sono davvero poco ed è questo ad averlo deluso maggiormente.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’artista napoletano, a cui era stato proposto di gareggiare, ma è stato lui a declinare: ""Ho rifiutato perché sono all’antica, affezionato alle Canzonissime storiche che mi hanno dato tutto. Non volevo tradire quel periodo clamoroso. Quello originale era un format diverso e io ne so qualcosa" – ha detto a ‘Il Messaggero’.
Parole come queste non potevano che colpire Milly Carlucci, secondo quanto riferito da ‘Dagospia’ la conduttrice sarebbe certamente amareggiata per quello che hanno detto due cantanti amatissimi come loro. La situazione non è quindi delle migliori, ma anche il pubblico a casa non sembra avere idee differenti, come appare evidente dallo share, in calo puntata dopo puntata (si è passati dal 22,4% della prima puntata a un calo di cinque punti percentuali in solo tre serate).
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