Per Gianni Morandi l'estate non finisce mai, il 31 agosto parte il tour C'era un ragazzo: date e costi dei concerti Gianni Morandi torna live con il tour C'era un ragazzo Estate 2026. Il calendario è denso di appuntamenti, ecco tutte le date

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

PH. VIRGINIA BETTOJA

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Gianni Morandi torna sui palchi d’Italia con una grande – e speciale – energia. Il 31 agosto parte il suo nuovo tour C’era un ragazzo Estate 2026, la tournée che è stata prodotta da Trident Music e che vedrà il cantante – "l’eterno ragazzo" – alle prese con 16 concerti, tutti rigorosamente a cielo aperto.

Queste date daranno la possibilità, ai suoi fan più appassionati, di festeggiare i 60 anni dell’iconica canzone C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che è stata scritta nel lontano 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Tra i brani di Gianni Morandi, questo è sicuramente tra i più iconici e importanti. Nel corso del tour, l’artista verrà tra l’altro accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo. In questo modo, la performance sarà senz’altro arricchita di energia, calore e tanta passione. Tutti elementi che, nel corso degli anni, hanno contraddistinto il cantante di Monghidoro.

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Tutte le date del Tour C’era un ragazzo Estate 2026 di Gianni Morandi

L’artista sta per tornare sui palchi più importanti d’Italia con delle performance del tutto estive, nonostante la sua tournée parta verso la fine della stagione più calda, il prossimo 31 agosto. Ecco tutte le tappe in programma:

31 agosto | Este (PD) @Este Music Festival – Castello Carrarese

| 2 settembre | Vigevano @Vigevano in Castello – Castello Sforzesco

4 settembre | Mantova @Mantova Summer Festival

6 settembre | Pescara @Porto Turistico

8 settembre | Campobasso @Area Eventi Nuovo Romagnoli

10 settembre | Riccione (RN) @Riccione Music City

12 settembre | Ostuni @Arena Bianca (Foro Boario)

14 settembre | Barletta @Fossato del Castello

17 settembre | Palermo @Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026

19 settembre | Catania @Villa Bellini – Wave Summer Music 2026

22 settembre | Macerata @Sferisterio

24 settembre | Massa @Piazza Aranci

26 settembre | Torbole sul Garda (TN) @Spiaggia alle Foci del Sarca

28 settembre | Bergamo @ChorusLife Arena

1° ottobre |Napoli @Arena Flegrea

4 ottobre | Locarno @Palexpo FEVI

I costi dei biglietti e dove acquistarli

I biglietti del tour C’era un ragazzo Estate 2026, promosso dalla radio ufficiale della Tournée Radio Italia solomusicaitaliana, sono già disponibili. I tickets possono infatti essere acquistati sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, mentre quelli vendibili per la tappa di Locarno – 4 ottobre presso il Palexpo – possono essere acquistati sulle piattaforme Ticketcorner.ch e Biglietteria.ch.

Ad aprire il calendario estivo è appunto l’appuntamento ad Este il prossimo 31 agosto, mentre l’ultima data sarà quella del 4 ottobre, che si svolgerà presso il Palexpo di Locarno. Un calendario denso di appuntamenti e che darà la possibilità ai fan di godere appieno della musica di Gianni Morandi, punto di riferimento per il panorama musicale italiano. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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