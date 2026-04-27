Gianni Morandi 'pigliatutto', svelato il calendario dei concerti e uno show Tv lo corteggia (ma non in Rai)
Il cantante ha annunciato le date estive del suo tour “C’era un ragazzo” che partirà ad agosto: sullo sfondo una nuova chance in un talent show
In barba all’età, Gianni Morandi non si ferma mai. Il cantante bolognese, infatti, sta per concludere la sua tournée nei palazzetti e ha già annunciato le date estivo del suo tour C’era un ragazzo – Estate 2026. Sullo sfondo, tuttavia, prende quota l’ipotesi di un ritorno in tv, con un talent show che lo starebbe ‘corteggiando’ per un ruolo inedito. Scopriamo tutti i dettagli.
Gianni Morandi ancora in tour: l’annuncio e tutti i concerti
Si sta per chiudere il tour indoor di Gianni Morandi C’era un ragazzo Tour 2026 – Gianni Morandi Story. Mancano infatti le tappe a Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova, dopodiché il cantante si potrà prendere una pausa, seppur breve. Come annunciato nella giornata di oggi, infatti, dopo i palazzetti Gianni Morandi non si fermerà e C’era un ragazzo – Estate 2026, la fase estiva del tour che partirà il prossimo agosto all’Este Music Festival e si concluderà il 1° ottobre a Napoli. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di domani martedì 28 aprile 2026. Di seguito il calendario completo di tutte le date:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- 31 agosto – Este Music Festival – Castello Carrarese – Este (PD)
- 2 settembre – Castello Sforzesco – Vigevano (PV)
- 4 settembre – Mantova Summer Festival – Mantova
- 10 settembre – Riccione Music City – Riccione (RN)
- 12 settembre – Arena Bianca – Foro Boario – Ostuni (BR)
- 14 settembre – Fossato del Castello – Barletta
- 17 settembre – Teatro di Verdura (Wave Summer Music 2026) – Palermo
- 19 settembre – Villa Bellini (Wave Summer Music 2026) – Catania
- 24 settembre – Piazza Aranci – Massa
- 26 settembre – Spiaggia Foci del Sarca – Torbole sul Garda (TN)
- 28 settembre – ChorusLife Arena – Bergamo
- 1 ottobre – Arena Flegrea – Napoli
L’ipotesi X Factor 2026: lo scenario
Mentre, da vero stakanovista, Gianni Morandi si prepara per la seconda ‘fase’ del suo tour, si intensificano le voci riguardo un suo presunto ritorno in tv. Per lui si parlerebbe infatti di un possibile approdo a X Factor, nelle vesti di giudice accanto a Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Achille Lauro. In passato Gianni si è sempre rifiutato di fare il giurato in un talent show (proprio dopo un’esperienza da ospite a X Factor nel 2017, quando fu costretto controvoglia a scegliere chi eliminare dal talent), ma chissà che dopo il programma ‘sfumato’ con Stefano De Martino lo scorso anno non ci sia spazio per un ripensamento. Nel caso sorgerebbe il problema delle tempistiche (le registrazioni del talent partiranno il prossimo giugno); stando agli ultimi rumor, tra gli altri candidati ci sarebbero anche Levante, Malika Ayane e Victoria Cabello.
Potrebbe interessarti anche
"Gianni Morandi o Jovanotti per rimpiazzare Achille Lauro", X-Factor 2026 verso la svolta: l'indiscrezione (e il grande ostacolo)
Riflettori già puntati su X-Factor 2026: tra addii eccellenti e le trattative per il...
Gianni Morandi, la rivelazione sul futuro: “Mi piacerebbe finire così”, poi il tour per i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e la vecchia censura della Rai
Il grande cantautore si è raccontato senza filtri prima di partire per un tour che c...
Sal Da Vinci, duetto da brividi al concerto di Gianni Morandi. Poi la ‘benedizione’ per l'Eurovision: “Si merita tutto”
Grande sorpresa durante il “C’era un ragazzo tour 2026” di Gianni Morandi: sul palco...
Marco Masini ‘chiama’ Gigi D’Alessio: “Amico e fratello, ho un sogno…”, la proposta dopo Fedez
In occasione della tappa a Nola del suo instore tour il cantante ha svelato di voler...
Giorgia (da record) 'infiamma' l'Italia, in arrivo un tour estivo e un epico finale: biglietti e date
Dopo 19 date sold out nei palasport e oltre 200.000 biglietti venduti, l'immensa Gio...
Gianni Morandi, brividi al Forum col figlio Tredici Pietro. Poi sbuca Jovanotti: “Questo è il concerto più bello del mondo”
Gianni Morandi si è esibito a Milano in coppia con il figlio Tredici Pietro (come gi...
Gianni Morandi, attento a Jovanotti: è una collaborazione rischiosa, soprattutto per Sanremo. E intanto nei palasport i biglietti son finiti
Gianni Morandi debutta nei palasport per i primi 60 anni di carriera ma il rischio e...
Sal Da Vinci, dopo i flop post Sanremo arrivano nuove date del tour: il giro d'Italia di 'Per sempre sì'
Mentre le radio e lo streaming non brillano, il vincitore di Sanremo si prepara a un...