Gianni Morandi 'pigliatutto', svelato il calendario dei concerti e uno show Tv lo corteggia (ma non in Rai) Il cantante ha annunciato le date estive del suo tour “C’era un ragazzo” che partirà ad agosto: sullo sfondo una nuova chance in un talent show

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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In barba all’età, Gianni Morandi non si ferma mai. Il cantante bolognese, infatti, sta per concludere la sua tournée nei palazzetti e ha già annunciato le date estivo del suo tour C’era un ragazzo – Estate 2026. Sullo sfondo, tuttavia, prende quota l’ipotesi di un ritorno in tv, con un talent show che lo starebbe ‘corteggiando’ per un ruolo inedito. Scopriamo tutti i dettagli.

Gianni Morandi ancora in tour: l’annuncio e tutti i concerti

Si sta per chiudere il tour indoor di Gianni Morandi C’era un ragazzo Tour 2026 – Gianni Morandi Story. Mancano infatti le tappe a Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova, dopodiché il cantante si potrà prendere una pausa, seppur breve. Come annunciato nella giornata di oggi, infatti, dopo i palazzetti Gianni Morandi non si fermerà e C’era un ragazzo – Estate 2026, la fase estiva del tour che partirà il prossimo agosto all’Este Music Festival e si concluderà il 1° ottobre a Napoli. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di domani martedì 28 aprile 2026. Di seguito il calendario completo di tutte le date:

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31 agosto – Este Music Festival – Castello Carrarese – Este (PD)

– Este Music Festival – Castello Carrarese – (PD) 2 settembre – Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

– Castello Sforzesco – (PV) 4 settembre – Mantova Summer Festival – Mantova

– Mantova Summer Festival – 10 settembre – Riccione Music City – Riccione (RN)

– Riccione Music City – (RN) 12 settembre – Arena Bianca – Foro Boario – Ostuni (BR)

– Arena Bianca – Foro Boario – (BR) 14 settembre – Fossato del Castello – Barletta

– Fossato del Castello – 17 settembre – Teatro di Verdura (Wave Summer Music 2026) – Palermo

– Teatro di Verdura (Wave Summer Music 2026) – 19 settembre – Villa Bellini (Wave Summer Music 2026) – Catania

– Villa Bellini (Wave Summer Music 2026) – 24 settembre – Piazza Aranci – Massa

– Piazza Aranci – 26 settembre – Spiaggia Foci del Sarca – Torbole sul Garda (TN)

– Spiaggia Foci del Sarca – (TN) 28 settembre – ChorusLife Arena – Bergamo

– ChorusLife Arena – 1 ottobre – Arena Flegrea – Napoli

L’ipotesi X Factor 2026: lo scenario

Mentre, da vero stakanovista, Gianni Morandi si prepara per la seconda ‘fase’ del suo tour, si intensificano le voci riguardo un suo presunto ritorno in tv. Per lui si parlerebbe infatti di un possibile approdo a X Factor, nelle vesti di giudice accanto a Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Achille Lauro. In passato Gianni si è sempre rifiutato di fare il giurato in un talent show (proprio dopo un’esperienza da ospite a X Factor nel 2017, quando fu costretto controvoglia a scegliere chi eliminare dal talent), ma chissà che dopo il programma ‘sfumato’ con Stefano De Martino lo scorso anno non ci sia spazio per un ripensamento. Nel caso sorgerebbe il problema delle tempistiche (le registrazioni del talent partiranno il prossimo giugno); stando agli ultimi rumor, tra gli altri candidati ci sarebbero anche Levante, Malika Ayane e Victoria Cabello.

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