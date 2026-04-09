Gianni Morandi rivuole Sanremo, De Martino ci sta: “Entusiasta”. E intanto lo arruola ad Affari Tuoi: cosa farà Il cantante sogna il ritorno all’Ariston nel 2027 e trova l’appoggio del nuovo volto Rai, mentre i due testano l’intesa in prima serata: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La kermesse di Sanremo 2026 è terminata poco più di un mese fa, ma il richiamo del Festival è già troppo forte per poterlo ignorare. E così, mentre la macchina organizzativa di Sanremo 2027 inizia lentamente a prendere forma, c’è chi guarda già al palco dell’Ariston con grande entusiasmo. Tra questi c’è Gianni Morandi, che non nasconde il desiderio di tornare protagonista dopo il duetto con il figlio Tredici Pietro dell’ultimo Sanremo, trovando dall’altra parte un conduttore e direttore artistico più che disponibile, ovvero Stefano De Martino. Ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Gianni Morandi pronto a tornare a Sanremo: De Martino "Entusiasta"

Intervistato dal noto settimanale Oggi, Gianni Morandi ha raccontato senza giri di parole il suo entusiasmo per il nuovo Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, rivelando anche il desiderio di tornare in gara. "Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone… Lui è entusiasta. È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai ora", ha infatti rivelato proprio nei confronti del nuovo direttore artistico della kermesse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

D’altronde, il feeling tra i due non nasce certo oggi. Già lo scorso anno Morandi e De Martino avevano iniziato a lavorare ad un progetto comune: un varietà del sabato sera, poi cancellato all’ultimo momento, che avrebbe dovuto unire l’esperienza di Morandi e la freschezza di De Martino in pieno stile Rai. Ora, però, lo scenario appare ancora più intrigante: De Martino debutterà in un ruolo molto importante e mai affrontato prima, e Morandi proprio in questo contesto potrebbe ritornare su un palco che lo ha già applaudito molte altre volte.

Gianni Morandi e Jovanotti debuttano ad Affari Tuoi: il colpaccio di De Martino

Nel frattempo, il cantante ha deciso di andare a trovare l’amico De Martino in tutt’altro contesto. Domani sera, venerdì 10 aprile 2026, infatti, Gianni Morandi sarà protagonista di una puntata speciale di Affari Tuoi insieme a Jovanotti, proprio al fianco di Stefano De Martino. I due non saranno semplici ospiti, ma veri concorrenti, e giocheranno per tentare di vincere il montepremi e devolvere tutto in beneficenza.

E chissà che la presenza di Morandi e Jovanotti nello show dell’access prime time più seguito del momento non possa trasformarsi in una sorta di "prova generale" per il futuro. Perché se è vero che Sanremo 2027 è ancora lontano, è altrettanto evidente come la Rai stia già tentando di costruire nuovi equilibri, complicità e possibili collaborazioni. Tra un pacco e una trattativa, indubbiamente ne vedremo delle belle.

Potrebbe interessarti anche