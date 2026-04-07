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Gianni Morandi e Massimo Ranieri, le figlie dei big si svelano su Rai1: lacrime e rivelazioni

Marianna Morandi e Ciristina Calone si sono raccontate a La Volta Buona, ospiti del salotto del daytime condotto da Caterina Balivo: cosa hanno detto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Musica e famiglia sono le protagoniste a La Volta Buona. Nella puntata andata in onda oggi martedì 7 aprile 2026, infatti, Caterina Balivo ha avuto come ospiti del suo salotto del daytime del pomeriggio di Rai 1 due ‘figlie d’arte’: Marianna Morandi e Cristina Calone. La figlia di Gianni Morandi ha parlato proprio del suo rapporto col padre e con la luce dei riflettori, mentre la figlia di Massimo Ranieri ha ricostruito il riconoscimento (arrivato solo a 24 anni) da parte del padre. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Marianna Morandi a La Volta Buona: il rapporto con papà Gianni e il duetto a Sanremo con Tredici Pietro

Nella puntata di oggi de La Volta Buona in onda su Rai 1 Caterina Balivo ha accolto in studio Marianna Morandi. La figlia di Gianni Morandi (ed ex moglie di Biagio Antonacci) si è raccontata anche in modo molto spontaneo, a tratti introspettivo, parlando delle difficoltà nel trovare una propria individualità in una crescita costantemente sotto la luce dei riflettori, del rapporto coi genitori (la madre è l’attrice Laura Efrikian) e della sua ‘grande famiglia’, che ha coronato un momento unico proprio recentemente al Festival di Sanremo, quando il duetto tra papà Gianni e Tredici Pietro (per età più vicino ai nipoti che ai fratelli) ha unito intere generazioni.

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Cristina Calone, nessun risentimento verso Massimo Ranieri: perché e in che rapporti sono oggi

Decisamente di un altro tono – ma non per questo meno dolce e delicato – è stata l’ospitata di Cristina Calone oggi pomeriggio su Rai 1 a La Volta Buona. La filgia di Massimo Ranieri ha raccontato con una lucidità da applausi il suo rapporto tutt’altro che ordinario col padre. Cristina ha evitato il melodramma e ha ripercorso alcune tappe fondamentali dal decisivo test del dna al celebre momento televisivo del 2007, quando il padre la presentò ufficialmente al pubblico. Cristina si è confermata una donna di grande maturità, mettendo da parte qualsivoglia rancore e, anzi, arrivando a comprendere il concetto di "scelta" e quindi tutte le pressioni che circondavano il padre all’inizio della carriera. Papà e figlia hanno preferito costruire un rapporto nuovo nel presente piuttosto che piangere sul passato. Lui è Massimo Ranieri e poi ogni tanto fa anche il nonno" ha scherzato Cristina.

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