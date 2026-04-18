Gianni Morandi, brividi al Forum col figlio Tredici Pietro. Poi sbuca Jovanotti: “Questo è il concerto più bello del mondo” Gianni Morandi si è esibito a Milano in coppia con il figlio Tredici Pietro (come già avevano fatto a Sanremo),poi si è unito Jovanotti, emozioni a mille per i presenti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Gianni Morandi viene definito da tempo "l’eterno ragazzo", mai soprannome fu più azzeccato per uno che ha superato gli 80 anni, ma che ha l’energia di un ragazzino, al punto tale che potremmo pensare che la sua carta di identità stia mentendo. Non stupisce quindi che i suoi concerti siano in grado di generare interesse ancora adesso in tantissime persone e che lui sia un artista amato da un pubblico di tutte le età.

Il suo ultimo live che si è tenuto all’Unipol Forum di Milano è stato davvero speciale, ma anche questo non ci sorprende, soprattutto per la presenza di due ospiti d’eccezione.

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Gianni Morandi in concerto a Milano: gli "ospiti" Jovanotti e Tredici Pietro

L’idea di ascoltare dal vivo Gianni Morandi vale già di per sé il prezzo del biglietto, ma se a un evento come questo partecipano anche altri artisti altrettanto amati l’effetto finale non può che essere ancora più speciale. Ed è quello che ha fatto il cantante originario di Monghidoro, che all’Unipol Forum di Milano ha voluto al suo fianco due elementi scelti ovviamente non a caso, ovvero Jovanotti e Tredici Pietro. A legarlo al primo, come abbiamo visto anche nella loro recente partecipazione ad "Affari Tuoi", c’è la capacità di non mettersi mai su un piedistallo nonostante una carriera di successo, mentre con il secondo non dovremmo nemmeno dirlo, visto che sono padre e figlio.

La presenza di Lorenzo Cherubini, che ha assistito a parte del concerto con la figlia Teresa, ha colto tutti di sorpresa, ma ha suscitato grandi emozioni, sia nel duetto con il "Gianni Nazionale" al ritmo di "Apri tutte le porte", sia quando ha cantato da solo una delle sue hit, "Ragazzo Fortunato". "E’ il concerto più bello del mondo", ha detto il rapper, visibilmente emozionato.

L’arrivo del figlio, che ha evidentemente ereditato da lui la passione per la musica, era stata invece annunciato dallo stesso cantante poco prima del concerto con un messaggio su Instagram, canale dove il giovane è apprezzatissimo da molti coetanei.

I fan avranno così la possibilità di ascoltare alcuni dei suoi brani più belli, anche se era ovviamente possibile inserirle tutte, come ha lui stesso rivelato. "Ho inciso talmente tante canzoni che è stato difficile scegliere i circa cinquanta brani che canterò – sono le sue parole riportate da ‘Torino Cronaca’ –. La gente vuole ascoltare "La fisarmonica", "In ginocchio da te", "Apri tutte le porte" e "Fatti mandare dalla mamma": io cercherò di accontentare tutti, senza dimenticare un omaggio a Lucio Dalla, mio grandissimo amico".

Anche la scelta di duettare con Jovanotti non è stata casuale, visto che è stato il collega a scrivere per lui il suo ultimo singolo, "Monghidoro". "Jovanotti è un amico ed è stato lui a pensare che per questo nuovo tour sarebbe stato bello avere una canzone che raccontasse un po’ la mia storia – continua Morandi – Da Monghidoro è partito tutto: da lì, accompagnato dal barbiere Lino Lanzoni, presi la corriera per andare a Bologna dalla maestra Scaglioni per vedere se davvero sapevo cantare come dicevano in paese. Fu così che iniziò il mio viaggio verso la musica".

I prossimi impegni di Gianni Morandi e Tredici Pietro

Il periodo in arrivo sarà decisamente intenso sia per Gianno Morandi, sia per Tredici Pietro, attesi da tanti concerti, ma sappiamo bene come questi momenti siano un vero motore per un artista.

Queste le date dell’interprete di "Fatti Mandare dalla mamma":

Torino (19 aprile all’Inalpi Arena)

Roma (21 aprile al Palazzo dello Sport)

Casalecchio di Reno (Bologna)

(24 aprile all’Unipol Arena)

Firenze (26 aprile al Nelson Mandela Forum),

Terni (28 aprile al Pala Terni)

Montichiari (30 aprile al PalaGeorge)

Pesaro (2 maggio alla Vitrifrigo Arena)

Padova (4 maggio alla Kioene Arena)

Genova (6 maggio al Palateknoship)

Queste invece le date che sono state previste per Morandi jr.:

5 maggio 2026 – Nonantola (MO) – Vox Club

6 maggio 2026 – Milano – Alcatraz

9 maggio 2026 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

11 maggio 2026 – Napoli – Casa della Musica

12 maggio 2026 – Roma – Atlantico Live

17 maggio 2026 – Brescia – Teatro Clerici

18 maggio 2026 – Padova – Gran Teatro Geox

20 maggio 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

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