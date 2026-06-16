Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, la foto di Anna Dan svela il nuovo tormentone estivo? Cosa succede Gianni Morandi posa insieme ad Alessandra Amoroso sui social, la loro è una complicità che dura da anni: per molti è il preludio a un nuovo singolo in uscita.

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso preparano una nuova hit estiva dopo la lontana collaborazione del 2009? Una foto postata in collaborazione sui loro rispettivi profili social appare come uno spoiler di un possibile sodalizio artistico e umano che dura in realtà da molto tempo. Cosa sappiamo e cosa possiamo aspettarci dai due?

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso: cosa li lega dal 2009

Subito dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2009, Alessandra Amoroso ha avuto la possibilità di prendere parte allo show di Gianni Morandi, Grazie a tutti, in onda su Rai 1. Forse proprio da quel momento la sua carriera si è avviata verso i successi ottenuti, grazie anche alla benedizione dell’eterno ragazzo della musica italiana. I due hanno collaborato nuovamente nel 2024. Sono stati i co-conduttori dell’evento di 4 puntate La nostra storia su Rai 1. Numerosi duetti e una stima artistica e umana di quelle che non si esauriscono nel giro di qualche mese, ma che durano per sempre, si evolvono e maturano. I due sono tornati insieme, dopo periodi impegnativi e importanti per entrambi, con uno scatto social che profuma di collaborazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Morandi e Amoroso: la foto social scattata da Anna Dan infiamma i fan

"Foto di Anna": con questa didascalia, in riferimento alla moglie Anna Dan, che ormai accompagna tutte le immagini postate da Gianni Morandi, fa capolino su Instagram una foto che lo ritrae insieme ad Alessandra Amoroso. La cantante salentina, dopo un album e un tour nel 2025, è diventata mamma per la prima volta della piccola Penelope. Timidamente, si sta affacciando di nuovo sul web, e tra i primi scatti condivisi, quello con Gianni Morandi. L’interprete di Fatti mandare dalla mamma è stato tra i grandi protagonisti di Sanremo 2026, quando è apparso per duettare con il figlio Tredici Pietro sulle note di Vita durante la serata delle cover al Teatro Ariston. Anche per lui un album e un tour nei palazzetti, per celebrare i 60 anni di C’era un ragazzo, simboleggiano la grande eredità artistica e culturale che questo gigante della musica nostrana continua a rappresentare. Il loro è uno scatto casuale, fatto senza pensarci, ritrovandosi in vacanza insieme, oppure anticipa qualcosa? I due potrebbero pubblicare a breve un brano o qualcosa di più, dando forma a un progetto inedito e attesissimo che li vedrebbe di nuovo fianco a fianco dopo il primo evento nel lontano 2009. I commenti dei fan sembrano aver già capito il senso di quell’immagine, che mostra gioia e leggerezza, caratteristiche che solo una canzone estiva spesso riesce a donare. Nei prossimi giorni capiremo meglio.

Potrebbe interessarti anche