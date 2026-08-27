Gianna Nannini e il meraviglioso errore con Brunori Sas: “Io e lui in Calabria abbiamo fatto un capolavoro” Gianna Nannini torna con “Meraviglioso errore”, il nuovo singolo nato dall’incontro con Brunori Sas e pronto ad aprire un nuovo capitolo del progetto GIANNAGOLD, tra musica, celebrazioni e grandi concerti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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C’è un nuovo capitolo nella storia musicale di Gianna Nannini, e nasce dall’incontro tra due mondi apparentemente lontani. La rocker torna infatti con "Meraviglioso errore", un nuovo singolo scritto insieme a BrunoriSas e Dimartino, destinato ad aprire GIANNAGOLD, il percorso con cui l’artista celebra una carriera lunga cinquant’anni tra musica, concerti e grandi successi. Il brano arriva dopo la nuova versione di "AMERICA inc.", realizzata da Nannini insieme a Dardust e reinterpretata con Marracash, e porta con sé una storia nata in Calabria, trasformata poi in musica tra Londra e una speciale collaborazione con l’orchestra sinfonica londinese. Un incontro artistico che promette di lasciare il segno.

"Meraviglioso errore", il nuovo singolo di Gianna Nannini

"Meraviglioso errore" sarà disponibile dalla mezzanotte di venerdì 28 agosto, in radio e su tutte le principali piattaforme digitali nel mondo, per EMI / Universal Music Italia. Nello stesso giorno arriverà anche il videoclip ufficiale, diretto da Attilio Cusani. Ad impreziosire il progetto c’è il mixaggio affidato a Manny Marroquin, nome di riferimento della produzione musicale internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards, che nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Rosalia, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones.

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Al centro del brano c’è un amore tutt’altro che perfetto. "Meraviglioso errore" racconta infatti quella zona complicata dei sentimenti in cui non esistono certezze, ma dalla quale è difficile tirarsi indietro. L’errore diventa così qualcosa di prezioso: "Avevo visto un’intervista di Brunori durante Sanremo, nella quale mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: "Chi posso volere più di Gianna Nannini?". E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d’amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata ‘Meraviglioso errore’. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway. Lui ha avuto una visione su questo brano, e come se fosse un film ha scritto e diretto l’orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia. Un viaggio musicale. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi".

"Meraviglioso errore" diventa così uno dei tasselli del progetto GIANNAGOLD, pensato come un lungo viaggio musicale attraverso due anni di attività live e discografica per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione dell’album "Gianna Nannini", il disco che nel 1976 segnò l’inizio della carriera discografica della cantautrice.

Brunori Sas e l’incontro con Gianna Nannini: "Rocker autentica"

Per Brunori Sas l’incontro con Gianna Nannini è stato immediato. Il cantautore racconta di aver trovato con la rocker una sintonia naturale, al di là delle differenze stilistiche e delle personalità artistiche: "Con Gianna ci siamo trovati subito. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti. In una notte e un giorno, complice il Magliocco, abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di "meravigliosi errori".

Il progetto GIANNAGOLD proseguirà dal vivo con lo speciale concerto sinfonico del 19 settembre 2026 alla Waldbühne di Berlino, prima del CELEBRATION TOUR – LIVE 2027, che partirà il 13 marzo da Livorno e toccherà i principali palazzetti italiani. L’11 settembre, inoltre, arriverà la ristampa dell’album d’esordio "Gianna Nannini", pubblicato nel 1976 per celebrare i suoi 50 anni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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