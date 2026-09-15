Gianna Nannini, la malattia ‘nascosta’ e l’incidente: “È stata dura”. Poi le parole da brividi sulla figlia e l’addio del padre Gianna Nannini racconta gli ultimi problemi di salute, la figlia Penelope, il padre e il nuovo brano con Brunori Sas.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

ipa

CONDIVIDI

Gianna Nannini si racconta senza filtri, tra musica, famiglia e momenti difficili vissuti lontano dai riflettori. In una lunga intervista per a Vanity Fair, la cantante ha parlato anche degli incidenti e dei problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi. Senza voler fare la vittima, ha preferito tenere tutto per sé e continuare a guardare avanti. Oggi, però, sente di voler cambiare passo, anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti dal vivo. Nel frattempo è arrivata anche una nuova canzone, nata dall’incontro artistico con Brunori Sas.

I problemi di salute di Gianna Nannini: gli incidenti e la pericardite

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Gianna Nannini, che ha attraversato una vera e propria sequenza di problemi fisici. La cantante ha raccontato di essersi fatta male a un braccio durante un’esibizione, un infortunio che l’ha costretta a rimanere ferma per circa sei mesi e che ancora oggi le provoca problemi al pianoforte a causa delle tendiniti. A questo si è aggiunta la frattura della parte finale del femore, un episodio particolarmente pesante per il quale ha dovuto affrontare un intervento e un lungo percorso di fisioterapia. Come se non bastasse, nello stesso periodo è arrivata anche una pericardite, che l’ha costretta a trascorrere a letto l’intero inverno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di questi problemi, però, Nannini aveva scelto di non parlare pubblicamente. Una decisione legata soprattutto al suo carattere: non ama mostrarsi fragile né cercare compassione. Gli incidenti, ha spiegato, non sarebbero necessariamente legati all’età, ma soprattutto alla sua tendenza a vivere sempre di corsa, magari con la testa già concentrata su una nuova melodia. Ora l’obiettivo è smettere di farsi male e prepararsi agli impegni futuri. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 settembre alla Waldbühne di Berlino, mentre da marzo 2027 partirà un tour particolarmente impegnativo.

La nuova canzone con Brunori Sas e le parole sulla figlia Penelope

Parallelamente alla musica live, Nannini ha appena inaugurato una nuova collaborazione con Brunori Sas. I due hanno lavorato insieme a "Meraviglioso Errore", brano nato durante un incontro nello studio del cantautore in Calabria. Un’esperienza che la cantante considera speciale e che ha dato vita, a suo dire, a uno dei pezzi più belli scritti negli ultimi tempi. Ma nell’intervista c’è spazio anche per la parte più privata della sua vita, quella legata alla figlia Penelope, nata nel 2010. Nannini racconta di volerle soprattutto garantire la possibilità di crescere forte e indipendente, con gli strumenti necessari per affrontare le difficoltà senza lasciarsi travolgere.

Dietro la severità che ammette di avere quando serve, emerge però una mamma profondamente affettuosa. Penelope, oggi adolescente, rappresenta infatti uno dei suoi punti deboli, tanto che la cantante ammette di viziarla un po’. Il rapporto tra loro è fatto anche di ironia e battute quotidiane. Come quando la figlia le fa notare le rughe: Nannini le trasforma in una metafora legata agli ulivi e alla loro corteccia, ricordandole che proprio quelle imperfezioni possono essere preziose. Parlando della maternità, la cantante torna infine a un periodo doloroso: gli attacchi ricevuti quando nacque Penelope. Una gravidanza arrivata dopo aver perso la speranza e che ha trasformato profondamente la sua vita. E c’è un altro ricordo che conserva con particolare emozione: quello del padre. Dopo essersi allontanata dalla famiglia a 18 anni per inseguire la musica, Nannini riuscì negli anni a ricucire il rapporto con i genitori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche