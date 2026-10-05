Gianmarco Tognazzi sul padre Ugo: "Un livello così alto che è inutile tentare di eguagliarlo". Poi cita Checco Zalone: il motivo In una lunga intervista l'attore e regista ha ripercorso la sua lunga carriera, partendo dal primissimo ricordo sul set, risalente a quando aveva solo 4 anni

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In una lunga intervista sulle colonne di Repubblica, Gianmarco Tognazzi ha ripercorso interamente la sua carriera, fermandosi in particolare sul rapporto col padre Ugo, che ha sempre preso come modello ma senza volerlo imitare. "Il suo è un livello così alto che non vale la pena provarci perché con tutte le buone intenzioni è inutile tentare di eguagliarlo", ha rivelato con strabiliante franchezza. L’unica eccezione, ammette, è Ingorgo, serie italiana che ha ripreso un format spagnolo, ispirato a sua volta al film di Luigi Comencini L’ingorgo del 1979, di cui Ugo era uno dei tanti personaggi.

Gianmarco Tognazzi a ruota libera: "Papà usava il set per recuperare il tempo che non passava a casa"

"Ho accettato perché non si trattava di un remake, ma di un progetto che aveva solo preso spunto dal film con Sordi, Mastroianni, Ugo e gli altri. Mi incuriosiva vedere come quel meccanismo che portava in scena tanti attori potesse funzionare in una serie che di fatto racconta storie quasi in tempo reale, come un flusso. E poi ero contento di tornare a lavorare con Lucia (Ocone, ndr) con cui ho lavorato spessissimo e molto bene e con due giovani come Gabriele Vagnato e Cecilia Cantarano", ha raccontato Gianmarco Tognazzi in un’intervista a Repubblica in merito al suo nuovo progetto.

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Volgendo uno sguardo indietro ai primissimi ricordi di sé su un set, la mente ritorna a In nome del popolo sovrano di Dino Risi, quando all’epoca aveva solamente 4 anni. "Sul set di Risi con Ugo e Vittorio (Gassman, ndr), girai una scena sulla spiaggia. Tecnicamente risulta come il mio primo contributo artistico: 8 luglio del 1971, girai questa scena al mare, non ricordo più se fosse Sabaudia ma la scena la ricordo benissimo. Il nome non compariva perché era una cosa piccola però quattro anni dopo con L’anatra all’arancia e poi Romanzo popolare erano già ruoli più importantI. Per Ugo il set era gioco e lui ci portava con sé dicendo ‘venite a giocare il gioco di papà’. Era il suo modo di recuperare il tempo che non trascorreva a casa, non certo per farci diventare attori. Il suo era un "ugoismo" che è la più alta forma di altruismo che io ho incontrato, era il suo modo per stare con noi figli. L’ugoismo era l’idea che bisogna stare bene con se stessi e così si sta bene anche con gli altri, molto diverso dall’egoismo", ha raccontato.

Lo stato della commedia italiana secondo Gianmarco Tognazzi

Immancabile, poi, un excursus sul genere della commedia, tra quelli che come attore ha vissuto di più sulla propria pelle. "La commedia è cambiata a seconda dei periodi storici e delle mode, negli anni Ottanta c’è stata quella meno graffiante rispetto a quella del decennio precedente, è stato quanto la tv è diventata cinema e la comicità si faceva con il tormentone. Siamo arrivati fino ai film di Pierino che erano i maggiori incassi dell’epoca e hanno portato a una riduzione del mercato, basti pensare che negli anni Settanta il cinema era la seconda industria in Italia, poi non lo è stato più. Che ci fossero le commedie con Lino Banfi ed Edwige Fenech, considerati minori rispetto a quella di Risi, Monicelli, Scola era normale, però negli anni Ottanta tutto si è spostato in quella direzione. Tra gli anni Novanta e gli anni Duemila si è cercato di recuperare un altro modo di fare la commedia ma mancava quel graffio che c’era stato prima, film che nascevano da una critica feroce, penso a I mostri che è del ’62, alla nostra società e ai suoi vizi. Era una critica dura però suscitava la risata e magari anche un po’ di malinconia. Piano piano quell’approccio e tornato", ha commentato.

Attualmente, per Tognazzi manca qualcosa, soprattutto dal punto di vista del pubblico: "Oggi siamo in una situazione in cui talvolta il graffio c’è, altre volte no. I meccanismi della commedia vengono agganciati principalmente a un personaggio, penso a Zalone il cui cinismo ricorda, seppure in una chiave diversa, quel tipo di commedia là. Ma è valso anche per Aldo, Giovanni e Giacomo. Non abbiamo più l’abitudine a fare quel tipo di commedia ma rimane nel nostro dna. A me è capitato di incontrarla nei due film che ho fatto con Giorgio Amato Il ministro e Lo sposo indeciso. Sono film in cui ridi ma c’è anche una critica ai vizi e alle debolezze degli italiani. Anche I cassamortari di Claudio Amendola aveva quello stile. Il sistema dell’audiovisivo che riguarda anche fiction, serie, piattaforme, oggi è in preda a una certa confusione, si dice "non è quello che vuole il pubblico", ma il pubblico va anche guidato. A partire dalla scuola".

La recitazione è parte del dna di famiglia?

"Vivi con un riferimento, h24, che è tuo padre, che era quel personaggio, un antidivo perché Ugo non si comportava assolutamente da divo, in una società che era al contrario di quella di oggi. Oggi un attore si fa la fotografia con un calciatore, allora era il contrario", ha confidato all’intervistatore Gianmarco Tognazzi. "L’attore di cinema era veramente un personaggio. Mio padre faceva della convivialità intorno alla tavola il centro dell’ospitalità, i tornei del tennis, tutto in funzione del divertimento e dello stare insieme che poi generava una creazione di storie, personaggi, battute anche scontri e confrontI. Questa era la grande forza di quel cinema: produttori, registi, attori condividevano tutto e non a piccoli gruppetti. Ecco crescere in quel mondo portava a una naturale propensione a farne parte, le persone che frequentavano la nostra casa, da Paolo Villaggio a Mario Monicelli, erano parte della mia quotidianità. Vedendoli tutti i giorni c’erano solo due possibilità: amarli o odiarli. Io amavo quell’entusiasmo e dicevo ‘domani voglio farlo anche io’ senza neppure chiedermi se ne avessi la predisposizione".

Il suo esordio, però, non è stato da attore, quanto da operatore alla macchina: "Avevo iniziato come assistente volontario sul set di Claudio Risi, avevo letto sul giornale dello Spettacolo che stava preparando un film, mi sono fatto dare il numero l’ho chiamato e gli ho chiesto di essere il suo assistente volontario. Anche perché Ricky come aiuto regista poi veniva chiamato anche come attore. A me piaceva stare sul set, qualsiasi cosa mi facessero fare a me andava bene". La svolta, racconta, è arrivata: "Mentre ero sul set come assistente alla regia del film di Claudio Risi Windsurf – il vento nelle mani con Pierre Cosso e Lara Nakszyński al Circeo. I Risi erano molto amici dei Vanzina, si sentirono e dissero "c’è qui Gianmarco che fa l’assistente alla regia" e a Carlo Vanzina venne l’idea di chiamarmi per fare Vacanze in America, era il 1984 il mio primo film senza Ugo. Non avevo nessuna preparazione, ero molto timido ma dissimulavo, usavo un’estroversione eccessiva per coprire la mia timidezza e il terrore di sbagliare. Per anni ho fatto così testandomi facendo le cose. Arrivò Sposerò Simon Lebon, poi la serie con Margherita Buy e Luca Lionello, Versilia 1966… sei mesi sul set. Certe cose erano buone, altre meno ma mi buttavo, non mi tiravo indietro".

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