Gianmarco e Cristina, l’amore è già al capolinea: “Lei sta male”, la separazione dopo Uomini e Donne
I due protagonisti del noto dating show di Canale 5 si sono ufficialmente lasciati dopo la fine del programma e pochi mesi di conoscenza: scopriamo di più.
Nessun lieto fine per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, dopo essersi conosciuti e innamorati nel programma Uomini e Donne, si sono detti definitivamente addio dopo solo pochi mesi di conoscenza. La coppia ha fatto sognare i tanti fan del noto dating show, apparendo fin dall’inizio molto affiatati e presi l’uno dall’altra. Dopo la fine della messa in onda della trasmissione e un lungo silenzio stampa, è poi arrivata la notizia della rottura. Una decisione che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata presa da Gianmarco e, proprio per questo, Cristina ne starebbe soffrendo molto: scopriamo di più.
Gianmarco e Cristina, la fine dell’amore dopo Uomini e Donne
"Stiamo cercando di organizzare verso Agosto qualche viaggio insieme, stiamo valutando. Siamo stati 24 ore su 24 insieme, ho scoperto tanti lati di lei belli. Ci sono molti pregi, molti lati che mi piacciono che non si erano visti nel programma. Di lei sicuramente mi ha colpito che è una ragazza molto semplice, cosa che non pensavo fosse così", aveva affermato Gianmarco Steri tra le pagine del settimanale Chi poco dopo la fine di Uomini e Donne. Qualcosa però deve aver scombussolato i suoi piani, portandolo addirittura a lasciare Cristina.
A lanciare le prime indiscrezioni sulla fine della relazione tra Gianmarco e Cristina Ferrara è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale avrebbe appunto rivelato che la decisione di mettere fine alla storia d’amore sarebbe stata presa da Gianmarco. Una scelta che starebbe portando Cristina a soffrire molto. A dare man forte a queste indiscrezioni sono poi apparse sui social alcune foto di Gianmarco al mare in compagnia di un amico e altre due ragazze, senza alcuna traccia di Cristina. "Ve l’ho detto, è finita. E Cristina sta male per lui", ha quindi ribadito nuovamente Deianira Marzano dopo le segnalazioni di persone che avrebbero incontrato l’ex tronista in Sicilia da solo.
Gianmarco Steri al Grande Fratello (con Martina De Ioannon): l’indiscrezione
In tutto questo, da qualche settimana girano molte indiscrezioni in merito alla possibile partecipazione di Gianmarco Steri alla prossima edizione del Grande Fratello. Da ciò che si dice, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe già fatto il provino e sarebbe attualmente in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Insieme a lui, però, nella lista di papabili concorrenti, potrebbe esserci anche Martina de Ioannon, che Gianmarco aveva corteggiato a lungo nella precedente edizione del dating show di Maria De Filippi, venendo però scartato alla fine in favore di Ciro. Un incontro, dunque, che potrebbe riservare grandi sorprese.
