Gianluigi Nuzzi, la vita privata: la moglie, due figli e il dramma sfiorato
Il nuovo conduttore di Dentro la notizia, su Canale 5, ha iniziato la sua carriera con libri-inchiesta 'esplosivi' sul Vaticano. Poi la tv, tra La 7 e Mediaset. Ecco i particolari.
Con l’arrivo di settembre, il pomeriggio di Canale 5 si reinventa e accende i riflettori su un nuovo padrone di casa: Gianluigi Nuzzi. Storico volto del giornalismo d’inchiesta e autore di best seller sul Vaticano, il conduttore è stato scelto da Pier Silvio Berlusconi per inaugurare il nuovo ciclo di Dentro la notizia, programma che raccoglie il testimone – e l’eredità non facile – di Pomeriggio 5, dopo anni sotto la guida di Barbara D’Urso e Myrta Merlino. Ma chi è davvero Nuzzi, l’uomo che andrà a raccontare e approfondire l’attualità davanti agli italiani ogni giorno? Ecco tutti i dettagli sulla sua vita privata.
Gianluigi Nuzzi, dai libri-inchiesta alla televisione
Nato a Milano nel 1969, Gianluigi Nuzzi ha respirato la passione per il giornalismo fin da bambino, realizzando il suo primo "giornalino" alle elementari (dove copiava a mano le notizie del Corriere della Sera). Dopo la laurea, e l’esperienza da giovane cronista, Nuzzi ha conquistato la carta stampata lavorando con testate del calibro di Panorama, Il Giornale, L’Europeo e il Corriere della Sera. Ma la vera svolta è arrivata nel 2009, quando Nuzzi ha firmato il libro-inchiesta "Vaticano S.p.A.", un caso editoriale internazionale.
Da allora, il suo percorso si è diviso tra la scrittura di libri ‘scottanti’ ("Sua Santità", "Via Crucis", "Il libro nero del Vaticano") e grandi successi televisivi. Prima ha lavorato come autore e conduttore su La7, poi – dal 2013 – alla guida di Quarto Grado su Rete 4, dove ha trattato fatti di cronaca, gialli e attualità con uno stile rigoroso e riconoscibile. Lavoratore instancabile, Nuzzi quest’anno ha curato uno speciale sulla morte di Papa Francesco e ha portato sul palcoscenico teatrale lo spettacolo "La fabbrica degli innocenti", continuando così a dimostrare il suo talento nel raccontare storie che scavano sotto la superficie. E dal settembre 2025 è il nuovo conduttore di Dentro la notizia su Canale 5.
La moglie Valentina, i figli e la tragedia sfiorata da Gianluigi Nuzzi
Dietro la facciata da ‘duro’ della cronaca, Gianluigi Nuzzi è un uomo profondamente legato alla famiglia. Da anni è sposato con Valentina Fontana, giornalista e imprenditrice nel mondo della comunicazione, con la quale ha avuto due figli: Edoardo e Giovanni. La coppia è estremamente riservata, quasi allergica ai riflettori del gossip, e solo in rare occasioni i due condividono scatti di vita privata.
In più di un’intervista, Nuzzi ha raccontato di come Valentina sia il suo motore e la sua musa, una donna che lo ha sempre spronato a scrivere e che, come segno d’amore, lo ha baciato per la prima volta proprio su quella cicatrice che ancora oggi solca il suo viso.
La cicatrice in questione risale a un terribile incidente che Gianluigi ha avuto da giovane, durante una vacanza in Grecia. L’impatto tra il suo motorino e una Jeep lo ha costretto a un lungo ricovero e a un difficile percorso di recupero. "Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l’incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta", ha raccontato Nuzzi a Ok Salute. Ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.
