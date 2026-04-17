Selvaggia Lucarelli, frecciata gelida a Gianluigi Nuzzi, non perdona la gaffe del conduttore in diretta: "Tutti tranne me"
Il nome dimenticato in diretta riaccende vecchie tensioni e scatena l’ironia tagliente sui social. Ecco perché la gaffe in diretta è sospetta, e i trascorsi tra i due giornalisti.
Una piccola dimenticanza, pronunciata nel flusso serrato di una diretta televisiva, è bastata per riaccendere vecchie ruggini. È quanto accaduto nelle scorse ore quando Gianluigi Nuzzi, nel salutare il pubblico al termine di Dentro la notizia, ha elencato gli ospiti della prima serata di Canale 5 dimenticando però un nome tutt’altro che secondario. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha trovato nella reazione ironica di Selvaggia Lucarelli la sua inevitabile coda polemica.
Gianluigi Nuzzi e la dimenticanza in diretta di Dentro la notizia
Come di consueto, al termine della puntata di Dentro la notizia, Gianluigi Nuzzi ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento serale con Stanno tutti invitati, lo show ideato da Pio e Amedeo per celebrare i loro 25 anni di carriera. Nel presentare la terza e ultima puntata, il conduttore ha elencato alcuni dei nomi attesi in studio, citando i Pooh, Belen Rodriguez e Lino Banfi. Un elenco rapido, scandito con sicurezza, che tuttavia ha lasciato fuori diversi ospiti previsti. Tra questi, Francesco Renga, Sal Da Vinci, Michele Zarrillo e soprattutto Selvaggia Lucarelli. Proprio la sua esclusione ha attirato l’attenzione degli utenti più attenti, che sui social hanno immediatamente sottolineato la dimenticanza. In particolare, su X un utente ha scritto: "Simpatico Gianluigi Nuzzi, che nell’elencare gli ospiti di stasera nel programma Pio e Amedeo Stanno Tutti Invitati nomina tutti gli ospiti, tranne Selvaggia Lucarelli". Un commento che, nel giro di poche ore, è rimbalzato tra le bacheche digitali fino ad arrivare direttamente alla destinataria interessata.
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La replica social di Selvaggia Lucarelli
Selvaggia Lucarelli, da sempre attentissima a ciò che si dice e si scrive sul suo conto, non ha lasciato cadere nel vuoto l’episodio. Anzi, ha scelto di rilanciare con la sua consueta ironia, condividendo il post nelle storie Instagram e aggiungendo una frase tanto semplice quanto efficace: "Stanno tutti invitati tranne me", con tanto di risata per mantenere un tono scherzoso. Una battuta comunque affilata, che ha fatto sorridere molti e che al tempo stesso ha riportato alla memoria i presunti dissapori tra i due giornalisti. Perché se è vero che una dimenticanza può capitare in diretta, è altrettanto vero che tra Nuzzi e Lucarelli non sono mancati momenti di tensione negli ultimi anni.
Vecchie ruggini mai del tutto sopite tra Nuzzi e Lucarelli
Le frizioni tra i due affonderebbero le radici nelle critiche mosse da Lucarelli nei confronti di Quarto grado, programma spesso finito nel mirino della giornalista per il modo in cui vengono trattati alcuni casi di cronaca. Divergenze professionali che, nel tempo, avrebbero contribuito a creare un clima tutt’altro che disteso. Un episodio significativo risale all’agosto 2024, in occasione del Premio Caccuri. Invitata come autrice de "Il vaso di Pandora", Lucarelli salì sul palco per la presentazione del libro, ma Gianluigi Nuzzi, presente alla serata, si allontanò lasciando la collega Vittoria Abate a introdurla. Un gesto che non passò inosservato e che la stessa Lucarelli fece notare pubblicamente, sottolineando l’assenza del conduttore.
Alla luce di questi precedenti, la dimenticanza in diretta ha assunto per molti un significato che va oltre la semplice svista. Pur non sapendo quanto ci sia di intenzionale, quanto successo ha inasprito una distanza che non si è mai davvero colmata. Resta difficile stabilire se si sia trattato soltanto di una dimenticanza dettata dalla rapidità del momento o di un’omissione più significativa. La televisione in diretta impone ritmi serrati e margini d’errore ridottissimi, e un nome saltato può essere anche frutto di un semplice lapsus.
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