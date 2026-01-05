Addio a Gianluigi Armaroli, storico corrispondente del Tg5 dall’Emilia Romagna È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, volto storico del Tg5. Il direttore Mimun ha ricordato il giornalista e il suo legame con l’Emilia Romagna.

Il mondo del giornalismo italiano piange profondamente la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico e apprezzato corrispondente del Tg5 per l’Emilia Romagna. Bolognese, classe 1948, Armaroli aveva 77 anni e una carriera lunga, intensa e riconosciuta, iniziata negli anni ’70 e conclusa dopo decenni di racconti appassionati e reportage puntuali sulla sua terra natale. La notizia della sua morte è stata confermata dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, tramite un commosso annuncio sui social.

La carriera di Gianluigi Armaroli: dal teatro al Tg5

Gianluigi Armaroli nasce a Bologna nel 1948 e si laurea all’Accademia di Belle Arti come scenografo. Inizialmente interessato al mondo dello spettacolo, esordisce come attore radiofonico presso Radio Rai. La passione per la narrazione lo porta però al giornalismo: nel 1977 inizia a collaborare con Video Bologna e, successivamente, conduce il tg locale Tele Carlino. Nel 1984 approda in Fininvest, entrando a far parte della squadra che nel 1992 diventerà il Tg5 sotto la guida di Enrico Mentana.

Durante la sua lunga carriera, Armaroli diventa un volto riconoscibile del telegiornale, raccontando i fatti e le trasformazioni dell’Emilia Romagna con precisione e passione. La notizia della sua scomparsa ha aperto l’edizione mattutina del Tg5 e si è diffusa rapidamente sui social, grazie anche all’annuncio del direttore Clemente Mimun. Numerosi colleghi e professionisti del giornalismo hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando la professionalità e la cordialità del giornalista. Anche le istituzioni hanno voluto ricordarlo: il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha affermato che "con lui non se ne va solo un grande giornalista, ma anche una persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani la sua terra, con acutezza e passione".

L’eredità di un giornalista della sua terra

Armaroli lascia un’impronta indelebile nel giornalismo italiano. Non era solo un cronista attento agli eventi, ma un testimone della storia quotidiana dell’Emilia Romagna, capace di raccontare con grande competenza e sensibilità le trasformazioni sociali, culturali ed economiche della regione. La sua capacità di unire rigore professionale e sensibilità umana lo ha reso un punto di riferimento stimato e rispettato per colleghi, spettatori e giovani giornalisti in formazione.

Oggi, il Tg5 e il giornalismo italiano perdono uno dei loro volti più riconoscibili, ma il ricordo del suo lavoro, della sua passione e del suo impegno instancabile per l’informazione continuerà a vivere attraverso le storie che ha raccontato per decenni.

