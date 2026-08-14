Gianluca Vacchi, la camminata infinita e il tuffo in pigiama dal suo yacht (incredibile) diventa virale: “L’acqua non mi bagna” L'imprenditore e influencer bolognese ha colpito ancora, con un post irriverente dal suo panfilo da 45 metri. E i social si sono subito scatenati. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Oltre 125mila like in meno di 15 ore. Così Gianluca Vacchi ha colpito ancora, con l’ennesimo post virale, stavolta dal suo super yacht (nuovissimo) Genie Blu. Un panfilo di 45 metri che ha fatto da ‘set’ per il video di Vacchi, con camminata studiata nei minimi particolari, e un tuffo in pigiama nel mare cristallino. Tra i commenti sotto la clip, in tantissimi hanno preso in simpatia l’influencer e imprenditore. Dimostrando sana invidia e pochissimo spazio per reazioni negative. Ma d’altronde, chi è che non vorrebbe essere al suo posto in questo torrido agosto 2026? Ecco tutti i dettagli sulla storia qui sotto.

Gianluca Vacchi, il tuffo virale (in pigiama) dal nuovo super yacht

Lo yacht di Gianluca Vacchi si chiama Genie Blu, in onore del suo proprietario (il "Genie of the Lamp", genio della lampada) e della figlia Blu Jerusalema. Ed è stato creato su misura da Alia Yachts proprio per l’imprenditore bolognese classe 1967. Per darne un assaggio ai suoi followers, Vacchi ha deciso quindi di mostrarsi in una clip studiata a tavolino. Viene ripreso mentre è sdraiato a letto, in pigiama, e improvvisamente si alza e comincia a camminare.

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La lunga passeggiata di Gianluca, ripresa in un video che ha già 125mila like in meno di 15 ore, dà l’occasione di mostrare gli interni lussuosi dello yacht: prima un lungo corridoio illuminato con eleganza, poi la scala a chiocciola che porta al livello superiore, e infine il passaggio attraverso il salone principale, totalmente circondato da vetrate fino al soffitto. La chiusura della camminata, in pieno stile Vacchi, ci mostra l’influencer lanciarsi dalla piattaforma di legno esterna, rigorosamente con il pigiama ancora indosso, nel mare cristallino. Completa il quadro una didascalia d’autore sotto il post: "L’acqua non mi bagna. Il sole non mi brucia. Continuo semplicemente a nuotare".

Le reazioni social al video di Vacchi

"Il più figo del pianeta", è uno dei tanti commenti entusiasti sotto il video. E qualcun altro aggiunge con ironia: "Gianlu’ quello yacht è così grosso che ci metto di meno io ad alzarmi prendere l’auto e scendere al mare!". Mentre un paio di fan esalta l’esibizione del lusso messa in mostra da Vacchi: "Un’altra dimensione. Beato te!!!! Ciao povery"; "L’unico mito in cui credo. Ecco come si vive la vita! Crack!".

Il nuovo mega-yacht di Gianluca Vacchi

Quale che sia il giudizio sullo show dell’imprenditore bolognese, resta per i cultori del genere la possibilità di ammirare uno yacht tra i più moderni in circolazione. Varato da Alia Yachts nel giugno 2026, Genie Blu misura 45 metri di lunghezza e fino a 8.9 metri di larghezza, con un ponte in teak e scafo e sovrastruttura in alluminio.

L’autore del progetto è il designer Luca Dini, che ha puntato su una struttura minima ma elegantissima: salone con vetrate a tutta altezza, ampi spazi aperti, e pochissime strutture portanti a bloccare la vista di chi guarda. L’opera conta cinque cabine matrimoniali per ospitare fino a dieci ospiti, più lo spazio per sette membri dell’equipaggio. Un vero sogno, come commentano i fan di Vacchi. Difficile non sognare con loro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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