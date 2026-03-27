Gianluca Grignani, stop forzato e concerti cancellati: “Devo fermarmi”. Come sta e cosa è successo
Il cantante ha annunciato sui social di essere costretto ad annullare tutte le date del nuovo tour, comprese quello di Milano e Roma: perché
Gianluca Grignani è costretto a fermarsi. Il cantante milanese, infatti, ha annunciato sui social uno stop forzato per problemi di salute a causa del quale dovrà cancellare le tre date del suo nuovo tour. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Gianluca Grignani cancella il suo nuovo tour: perché
Dopo il ritorno sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti e delle cover di Sanremo Gianluca Grignani era pronto per tornare a esibirsi live. A fine anno il cantante milanese aveva infatti annunciato le due date del suo nuovo tour Verde Smeraldo – Residui di rock ’n’ roll a Milano e Roma, a cui poi a febbraio – proprio nella settimana del Festival – si era aggiunta una terza tappa di apertura a Castelraimondo, in provincia di Macerata. L’entusiasmo dei fan, tuttavia, è stato smorzato dopo poche settimane. Gianluca Grignani, infatti, è stato costretto ad annullare la tournée a causa di alcuni problemi di salute. L’annuncio è arrivato sui social nel pomeriggio di oggi venerdì 27 marzo 2027, e proprio da oggi fino al 27 aprile sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti di tutte e 3 le date presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il messaggio ai fan di Gianluca Grignani: come sta
"Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme" ha scritto poche ore fa Gianluca Grignani sui social, annunciando la cancellazione delle date del suo nuovo tour a Milano, Roma e Castelraimondo (MC). Il cantante ha ammesso di essere stato in fibrillante attesa di tornare sul palco anche e soprattutto dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026, dove si è esibito nella serata dei duetti e delle cover insieme a Luché sulle note della sua ‘Falco a metà’: "Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album". Poi la confessione e la batosta: "Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi". "Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso" ha chiosato Grignani, facendo una promessa ai suoi fan: "Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!".
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Gianluca Grignani gelido su Laura Pausini: "C'è il numero? Così la posso chiamare"
Durante la serata cover del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani punge Laura Pausi...
Laura Pausini, il flop di Io Canto 2 è il riscatto di Grignani: Gianluca dopo Sanremo si prende la scena e fa il poeta maledetto con Blanco
Dal dissing per La mia storia tra le dita al rilancio benedetto da Blanco: solo Gian...
Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro Gassmann
Tensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassman...
Laura Pausini si ‘gode’ i complimenti di Shakira: “Bellissima dentro e fuori”
Anche la cantante colombiana si è congratulata con la collega per la cover della sua...
Sanremo 2026, pioggia di colpi: da Can Yaman a Francesco Gabbani. Poi la proposta inaspettata a Valeria Marini
Tra anticipazioni, incontri inediti e battute, La Volta Buona accende i riflettori s...
Musica dal vivo, tutti i concerti della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo pronti a dare spettacolo
La bella stagione riporta la musica live al centro della scena: da Eros, passando pe...
Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto
Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Casa Bocelli: Virginia debutta in Mare Fuori, mentre Matteo continua la sua (ad oggi) infruttuosa ricerca di una hit. Serve Sanremo?
Il secondogenito del tenore dal 2018 ha pubblicato diversi singoli e un paio di albu...