Gianluca Grignani, stop forzato e concerti cancellati: “Devo fermarmi”. Come sta e cosa è successo Il cantante ha annunciato sui social di essere costretto ad annullare tutte le date del nuovo tour, comprese quello di Milano e Roma: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Gianluca Grignani è costretto a fermarsi. Il cantante milanese, infatti, ha annunciato sui social uno stop forzato per problemi di salute a causa del quale dovrà cancellare le tre date del suo nuovo tour. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Gianluca Grignani cancella il suo nuovo tour: perché

Dopo il ritorno sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti e delle cover di Sanremo Gianluca Grignani era pronto per tornare a esibirsi live. A fine anno il cantante milanese aveva infatti annunciato le due date del suo nuovo tour Verde Smeraldo – Residui di rock ’n’ roll a Milano e Roma, a cui poi a febbraio – proprio nella settimana del Festival – si era aggiunta una terza tappa di apertura a Castelraimondo, in provincia di Macerata. L’entusiasmo dei fan, tuttavia, è stato smorzato dopo poche settimane. Gianluca Grignani, infatti, è stato costretto ad annullare la tournée a causa di alcuni problemi di salute. L’annuncio è arrivato sui social nel pomeriggio di oggi venerdì 27 marzo 2027, e proprio da oggi fino al 27 aprile sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti di tutte e 3 le date presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio ai fan di Gianluca Grignani: come sta

"Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme" ha scritto poche ore fa Gianluca Grignani sui social, annunciando la cancellazione delle date del suo nuovo tour a Milano, Roma e Castelraimondo (MC). Il cantante ha ammesso di essere stato in fibrillante attesa di tornare sul palco anche e soprattutto dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026, dove si è esibito nella serata dei duetti e delle cover insieme a Luché sulle note della sua ‘Falco a metà’: "Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album". Poi la confessione e la batosta: "Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi". "Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso" ha chiosato Grignani, facendo una promessa ai suoi fan: "Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!".

Potrebbe interessarti anche