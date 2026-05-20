Gianluca Grignani, 30 anni fa ‘La Fabbrica di plastica’. Il vero cult di una rock star (sottovalutata) che ora ci sta facendo preoccupare Il disco che nel 1996 spiazzò tutti e che oggi viene considerato il vero manifesto artistico del cantautore milanese ci ricorda il suo talento, ma anche le sue fragilità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A trent’anni dall’uscita di La fabbrica di plastica, pubblicato il 20 maggio 1996, l’album di Gianluca Grignani viene oggi ricordato come uno dei lavori più radicali e coraggiosi della musica italiana degli anni Novanta. Un disco che, secondo alcuni fan e addetti ai lavori, rappresenta il suo vero capolavoro, perfino più di Destinazione paradiso, che pure aveva consacrato il cantautore milanese al grande pubblico con numeri da record e una notorietà improvvisa e travolgente. Ripercorriamo il successo di questa gemma e della vita privata del cantante.

Gianluca Grignani e il cambio di rotta improvviso trent’anni fa

Dopo il successo enorme di Destinazione paradiso e di brani come La mia storia tra le dita, Grignani si trovò in una posizione apparentemente privilegiata, ma anche soffocante. L’immagine del giovane cantautore romantico, costruita in pochissimo tempo dall’industria discografica e dal pubblico, iniziò a stargli stretta. Con La fabbrica di plastica sceglie così una rottura netta, quasi un gesto di sabotaggio artistico, abbandonando le aspettative commerciali per inseguire una dimensione più ruvida, elettrica e viscerale. Il risultato fu uno shock: un album spigoloso, lontano dal pop dell’epoca, con rimandi al grunge e al rock alternativo. Brani come Solo cielo, Rock Star e La fabbrica di plastica raccontavano un artista inquieto, insofferente ai meccanismi della celebrità e deciso a smontare la propria stessa immagine pubblica.

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Il successo de La Fabbrica di Plastica

All’epoca la risposta fu fredda, a tratti severa. La critica si divise e il pubblico non seguì subito questa svolta così radicale. Le vendite non replicarono il successo precedente e il progetto venne percepito come troppo distante dalle logiche del mercato. Eppure, col tempo, proprio quella distanza è diventata il suo punto di forza: oggi La fabbrica di plastica è considerato un disco di culto, anticipatore di sonorità e atteggiamenti che sarebbero stati compresi solo molti anni dopo. In molti ricordano ancora l’impatto provocatorio di versi come: "Io vengo dalla fabbrica di plastica dove mi hanno ben confezionato ma non sono esattamente uscito un prodotto ben plastificato", quasi un manifesto della sua ribellione artistica. Anche la scelta di registrare parte del disco negli Abbey Road Studios di Londra contribuì a dare al progetto un respiro internazionale, molto distante dagli standard della musica italiana di quel periodo.

Gianluca Grignani: un artista tra genio e incomprensione

Grignani, con questo lavoro, sembrò rinunciare consapevolmente alla sua comfort zone ee ad una strada già delineata. Una scelta che, se da un lato lo ha reso meno immediatamente "popolare", dall’altro lo ha consacrato come una delle poche vere rockstar italiane, capace di mettere l’istinto artistico davanti alle regole dell’industria. Non è un caso che, ancora oggi, molti lo considerino un artista forse non pienamente valorizzato rispetto al suo talento, anche per via di un percorso discografico altalenante e spesso in anticipo sui tempi. Se Destinazione paradiso è stato il disco che lo ha reso famoso, per tanti appassionati e critici è invece La fabbrica di plastica l’opera che meglio rappresenta la sua identità più autentica.

I problemi personali di Grignani

La carriera di Grignani, infatti, è stata segnata anche da momenti complessi nella sua vita privata, tra difficoltà personali e periodi di fragilità che hanno inevitabilmente inciso sulla sua continuità artistica e sulla percezione pubblica del suo percorso. Negli ultimi anni lo stesso cantante ha parlato apertamente di momenti difficili e anche di problemi fisici, tanto da dover annunciare, solo qualche settimana fa, uno stop necessario: "Negli ultimi giorni, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso", aveva rivelato il cantante. Nonostante questo, la sua figura è ancora centrale nella musica italiana, proprio per quella combinazione di vulnerabilità e potenza espressiva che emerge in lavori come La fabbrica di plastica.

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