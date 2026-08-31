Gianluca Gazzoli (promosso) cambia orario: “È come far parte degli Avengers”. Cosa farà dopo Sanremo Giovani Lo speaker e conduttore ha annunciato sul suo profilo Instagram l'inizio di una nuova, entusiasmante stagione a Radio Deejay. Aveva debuttato nell'emittente nel 2018.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Re del BSMT e speaker navigato di Radio Deejay, Gianluca Gazzoli è tra i conduttori più apprezzati della sua generazione. E nonostante (o grazie a) un paio di esperienze da brividi anche in tv – tra cui la conduzione di Sarà Sanremo, nel dicembre 2025, e l’approdo all’Ariston nel 2026 – ha scelto di continuare a puntare forte sul mezzo radiofonico. Con una nuova stagione, annunciata in un post molto personale su Instagram, del suo programma "Gazzology". Che stavolta finirà in una delle fasce più quotate a livello di potenziali ascolti. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Gianluca Gazzoli, il post (commovente) sulla promozione a Radio Deejay

I più giovani lo conoscono e lo apprezzano come volto del podcast di successo BSMT. Ma Gianluca Gazzoli è anche tanto altro, a partire dalla radio e dal suo sodalizio con Radio Deejay. Che lui stesso ha ricordato in un lungo post carico di affetto su Instagram, per celebrare il ritorno del suo programma "Gazzology", spostato nella fascia pomeridiana ‘caldissima’ delle 16 su Radio Deejay (e Deejay Tv).

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Tra immagini e video condivise in un lungo carosello, Gazzoli ha tracciato il suo percorso fin qui. "Sono arrivato a Radio Deejay nel 2018", ha esordito, "dopo averlo desiderato, sognato, e dopo aver fatto tutto quello che potevo per cercare di avere questa possibilità. Web radio, radio locali e nazionali, eventi di ogni tipo, palchi che montavo io stesso per poi salirci e condurre, sempre con l’obiettivo di arrivarci un giorno, perché i più grandi sono lì o sono passati da lì, e perché Deejay è sempre stata per tutti molto più di una radio".

E ancora: "Deejay per me è stato lo stimolo, la spinta, l’ossessione, il motore che ha mosso un ragazzino di periferia partito da zero, a trovare il suo posto nel mondo. Far parte di Radio Deejay era come far parte degli Avengers, come giocare nel Real Madrid". Una volta entrato nella squadra, tutto è proseguito in modo naturale, anche se non automatico né semplice: "Ci sono arrivato senza promesse ma lasciando altre strade già sicure, iniziando come volto di Deejay Tv. Nel 2019 è arrivata la mia prima possibilità con Gente della Notte nei weekend, ero in radio 7 su 7. Poi nel 2020 con Megajay, fino al 2023, quando è iniziata la mia avventura quotidiana serale con un programma che portava il mio nome: Gazzology".

L’avventura di Gazzoli al BSMT e l’affermazione in tv con Sanremo Giovani

Nel frattempo, Gianluca Gazzoli ha lanciato un podcast di enorme successo, ed è stato a Sanremo Giovani. Ma non ha mai abbandonato il ‘primo amore’. Lui stesso lo spiega così: "Nel mezzo è successo di tutto, tutto quello che avete visto e sentito, e che ancora oggi mi emoziona, ma Deejay è sempre stata la mia casa, la mia famiglia, il luogo dove tornavo a raccontare, a raccontarci, e ad affrontare quello che ci circonda senza filtri. A Deejay sono diventato padre. Il Natale, le estati a Milano, poi quelle a Riccione. Ho condiviso con gli ascoltatori momenti bellissimi e bruttissimi, e ho ricevuto un affetto difficile da spiegare".

"In questi anni", aggiunge lo speaker e conduttore con una punta di orgoglio, "ho alimentato la mia creatività, imparato tanto dai più grandi, tutto quello che mi è servito anche in altre esperienze professionali e nei miei progetti paralleli. Deejay mi ha sempre supportato in tutte le mie avventure, dal BSMT a Sanremo. Mai come a Deejay ho imparato quanto sia importante guadagnarsi le cose, passo dopo passo".

E infine, il punto di arrivo (almeno per ora), con la nuova collocazione ‘prestigiosa’ in fascia pomeridiana. "Non so se io sia diventato ‘grande’", conclude Gazzoli, "ma a Deejay sono cresciuto come uomo e come professionista, ed è per questo che sono felice di dirvi che questo viaggio continua con una nuova stagione di #Gazzology, da lunedì 31 ma con NUOVO ORARIO: ogni pomeriggio dalle 16 alle 17, in diretta su Radio Deejay e anche su Deejay Tv".

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