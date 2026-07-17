Gianluca Gazzoli, il boom si inceppa dopo Sanremo: ricavi in calo e un mercato che cambia Il fatturato del 2025 del conduttore del BSMT raccontano di una società in salute, ma con numeri che evidenziano una flessione: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Per anni è stato uno dei simboli del boom dei podcast italiani. La partecipazione a Sanremo, la crescita del BSMT e una lunga serie di interviste diventate virali avevano consacrato Gianluca Gazzoli come uno dei protagonisti assoluti del settore. Oggi, tuttavia, pur in presenza di un’azienda in ottima salute, emergono i primi segnali di ‘rallentamento’ che potrebbero indicare una fase diversa. I conti, infatti, restano solidi, ma il bilancio non nasconde una leggera flessione. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.

Gianluca Gazzoli, fatturato in calo: i ricavi del conduttore del BSMT

A mettere sotto la lente d’ingrandimento i numeri è stata Camilla Vignoli, commercialista milanese nota anche e soprattutto per la sua attività sui social. Le analisi del bilancio 2025 di About GG srl (la società attraverso Gianluca Gazzoli gestisce le proprie produzioni) raccontano di un’impresa ancora molto redditizia, ma con risultati inferiori rispetto all’anno precedente. I ricavi sono infatti scesi da 775.228 euro a 625.820 euro, mentre l’utile netto è passato da 311.609 a 243.272 euro. Una flessione che non mette certo in discussione la solidità della società, considerando che il patrimonio netto sfiora i 700mila euro e la liquidità supera i 437mila euro. About GG è controllata al 100% dalla Ohana Holding srl, partecipata per il 70% dallo stesso Gazzoli e per il restante 30% dalla moglie Sara Bolla, amministratrice unica di entrambe le società.

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Come evidenziato da Camilla Vignoli, tuttavia, l’adesione al concordato preventivo biennale ha consentito alla società di ridurre sensibilmente il carico fiscale: a fronte di imposte teoriche per oltre 83 mila euro, il versamento effettivo in tasse si è fermato a poco più di 47 mila euro, con un risparmio di circa 37 mila euro.

I ‘problemi’ del BSMT e il futuro di Gazzoli

I numeri di Gianluca Gazzoli e delle sue società, tuttavia, raccontano solo una parte della storia. Osservando l’evoluzione del BSMT, anche sul piano editoriale qualcosa sembra essere cambiato. Negli ultimi mesi la lista degli ospiti appare, nel complesso, meno ricca di nomi capaci di catalizzare l’attenzione rispetto ai periodi di massimo splendore del format (spesso vengono anche ‘riciclati’ dai vari podcast italiani, rischiando evidenti sovrapposizioni). Basti pensare che oggi si possono trovare video con meno di 100mila views, anche se fanno eccezione alcuni exploit come le interviste ad Alberto Angela e Alessandro Barbero, schizzate oltre il mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. Il pubblico non è ovviamente più quello chiuso in casa della pandemia del 2021 quando il BSMT prese vita, ma quello che potrebbe emergere è che il mercato è profondamente cambiato: il modello dell’intervista tradizionale mostra qualche segnale di invecchiamento, soprattutto a fronte di una concorrenza ben più ampia di qualche anno fa e ricca di formule differenti, spesso e volentieri più spontanee e con interazioni più autentiche. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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