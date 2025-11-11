Gianluca Gazzoli, chi è la moglie Sara Bolla: la tragedia della madre e la malattia ‘condivisa’ Scopriamo di più sul conduttore di Sanremo Giovani 2025 e sul rapporto con la compagna, nonché madre delle sue due figlie: scopriamo di più.

Gianluca Gazzoli è senza alcun dubbio uno dei nomi del momento, soprattutto dopo l’annuncio della sua conduzione a Sanremo Giovani 2025. Speaker radiofonico e conduttore del noto podcast Passa del Bsmt trasmesso su YouTube, Gazzoli è spostato con Sara Bolla e dal loro amore negli ultimi anni sono nate due splendide figlie. Scopriamo allora qualcosa in più sulla coppia e sulla famiglia che hanno costruito.

Sara Bolla, chi è la moglie di Gianluca Gazzoli

Sara Bolla, moglie di Gianluca Gazzoli, ha frequentato il liceo scientifico Macchiavelli di Pioltello e successivamente si è laureata in Economia Aziendale e ha iniziato a lavorare come consulente di Armocromia. Negli anni ha fondato uno studio di accessori per capelli chiamato Labò Milano per poi diventare anche amministratrice delegata della società The Bsmt. Sara e Gianluca si sono conosciuti quando erano solo dei ragazzi per poi convolare a nozze nel 2017. "Stiamo insieme da 10 anni, dall’esatto istante in cui ci siamo conosciuti, perché tra noi non poteva esistere altro tipo di rapporto se non questo. Ci siamo presi ragazzi e siamo diventati adulti insieme, con tutte le gioie e le difficoltà", ha scritto proprio Sara sui social nel 2022 per il loro quinto anniversario di matrimonio.

Proprio lei aveva in precedenza raccontato ai microfoni di TgCom24 la romantica proposta di nozze. "Gianluca aveva prenotato una cena in barca, con pianista, che faceva il tour di Manhattan al tramonto. Peccato che stava ripartendo proprio in quel momento! Ma è proprio qui che un atletico Gianluca, con un salto che probabilmente non vedrò mai più, sale sulla barca e la fa fermare. Dopo una romanticissima e indimenticabile cena, siamo andati a vedere la suggestiva città di notte in cima all’Empire State Building e Gianluca mi ha fatto la sua proposta in ginocchio e con voce tremante, dicendomi: ‘Vuoi diventare mia moglie?’". Nel 2018, dal loro amore è nata la piccola Rachele, mentre nel 2022 è venuta al mondo la secondogenita Carola.

Gianluca Gazzoli e Sara Bolla, la tragedia della madre e la malattia ‘condivisa’

Gianluca Gazzoli soffre da sempre di una patologia al cuore chiamata aritmia cardiaca, per la quale gli è stato impiantato un defibrillatore. Per molto tempo lo speaker non è riuscito ad accettare questa sua condizione, sfidando a volte anche il suo stesso destino. "Sono andato a fare una partita che non avrei dovuto fare, ho nascosto il mio certificato medico in fondo a quello degli altri e durante la partita il defibrillatore si è azionato. In quel momento senti un’esplosione interna, ti ribalta letteralmente. Sono tornato a casa in lacrime", ha rivelato Gianluca a Verissimo.

Affrontando insieme la malattia, il rapporto tra Gianluca e Sara è diventato ancora più forte, e insieme sono poi riusciti ad affrontare anche la prematura scomparsa della madre di Sara, un evento che ha inevitabilmente sconvolto le loro vite. "Torniamo a casa e troviamo sua madre, che aveva un pacemaker, morta. A quel punto, oltre al dolore per lei e per la sua famiglia, ho pensato: ‘Può succedere anche a me. Sono vulnerabile’. Da lì ho avuto attacchi di panico per un anno intero", ha raccontato Gazzoli.

