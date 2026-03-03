Trova nel Magazine
Giancarlo Magalli spara a zero su Fiorello: "Se vuoi vivere tranquillo devi dire che è bravo, altrimenti..."

Il conduttore non ha risparmiato lo showman siciliano, definendolo “molto permaloso” e punzecchiandolo sugli ascolti de La Pennicanza

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Giancarlo Magalli non risparmia Fiorello. Il conduttore romano, infatti, non ha usato troppi giri di parole nel criticare lo showman siciliano. Ospite di ‘Non è la Tv’, format live del portale FanPage, Magalli ha definito il collega (ed ex ‘allievo’) "molto permaloso" e l’ha punzecchiato sul successo negli ascolti de La Pennicanza, ma non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Giancarlo Magalli contro Fiorello: "Non accetta le critiche"

Giancarlo Magalli si è tolto qualche sassolino (e forse qualcosa di più) dalla scarpa nei confronti di Fiorello. Ospite del format di FanPage ‘Non è la Tv’, infatti, il conduttore si è scagliato contro lo showman siciliano senza usare mezzi termini: "Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, quanto è intelligente, simpatico e originale. Sennò puoi decidere di affrontare la sua ira, perché lui è molto permaloso, non accetta le critiche". L’ex volto di Domenica In, Fantastico, Luna Park, lo Zecchino d’Oro e tanti altri storici programmi tv ha di fatto criticato il collega per la sua permalosità, aggiungendo: "Molti hanno sperimentato la sua furia". Magalli non ha negato l’innegabile, vale a dire la simpatia e le doti d’intrattenimento di Fiorello, rivendicando tuttavia almeno una parte dei suoi trionfi: "Ha studiato nella mia scuola. Io negli anni Ottanta ero il primo e unico animatore italiano e un tour operator mi chiese di formare altri animatori e tra loro, a Ostuni, c’era proprio Fiorello".

La stoccata sugli ascolti e il successo de La Pennicanza: cosa ha detto Magalli

Nel corso della chiacchierata Giancarlo Magalli ha ‘punzecchiato’ Fiorello anche sui suoi successi più recenti, a partire da La Pennicanza, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio 2, dove registra ottimi numeri a livello di ascolti: "Lui è un grande esploratore di palinsesti: esplora finché non trova una nicchia, qualcuno con un ascolto basso, lui si prende quella fascia e fa un ascolto più alto". Il conduttore romano non ha risparmiato lo showman siciliano, sostenendo addirittura che la sua ‘ricetta’ per il successo vada ridimensionata: "Semplicemente sostituisce ciò che va male con qualcosa che va un po’ meglio".

