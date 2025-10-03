Giampiero Mughini torna a parlare della malattia e delle difficoltà economiche: "Mai chiesto niente a nessuno""
Il giornalista e scrittore torna a parlare della sua delicata situazione nel salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo, svelando nuove verità: cosa ha detto
Dopo il clamoroso sfogo a mezzo stampa di qualche giorno fa, quando aveva rilasciato al Foglio una intervista senza filtri in cui raccontava le gravi difficoltà economiche che sta attraversando, Giampiero Mughini torna a parlare pubblicamente del momento difficile che sta attraversando.
Per farlo sceglie il salotto del pomeriggio di Rai Uno de La Volta Buona, dove confida a Caterina Balivo altri risvolti, facendo luce sulla sua situazione.
Giampiero Mughini a La Vota Buona: "La mia malattia? Hanno scritto un sacco di fesserie"
La padrona di casa ha iniziato la sua chiacchierata con il giornalista e scrittore partendo proprio dall’intervista degli scorsi giorni, in cui spiegava le difficoltà economiche attraversate con il fatto che nessuno lo chiamava più in tv, nel ruolo ricoperto da anni, di opinionista o altro, a causa della malattia che lo ha colpito.
E durante la conversazione Mughini ha modo di chiarire molte cose e anche di rassicurare il pubblico non solo sulle sue condizioni economiche ma anche, quel che è ben più importante, sul suo stato di salute.
Dice infatti il giornalista e scrittore nel salotto di Caterina Balivo, che è stato danneggiato perchè sulla sua malattia sono state riportate enormi esagerazioni: "Diciamo che non sono pronto per le Olimpiadi…Io sono stato piuttosto malaccio perché ho beccato una malattia rarissima la cui funzione è buttarti giù…E adesso mi sto riprendendo…In larga parte mi sono ripreso…"
Durante questo ultimo periodo però, lo scrittore e opinionista ha confermato di aver avuto grosse difficoltà lavorative, collegandole proprio alla notizia del suo stato di salute "Per motivi che immagino dipendenti dal fatto che qualche giornale ha addirittura scritto che ho tre tumore…In Tv avranno pensato che avrei potuto morire in diretta…"
Una situazione difficile che, ovviamente, si è riversata anche sulle sue risorse economiche, con l’azzeramento delle ospitate tv e dunque la diminuzione delle entrate. Ma Giampiero Mughini smentisce di essere costretto a vendere la sua enorme collezioni di libri per poter mettere insieme il pranzo con la cena: "Tutte fesserie…Sui giornali scritte un mucchio di fesserie…"
Insomma, anche in questo caso si sarebbe esagerato e lo scrittore spiega: "Ho pensato che fosse una cosa buona ergere un piccolo monumento a questa mia collezione sottoforma di un catalogo che ho affidato alla migliore biblioteca antiquaria milanese…"
Ribadisce però, di essersi sentito abbandonato e dimenticato in questo periodo così complicato della sua vita, da persone in cui nutriva fiducia. Il riferimento però, precisa, riguarda persone del suo ambiente lavorativo, della tv in particolare: ""Mai più sentiti…Mi riferivo ovviamente a loro…Dovevo scrivere loro? Nella mia vita mai chiesto niente a nessuno…" conclude con un moto di orgoglio.
