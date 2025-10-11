Giampaolo Morelli, vita privata: la moglie (bellissima) Gloria Bellicchi, le voci di crisi e la malattia
Dopo le voci di crisi, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi tornano insieme a Verissimo: tra amore ritrovato, famiglia e battaglia condivisa contro la dislessia
Attore brillante, regista e volto amatissimo della televisione italiana, Giampaolo Morelli è uno di quegli artisti che sanno coniugare ironia, talento e profondità. Dietro la sua riservatezza si nasconde una storia personale intensa, fatta di amore, sfide e grande umanità. Al suo fianco, da oltre quindici anni, c’è la moglie gloria Bellicchi, ex Miss Italia e donna di straordinaria eleganza e intelligenza. Dopo mesi di voci su una presunta crisi, la coppia sembra aver ritrovato la serenità: domani, infatti, saranno insieme a Verissimo, pronti a raccontarsi con il sorriso e con la complicità di sempre.
Gloria Bellicchi, chi è la moglie di Giampaolo Morelli
Classe 1979, parmigiana, laureata in Scienze Politiche e incoronata Miss Italia nel 1998: Gloria Bellicchi non è solo la moglie di Giampaolo Morelli, ma una donna che ha saputo costruire un percorso personale e professionale di grande valore. Dopo l’esperienza nel mondo della moda, ha intrapreso la carriera di attrice e conduttrice, senza mai rinunciare alla sua curiosità e voglia di crescere. Negli ultimi anni ha anche conseguito un master in Marketing e Comunicazione, fondando l’associazione culturale Sursum Corda, dedicata alla valorizzazione del ruolo femminile nella società.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Con Giampaolo Morelli si è conosciuta sul set de L’Ispettore Coliandro, nel 2019. Tra loro è stato un colpo di fulmine: due anime creative e sensibili che, insieme, hanno costruito una famiglia unita e discreta, con i figli Gianmarco e Piermaria. Entrambi hanno sempre protetto la loro vita privata, preferendo l’equilibrio domestico al clamore mediatico. Lo scorso maggio, tuttavia, la notizia della loro separazione aveva scosso i fan: dopo quindici anni d’amore, sembrava davvero finita. Ma a distanza di pochi mesi, i due appaiono nuovamente vicini, segno che l’affetto – come spesso accade nelle storie vere – ha trovato la forza di ricomporsi.
La dislessia e la forza di una famiglia unita
Dietro la carriera brillante di Morelli si nasconde una battaglia silenziosa e condivisa: quella contro la dislessia. Da bambino, l’attore era considerato uno studente svogliato, ma la realtà era ben diversa: il suo cervello funzionava in modo alternativo, e solo da adulto ha scoperto di essere dislessico. Un tratto che accomuna anche i suoi due figli, Gianmarco e Piermaria. Insieme a Gloria, Giampaolo ha trasformato questa sfida in un’occasione di consapevolezza e sensibilizzazione.
Dalla loro esperienza è nato il libro Dislessico famigliare (Sperling & Kupfer), un racconto autentico della vita quotidiana di una famiglia "per tre quarti neurodivergente". Il testo, presentato anche al Festival della Salute 2025 di Padova, è un viaggio tra difficoltà, ironia e amore, dove la diversità diventa una risorsa e non un limite. «L’idea non è insegnare o sostituirsi agli esperti – hanno raccontato – ma condividere cosa significa convivere con la dislessia, affrontando le sfide con leggerezza e accettazione».
Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 11 ottobre, Morelli e Bellicchi torneranno insieme in pubblico, simbolo di una coppia che, nonostante tutto, ha saputo resistere alle tempeste. Perché, come recita il titolo del loro libro, a volte basta riconoscersi "così diversi, così uguali" per ritrovare la strada di casa.
Potrebbe interessarti anche
Diana Del Bufalo spiazza Netflix con un film che farà innamorare l'Italia: non potrete fare a meno di piangere
Diana Del Bufalo tradisce il fidanzato prima del matrimonio in un film con Giampaolo...
Giampaolo Morelli sbarca su RaiPlay con un film che ha trionfato ai David di Donatello: tra camorra e amori proibiti
Su Raiplay è disponibile un film da vedere assolutamente con Carlo Buccirosso e Giam...
Edoardo Leo su RaiPlay con una storia vera e tragicomica
L'attore romano assieme a Fabio De Luigi e a Giampaolo Morelli porta al cinema la br...
Chiara Francini esplosiva su Netflix: il caos e la follia regnano sovrani in questo film
Chiara Francini torna a farci ridere su Netflix con una commedia esilarante e irresi...
Annalisa cambia aspetto: la svolta epocale grazie a Prime Video
Babbo Natale non viene dal nord è il debutto sul grande schermo di Annalisa in un fi...
Su RaiPlay i film molto amati in tutta Italia: è impossibile sceglierne solo uno
Italia, sogni, sorrisi e difficoltà nelle commedie di Rai 1: un fenomeno che da oltr...
Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo
Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...
Sabrina Ferilli si riprende la scena: il ritorno su RaiPlay con una fiction fuori dagli schemi
L’attrice romana è Gloria nella serie televisiva di Fausto Brizzi: una diva ormai di...