Giampaolo Morelli, vita privata: la moglie (bellissima) Gloria Bellicchi, le voci di crisi e la malattia

Dopo le voci di crisi, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi tornano insieme a Verissimo: tra amore ritrovato, famiglia e battaglia condivisa contro la dislessia

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Attore brillante, regista e volto amatissimo della televisione italiana, Giampaolo Morelli è uno di quegli artisti che sanno coniugare ironia, talento e profondità. Dietro la sua riservatezza si nasconde una storia personale intensa, fatta di amore, sfide e grande umanità. Al suo fianco, da oltre quindici anni, c’è la moglie gloria Bellicchi, ex Miss Italia e donna di straordinaria eleganza e intelligenza. Dopo mesi di voci su una presunta crisi, la coppia sembra aver ritrovato la serenità: domani, infatti, saranno insieme a Verissimo, pronti a raccontarsi con il sorriso e con la complicità di sempre.

Gloria Bellicchi, chi è la moglie di Giampaolo Morelli

Classe 1979, parmigiana, laureata in Scienze Politiche e incoronata Miss Italia nel 1998: Gloria Bellicchi non è solo la moglie di Giampaolo Morelli, ma una donna che ha saputo costruire un percorso personale e professionale di grande valore. Dopo l’esperienza nel mondo della moda, ha intrapreso la carriera di attrice e conduttrice, senza mai rinunciare alla sua curiosità e voglia di crescere. Negli ultimi anni ha anche conseguito un master in Marketing e Comunicazione, fondando l’associazione culturale Sursum Corda, dedicata alla valorizzazione del ruolo femminile nella società.

Con Giampaolo Morelli si è conosciuta sul set de L’Ispettore Coliandro, nel 2019. Tra loro è stato un colpo di fulmine: due anime creative e sensibili che, insieme, hanno costruito una famiglia unita e discreta, con i figli Gianmarco e Piermaria. Entrambi hanno sempre protetto la loro vita privata, preferendo l’equilibrio domestico al clamore mediatico. Lo scorso maggio, tuttavia, la notizia della loro separazione aveva scosso i fan: dopo quindici anni d’amore, sembrava davvero finita. Ma a distanza di pochi mesi, i due appaiono nuovamente vicini, segno che l’affetto – come spesso accade nelle storie vere – ha trovato la forza di ricomporsi.

La dislessia e la forza di una famiglia unita

Dietro la carriera brillante di Morelli si nasconde una battaglia silenziosa e condivisa: quella contro la dislessia. Da bambino, l’attore era considerato uno studente svogliato, ma la realtà era ben diversa: il suo cervello funzionava in modo alternativo, e solo da adulto ha scoperto di essere dislessico. Un tratto che accomuna anche i suoi due figli, Gianmarco e Piermaria. Insieme a Gloria, Giampaolo ha trasformato questa sfida in un’occasione di consapevolezza e sensibilizzazione.

Dalla loro esperienza è nato il libro Dislessico famigliare (Sperling & Kupfer), un racconto autentico della vita quotidiana di una famiglia "per tre quarti neurodivergente". Il testo, presentato anche al Festival della Salute 2025 di Padova, è un viaggio tra difficoltà, ironia e amore, dove la diversità diventa una risorsa e non un limite. «L’idea non è insegnare o sostituirsi agli esperti – hanno raccontato – ma condividere cosa significa convivere con la dislessia, affrontando le sfide con leggerezza e accettazione».

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 11 ottobre, Morelli e Bellicchi torneranno insieme in pubblico, simbolo di una coppia che, nonostante tutto, ha saputo resistere alle tempeste. Perché, come recita il titolo del loro libro, a volte basta riconoscersi "così diversi, così uguali" per ritrovare la strada di casa.

