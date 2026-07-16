Per il pubblico è soprattutto l’ispettore Coliandro, il personaggio che ha interpretato per otto stagioni tra il 2006 e il 2021. Eppure il progetto che ha cambiato davvero la carriera di Giampaolo Morelli è un altro. 7 ore per farti innamorare, la commedia del 2020 con Serena Rossi e Diana Del Bufalo, non è stato soltanto un nuovo film da aggiungere alla sua filmografia: è quello che lo ha convinto a fare il salto dietro la macchina da presa. E tutto è iniziato da una storia vera scoperta quasi per caso.

Tutto nasce da una vera "coach dell’amore"

L’ispirazione iniziale è Hitch – Lui sì che capisce le donne, la commedia del 2005 con Will Smith. Morelli immagina una storia simile, una sorta di Hitch all’italiana, poi inizia a documentarsi e si rende conto che i "coach dell’amore" non sono soltanto un’invenzione cinematografica: esistono davvero. È quella scoperta a trasformarsi prima in un romanzo (pubblicato nel 2016) e poi in una sceneggiatura.

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Da lì nasce 7 ore per farti innamorare. Nel film, che dirige e interpreta, Morelli è il protagonista Giulio, un giornalista che, dopo aver scoperto che il suo capo è l’amante della sua fidanzata (Diana Del Bufalo), si licenzia e finisce a scrivere di seduzione per una rivista maschile online. Per lavoro, ma anche nel tentativo di riconquistare l’ormai ex fidanzata, Giulio si affida ai consigli di una coach dell’amore interpretata da Serena Rossi, che insegna come conquistare una donna in 7 ore. Ma dietro la commedia romantica c’è soprattutto la volontà di Morelli di raccontare una vicenda ispirata a una storia vera che lo aveva profondamente incuriosito.

Il debutto da regista che gli ha cambiato la carriera

Questo progetto è particolarmente sentito da Morelli, che per seguirlo si è reinventato sia scrittore che regista. Negli anni ha spiegato che proprio 7 ore per farti innamorare gli ha cambiato la vita. È stato il suo esordio alla regia e anche il momento in cui ha capito di voler affiancare quel percorso alla recitazione. Da allora ha continuato a lavorare su entrambi i fronti, e la regia non è più stata un’esperienza isolata: negli ultimi anni infatti ha diretto Falla girare (2022), Falla girare 2 – Offline (2024), L‘amore e altre seghe mentali (2024) e L’amore sta bene su tutto, uscito a maggio 2026.

A distanza di anni, 7 ore per farti innamorare per il pubblico continua a essere una commedia sentimentale leggera, di quelle che ti fanno passare una serata divertente davanti alla tv. Per Morelli, invece, resta il film nato quasi per caso da una storia vera che gli ha cambiato la carriera.