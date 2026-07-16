Il film che ha cambiato la vita di Giampaolo Morelli (più di Coliandro): la storia vera dietro l'Hitch italiano
7 ore per farti innamorare nasce dall'idea di fare la versione italiana della famosa commedia con Will Smith. Poi però una scoperta cambia tutto, compresa la carriera dell'attore
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