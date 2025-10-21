Miriam Leone spopola, ‘Toffanin’ azzeccata: Gialappashow è un gioiello (ma Pier Silvio non gradirà) Ieri è andata in andata in onda la prima puntata della nuova stagione del programma di Tv8, che è stata un successo anche sui social: cos’è successo

GialappaShow è tornato. Ieri lunedì 20 ottobre 2025, infatti, è iniziata ufficialmente la nuova edizione (la sesta) del programma condotto dal Mago Forest e la Gialappa’s Band e la prima puntata è stato un trionfo. La trasmissione non solo ha convinto negli ascolti tv (dove Tv8 ha raggiunto un ascolto medio di 700mila spettatori in prima serata), ma è stata un successo anche e soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

GialappaShow, la prima puntata: le imitazioni di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

A esattamente cinque mesi dalla fine dell quinta edizione, ieri lunedì 20 ottobre 2025 la nuova stagione di GialappaShow ha fatto il suo debutto nel prime time di Tv8. Nella prima puntata del programma condotto dal Mago Forest – affiancato, per l’occasione, da Miriam Leone nei panni di co-conduttrice – non sono mancare le novità. A spiccare è stata l’imitazione di Pier Silvio Berlusconi messa in scena da Ubaldo Pantani: "Grazie Tv8, sono qui per ringraziare voi tutti, che state facendo questo piccolo miracolo: liberare Mediaset da Forest e la Gialappa’s. Senza di voi Mediaset sta volando" ha scherzato Pantani, ironizzando anche sulla ‘battaglia’ negli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: "Lo zio Gerry sta vincendo contro quel ragazzo di Napoli di cui non ricordo bene. Vinciamo sulla concorrenza con un giuoco che fa cultura, ma anche con la fi*a". Spazio anche alla compagna dell’ad Mediaset Silvia Toffanin, personaggio inedito imitato da Brenda Lodigiani, la quale è stata protagonista di ‘Vererrimo’ con un’intervista sopra le righe a Paola Barale. Tra le altre imitazioni quella dell’attrice francese Valeria Bruni Tedeschi e la sua ‘incapacità’ di camminare (a Belve dichiarò che "per superstizione" non sapeva mai con quale piede partire) e quella di Monica Setta firmata da Giulia Vecchio (la conduttrice aveva già fatto sapere di non gradirla lo scorso anno), forse la meno riuscita.

Miriam Leone co-conduttrice e star: gli applausi del web

Tra le protagoniste della serata c’è stata indubbiamente Miriam Leone. Nelle vesti di co-conduttrice al fianco del Mago Forest, l’attrice è sembrata ‘a casa’ nello studio di GialappaShow, dimostrando di sapere stare agli scherzi del collega (Se chiedo a una che si chiama Leone che belva sei, sembra che la sto prendendo per il cu*o") e una nonchalance da vendere. Applauditissima sui social, per molti Miriam è stata la migliore co-conduttrice di sempre dello show. "Ma possiamo avere Miriam leone co-conduttrice tipo per sempre? Disinvolta, spigliata, divertente e divertita (e bellissima, ovviamente, ma questo già si sapeva e mi pare la cosa meno importante) Bravissima!", "E comunque, Miriam Leone è stata una delle migliori co-conduttrici di tutte le edizioni. Ogni tanto non riusciva a togliere lo sguardo dal gobbo, ma è sembrata sempre molto naturale e, da brava attrice, divertita", "Vabbè Miriam Leone hors categorie", "Una bellezza unica Miriam Leone", "Ovviamente non le ricordo tutte ma credo che sia stata una delle migliori co-conduttrici di tutte le stagioni del GialappaShow" si legge sul web.

La formula vincente di GialappaShow: social concordi

Nonostante gli ascolti non stellari del debutto, GialappaShow si conferma uno dei format più solidi della televisione e anche uno dei pochi in grado di dare una boccata d’aria fresca tra nuove imitazioni, una satira graffiante sull’attualità, un ottimo ritmo e grazie al binomio Gialappas+Forest sempre affiatatissimo. In onda da anni, La formula sembra non avere età ed essere in grado di rinnovarsi e anche sui social ci sono stati (tantissimi) commenti pressoché solo positivi, un miracolo nell’era della tv sul web. "Ma la Toffanin è identica", "La Toffanin by Brenda più inquadrata e identica all’originale rispetto alla versione di De Lucia" si legge sui social, dove in tanti hanno ironizzato su quella che sarà la reazione di Pier Silvio Berlusconi e della sua compagna: "Prima Pier Silvio, ora Silvia Toffanin. A Canale5 saranno felicissimi", "Stasera le imitazioni di Piersilvio e Piersilvia sono state MAGISTRALI. Chissà la reazione a Cologno, mi sa che la torre Mediaset fuma come una ciminiera di una vecchia fabbrica". Non manca però chi è costretto a ricordare il ‘colpo’ messo a segno proprio da Berlusconi in estate, assicurandosi in esclusiva Mediaset Max Giusti, ‘strappato’ proprio a Tv8: "Questa prima puntata CAPOLAVORO. Televisione allo stato puro *e mi dispiace per Max Giusti che ha lasciato questo programma per mediaset".

