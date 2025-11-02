Trova nel Magazine
GialappaShow, la comicità più surreale della Tv è tornata (finalmente): e non potete perderla

Il Mago Forest e tutta la band è tornato su Tv8 con sketch nuovi e 'vecchi' e l'iconica Sensualità a Corte.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

2Dopo mesi di attesa, il 20 ottobre scorso GialappaShow è tornato. Ogni lunedì sera su TV8, in simulcast su Sky e NOW, la banda più irriverente della TV è pronta a colpire ancora a suon di risate. Al timone c’è sempre il Mago Forest, e la formula è quella che conosciamo: ritmo, ironia e quella comicità surreale che solo la Gialappa’s sa orchestrare.

Tante le conferme: Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone e Marcello Cesena e Simona Garbarino con il cult Sensualità a corte. Ma anche tante novità: Michela Giraud entra con il personaggio di Suor Piena, Brenda Lodigiani parodizza Silvia Toffanin, Giulia Vecchio diventa una irresistibile Valeria Bruni Tedeschi, e Gigi & Ross portano in scena Toni Servillo in versione comica.

E se anche voi volete conoscere tutte le novità del GialappaShow, le trovate tutte nel Video!

Programmi

