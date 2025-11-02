GialappaShow, la comicità più surreale della Tv è tornata (finalmente): e non potete perderla
Il Mago Forest e tutta la band è tornato su Tv8 con sketch nuovi e 'vecchi' e l'iconica Sensualità a Corte.
2Dopo mesi di attesa, il 20 ottobre scorso GialappaShow è tornato. Ogni lunedì sera su TV8, in simulcast su Sky e NOW, la banda più irriverente della TV è pronta a colpire ancora a suon di risate. Al timone c’è sempre il Mago Forest, e la formula è quella che conosciamo: ritmo, ironia e quella comicità surreale che solo la Gialappa’s sa orchestrare.
Tante le conferme: Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone e Marcello Cesena e Simona Garbarino con il cult Sensualità a corte. Ma anche tante novità: Michela Giraud entra con il personaggio di Suor Piena, Brenda Lodigiani parodizza Silvia Toffanin, Giulia Vecchio diventa una irresistibile Valeria Bruni Tedeschi, e Gigi & Ross portano in scena Toni Servillo in versione comica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E se anche voi volete conoscere tutte le novità del GialappaShow, le trovate tutte nel Video!
Potrebbe interessarti anche
GialappaShow riparte con Miriam Leone: nuovo ruolo, imitazioni e polemiche su Silvia Toffanin
Al via questa sera su TV8 la nuova edizione del programma di Giorgio Gherarducci e M...
Miriam Leone spopola, ‘Toffanin’ azzeccata: Gialappashow è un gioiello (ma Pier Silvio non gradirà)
Ieri è andata in andata in onda la prima puntata della nuova stagione del programma ...
Stefano Rapone, chi è il comico più virale del momento: la vita in Giappone e l'ansia per Francesco Totti
Ecco chi e cosa fa il comico Stefano Rapone, uno dei volti nuovi della Tv e dello st...
Michela Giraud sfotte Selvaggia Lucarelli: cosa c’è tra le due
Un finto funerale, battute al vetriolo e un cast di comici pronti a sfidarsi: Prime ...
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il Grande Fratello affonda, Blanca 3 dilaga, De Martino copia Scotti ma non basta
Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giann...
Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)
Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Stasera in tv (lunedì 20 ottobre 2025), Simona Ventura alza bandiera bianca: non ce la fa più
Cosa vedere stasera in tv? Il Grande Fratello si scontra di nuovo con l'amatissima B...
Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca, Scotti accelera
La fiction con Maria Chiara Giannetta vince ancora col 24,3% di share, Simona Ventur...