Gialappa Show, boom d'ascolti e social in fiamme per la parodia di Ferilli con 'Scescilia' e Brenda Lodigiani: "Ci mancavate" Il ritorno dell'iconico comedy show su Tv8 è stata accolto con entusiasmo dal pubblico: "Grazie ragazzi per essere tornati!".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il ritorno era atteso, e non ha deluso. Ieri, 30 marzo 2026, il Gialappa Show è tornato in prima serata su Tv8 riportando sul piccolo schermo quel mix inconfondibile di satira, nonsense e ritmo serrato che negli anni ha costruito una fanbase affezionata e trasversale. Dopo mesi di assenza, il trio della Gialappa’s Band – affiancato da un cast ormai rodato di comici e imitatori – ha riacceso una macchina comica che sembra non aver perso smalto, anzi, ne ha trovato di nuovo, conquistando con questo primo appuntamento ben 853mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Tra i momenti più commentati della serata – che ha visto Jovanotti nei panni del co-conduttore – spicca senza dubbio la parodia di ‘Scescilia‘, reinterpretazione surreale e irresistibile ispirata a Sabrina Ferilli nella serie A Testa Alta, portata in scena da una scatenata Valentina Barbieri. Non sono stati da meno, però, gli spazi dedicati al Mago Forest e il suo nuovo game show, la ripresa di ‘Sensualità a corte‘, il ritorno di Brena Lodigiani e la sua ‘Annalisa‘ e tutti i nuovi sketch e battute fulminanti, che sono diventati immediatamente virali e che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Social impazziti per il ritorno della Gialappa: "Grazie per essere tornati"

Sui social, in particolare su X, il ritorno della Gialappa’s Band è stato accolto con entusiasmo, segno che la comicità del trio e di tutto il cast è sempre sulla cresta dell’onda. Fin dai primi minuti di trasmissione, l’hashtag dedicato al programma è salito rapidamente tra i trending topic italiani, con centinaia di utenti che hanno commentato e condiviso clip, meme e battute in tempo reale, trasformando la visione del comic show in un’esperienza collettiva.

Molti i messaggi nostalgici: "Bentornati. Ci mancavate", "Finalmente una risata vera", "Il lunedì sera ha di nuovo senso", "Grazie ragazzi per essere tornati! A lunedì prossimo", sono solo alcuni dei commenti più ricorrenti. Grande apprezzamento anche per il ritmo dello show e per la capacità di rinnovare sketch e personaggi senza perdere l’identità storica del programma. Tra gli sketch più citati della serata, c’è stata la parodia di Valentina Barbieri nei panni di Sabrina Ferilli in A Testa Alta, con dei Bloopers esilaranti e l’imitazione di ‘Scescilia‘: "SCESCILIA è tornata", "Scescilia anche a #GialappaShow skskshsjsj", "SCESCILLIA is BACK".

Potrebbe interessarti anche