Gialappa Show riparte stasera in tv con Jovanotti e le nuove parodie di Maccio Capatonda e Brenda Lodigiani: tutte le novità
Da lunedì 30 marzo su Tv 8 torna il programma comico più irriverente della Tv guidato dalla Gialappa’s Band.
Dopo il successo delle stagioni precedenti, torna in prima serata uno dei programmi comici più irriverenti della televisione italiana. Il Gialappa Show riaccende i motori da lunedì 30 marzo 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il programma, guidato dalla Gialappa’s Band – il duo composto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – insieme al Mago Forest, andrà in onda ogni lunedì alle 21:30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.
Tra i ritorni più attesi spicca quello di Maccio Capatonda, protagonista di un nuovo progetto dal taglio crime-comedy intitolato ‘Storie male‘. Confermati anche molti dei comici più amati dal pubblico: Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Giovanni Vernia, Ubaldo Pantani, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Alessandro Betti e Gigi e Ross. Non mancheranno inoltre i grandi classici dello show, come la storica serie ‘Sensualità a Corte‘, pronta a tornare con nuovi episodi e guest star.
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Tra le principali novità annunciate spiccano nuovi personaggi, sketch inediti e spin-off. Brenda Lodigiani, ad esempio, porterà in scena un nuovo personaggio, la cantante malinconica Bereguarda, mentre Giulia Vecchio proporrà una versione sopra le righe di Iva Zanicchi. Infine, confermata anche una co-conduzione diversa ogni puntata, con la prima che vedrà Jovanotti accanto al Mago Forest… curiosi di sapere cosa vi aspetta? Trovate tutto nel Video?
Guida TV
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02 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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