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È morto Giacomo Piperno, la voce italiana di Gene Hackman: la causa della morte del grande attore romano

Si è spento a 90 anni, al Policlinico Umberto I di Roma, l'attore e doppiatore che ha attraversato decenni di cinema italiano al fianco dei più grandi registi.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Morto Giacomo Piperno, voce italiana di Gene Hackman
Foto dal film Tu Mi Turbi

l’Italia piange Giacomo Piperno, attore e doppiatore scomparso all’età di 90 anni presso il Policlinico Umberto I della Capitale. A dare la notizia della sua morte sono stati i figli, con l’annuncio diffuso dall’agenzia Adnkronos. Volto amato del cinema e della televisione italiana, Piperno ha collaborato con registi del calibro di Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore ed Ettore Scola. Al grande pubblico però, era nota soprattutto la sua voce che, per anni l’ha prestata a Gene Hackman, diventando il suo alter ego italiano.

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