Giacobbo cancellato, Mediaset ferma Freedom e sposta Giuseppe Brindisi (con Garlasco): palinsesto stravolto dopo il flop A quanto pare il programma su Rete 4 non proseguirà dopo una prima puntata sottotono. Al suo posto un talk su cui il Biscione sembra puntare forte. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Niente da fare per Roberto Giacobbo. La nuova veste di Freedom, andata in onda con la primissima puntata lo scorso martedì, sarebbe stata sospesa definitivamente dai vertici Mediaset. A rivelarlo è Davide Maggio, che spiega la decisione improvvisa come conseguenza del flop di ascolti al debutto. Ma un altro fattore sarebbe stato il doppio appuntamento in Rai con le semifinali mondiali, per cui il Biscione ha dovuto tutelarsi nel modo migliore possibile. E ora al posto di Giacobbo arriverà Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Giacobbo ‘stoppato’ da Mediaset, l’addio a Freedom dopo il flop

Troppo bassi gli ascolti di Le Grandi Domande di Freedom, martedì scorso, con 418.000 spettatori e appena il 3.2% di share. Così, stando al portale di Davide Maggio, Mediaset avrebbe deciso di tagliare subito l’ultimo programma firmato da Roberto Giacobbo. Una mazzata per il conduttore e divulgatore tv, che paga l’inizio incerto nonostante l’ottimo valore del programma in sé. D’altronde, il Biscione sembra intenzionato a correre ai ripari nei prossimi giorni contro la ‘corazzata’ Rai rappresentata dalle due semifinali Mondiali. E una scelta forte è sembrata forse l’unica strada percorribile.

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Giacobbo, proprio per sfuggire al confronto con il calcio, avrebbe dovuto proseguire la sua avventura con una seconda puntata programmata per giovedì 16 luglio 2026. Ora invece salterà del tutto, mentre domani e dopodomani, martedì 14 e mercoledì 15, Rete 4 si opporrà alle semifinali con l’usato sicuro della commedia italiana: "Il pesce innamorato" e "L’amore è eterno finché dura", in quest’ordine.

La staffetta di Giacobbo con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca

Quanto alla serata di giovedì 16 luglio 2026, sempre Davide Maggio segnala l’arrivo su Rete 4 di Giuseppe Brindisi come sostituto di Giacobbo. Il suo Zona Bianca traslocherà quindi dal mercoledì, sempre per sfilarsi dal confronto con i Mondiali, e si prenderà il prime time con il solito focus sul caso Garlasco. Questo slittamento segnala tra l’altro la fiducia dei vertici nel talk, che continua a dimostrare ottime potenzialità in termini di share e non può essere assolutamente ‘sprecato’ in uno scontro impari con il calcio estivo.

Peccato per Giacobbo, ovviamente. Freedom aveva tutte le carte in regola per una risalita progressiva negli ascolti, nonostante l’avvio claudicante. Ma al momento i dettami del palinsesto sembrano chiari. Più talk di attualità – con il filone del crime e di Garlasco in primissimo piano – e meno approfondimenti di carattere divulgativo. La conoscenza purtroppo non fa share. Ed è lo share a dominare, dopotutto.

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