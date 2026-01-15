Ghost, tutti i segreti sul cult con Patrick Swayze e Demi Moore, e Whoopi Goldberg terza incomodo Scopriamo insieme i retroscena sul film simbolo del romanticismo anni ’90, con una storia d’amore oltre la vita che ha conquistato intere generazioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ghost è il film cult del 1990, che racconta la storia di Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), una giovane coppia felice che vive a New York finché Sam non viene assassinato in un’aggressione, dopo la sua morte, il suo spirito rimane sulla Terra per proteggere Molly da un pericolo imminente e scoprire la verità sulla sua uccisione. Per riuscirci, Sam si affida all’aiuto di Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), una medium poco esperta ma dotata di un’imprevista capacità di comunicare con i morti, che diventa una figura fondamentale nel suo percorso. Scopriamo insieme nel video cosa nasconde la produzione della pellicola.

Ghost va in onda stasera stessa, su La 5, alle 21:20. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche