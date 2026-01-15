Ghost, tutti i segreti sul cult con Patrick Swayze e Demi Moore, e Whoopi Goldberg terza incomodo
Scopriamo insieme i retroscena sul film simbolo del romanticismo anni ’90, con una storia d’amore oltre la vita che ha conquistato intere generazioni.
Ghost è il film cult del 1990, che racconta la storia di Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), una giovane coppia felice che vive a New York finché Sam non viene assassinato in un’aggressione, dopo la sua morte, il suo spirito rimane sulla Terra per proteggere Molly da un pericolo imminente e scoprire la verità sulla sua uccisione. Per riuscirci, Sam si affida all’aiuto di Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), una medium poco esperta ma dotata di un’imprevista capacità di comunicare con i morti, che diventa una figura fondamentale nel suo percorso. Scopriamo insieme nel video cosa nasconde la produzione della pellicola. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Ghost va in onda stasera stessa, su La 5, alle 21:20.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Point Break diventa una serie TV dopo 35 anni: Keanu Reeves ci sarà? Ecco cosa sappiamo
Point Break - Punto di Rottura torna sullo schermo in versione serie tv: surf, rapin...
Sean Connery, stasera in Tv il suo cult (quasi) domenticato: un film davvero imperdibile
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 11 gennaio 2026: dall’...
Paola Cortellesi, stasera in Tv il suo ruolo più iconico: un film cult da vedere (almeno) una volta all'anno
I film da vedere stasera 6 gennaio: da La Befana vien di notte di Paola Cortellesi a...
Scream 7, Ghostface farà più paura nel 2026: 'buoni' propositi clamorosi e un messaggio choc per Sidney
Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messag...
Steven Spielberg, stasera in tv il suo vero capolavoro: un film davvero terrificante
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 19 dicembre 2025: dall’...
Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo
Damien Chazelle ha scelto la protagonista per il suo nuovo film, accanto a Daniel Cr...
Scream 7, pronti a urlare con il nuovo trailer (da pelle d'oca) del prossimo film della saga?
Ghostface ci aspetta al cinema il 26 febbraio: nell'attesa ecco il nuovo trailer del...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema
Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...