Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ghost, tutti i segreti sul cult con Patrick Swayze e Demi Moore, e Whoopi Goldberg terza incomodo

Scopriamo insieme i retroscena sul film simbolo del romanticismo anni ’90, con una storia d’amore oltre la vita che ha conquistato intere generazioni.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ghost è il film cult del 1990, che racconta la storia di Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), una giovane coppia felice che vive a New York finché Sam non viene assassinato in un’aggressione, dopo la sua morte, il suo spirito rimane sulla Terra per proteggere Molly da un pericolo imminente e scoprire la verità sulla sua uccisione. Per riuscirci, Sam si affida all’aiuto di Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), una medium poco esperta ma dotata di un’imprevista capacità di comunicare con i morti, che diventa una figura fondamentale nel suo percorso. Scopriamo insieme nel video cosa nasconde la produzione della pellicola.
Ghost va in onda stasera stessa, su La 5, alle 21:20.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Point Break - Punto di Rottura, il film con Keanu Reeves avrà una serie tv

Point Break diventa una serie TV dopo 35 anni: Keanu Reeves ci sarà? Ecco cosa sappiamo

Point Break - Punto di Rottura torna sullo schermo in versione serie tv: surf, rapin...
Sean Connery

Sean Connery, stasera in Tv il suo cult (quasi) domenticato: un film davvero imperdibile

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 11 gennaio 2026: dall’...
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi, stasera in Tv il suo ruolo più iconico: un film cult da vedere (almeno) una volta all'anno

I film da vedere stasera 6 gennaio: da La Befana vien di notte di Paola Cortellesi a...
Scream 7, è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film della saga slasher

Scream 7, Ghostface farà più paura nel 2026: 'buoni' propositi clamorosi e un messaggio choc per Sidney

Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messag...
Spielberg

Steven Spielberg, stasera in tv il suo vero capolavoro: un film davvero terrificante

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 19 dicembre 2025: dall’...
Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo

Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo

Damien Chazelle ha scelto la protagonista per il suo nuovo film, accanto a Daniel Cr...
Scream 7, pronti a urlare col nuovo trailer del prossimo film della saga?

Scream 7, pronti a urlare con il nuovo trailer (da pelle d'oca) del prossimo film della saga?

Ghostface ci aspetta al cinema il 26 febbraio: nell'attesa ecco il nuovo trailer del...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: la lista completa degli appuntamenti al cinema

Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema

Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...
Riccardo Scamarcio

Su RaiPlay Riccardo Scamarcio in un film di Natale che tutti dovreste vedere e non è l'unico meritevole

Cinque film di Natale poco conosciuti su RaiPlay: storie romantiche, familiari e sor...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Jessie Buckley

Jessie Buckley
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Noah Schnapp

Noah Schnapp

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963