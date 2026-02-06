Ghali, il post prima delle Olimpiadi con la poesia (anche) in arabo: "È tutto un Gran Teatro". E pubblica il singolo 'Basta' Dopo le polemiche di censura, il rapper ha pubblicato una risposta in rima e anche il nuovo singolo 'Basta'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Ci sarà anche Ghali questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il rapper sarà uno degli ospiti che si esibiranno nel corso della grande festa prevista allo stadio di San Siro, insieme a Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey e tanti altri. Tuttavia, l’annuncio della presenza dell’artista fece scattare numerose polemiche, specie dopo quella che a molti parve una sorta di censura preventiva calata dall’alto e racchiusa nelle parole dette dal Ministro dello sport Andrea Abodi: "Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco".

Il riferimento è chiaramente a quando Ghali salì sul palco di Sanremo con la sua ‘Casa Mia’, dichiarando il suo supporto alla Palestina e la condanna al genocidio in atto da parte di Israele. La posizione del cantante, ormai pare ovvio, non è condivisa da molti politici e dai loro partiti, mentre altri avevano condannato le parole di Abodi, come il Movimento Cinque Stelle, parlando appunto di censura preventiva. E a pochissime ore dall’inizio della cerimonia che darà il via ai Giochi olimpici invernali, Ghali ha postato una pobesia che suona come una risposta epica a tutta la bufera sollevata, e a cui a breve seguirà anche un nuovo singolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ghali, la poesia in arabo prima delle Olimpiadi e il nuovo singolo bomba

Tutta la polemica intorno a Ghali e alla censura preventiva ai danni del rapper prima ancora che salisse sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, trova ora una risposta nella poesia postata dal cantante su Instagram. Parole in rima dal titolo ‘Gran Teatro‘ dove è chiarissimo il suo pensiero, il suo ruolo di artista e su cosa significhi salire su un palco quando si hanno idee forti e determinate sul mondo e i drammi che lo scuotono:

So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero…. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro.

Il testo, tradotto in italiano, arabo e inglese, ha scaldato i fan del cantante: "Anche se starai in silenzio …. la tua sola presenza FA RUMORE… e BRILLA… COME TE", "Immensamente tu, falli tremare tutti. A domani", "Siamo fieri di te Ghali,hai avuto sempre il coraggio di essere te stesso", "In tutto questo teatro, tu resta verità". Inoltre, il rapper ha scelto proprio oggi per uscire a sorpresa con il nuovo singolo ‘Basta‘, atteso da mesi dal pubblico e arrivato proprio in questa data dove l’artista si trova sotto i riflettori.

Potrebbe interessarti anche